Судья запретила вести трансляцию заседания по делу Темирлана Енсебека

В Алматы начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Темирлана Енсебека, автора сатирического паблика Qaznews24.

Судья Бейнегуль Кайсина запретила вести трансляцию из зала суда.

Енсебек, присутствующий на суде онлайн, заявил, что не согласен с гибридным форматом суда. Он ходатайствовал о том, чтобы его привозили на судебные заседания.

«Онлайн режим был введен во время чрезвычайного положения. На сегодняшний день про пандемию все забыли <…> Прошу обеспечить право моего подзащитного участвовать в судебном заседании», - сказала его адвокат Жанар Балгабаева.

Прокурор посчитал, что конституционное право подсудимого не нарушено и нет необходимости удовлетворять это ходатайство.

Судья отклонила ходатайство защиты и самого подсудимого и решила проводить заседание «в смешанном формате».

На вопрос адвоката, на основании какого нормативно-правового акта принято это решение, судья Кайсина ответить не смогла.

При этом многочисленные наблюдатели, пришедшие в суд и не сумевшие попасть в зал заседаний, оказавшийся очень маленьким, скандируют в коридоре «Ашық сот» (открытый суд).

Также Енсебек ходатайствовал, чтобы на суде в зале присутствовали международные правозащитники и снова об изменении меры пресечения на домашний арест. В феврале Судья Алмалинского районного суда Серик Кенишев отклонил ходатайство защиты о том, чтобы изменить меру пресечения Енсебеку, посчитав, что он, «находясь на свободе, может препятствовать объективному рассмотрению дела».

Дело было передано в Наурызбайский районный суд по подсудности.

До этого суд по делу Енсебека переносили дважды. Он должен был состояться онлайн, однако в итоге в последний момент было решено провести процесс офлайн. Самого Енсебека подключили к процессу по видеосвязи.

Прокурор Айнаш Жуаспаева ходатайствовала о возвращении дела на стадию предварительного слушания, и суд удовлетворил это ходатайство.

Адвокат Жанар Балгабаева ходатайствовала о том, чтобы ее подзащитный мог участвовать в процессах офлайн и был доставлен на них из учреждения.

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

В департаменте полиции Алматы заявляли, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. По их словам, он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

Адвокат Енсебека Жанара Балгабаева сообщала, что уголовное дело было заведено за пост от 21 января прошлого года.

«В каждом посте Темирлана написано, что это сатира. Песня “Йоу, орыстар” (которую Енсебек использовал в своем посте и которая стала поводом для возбуждения уголовного дела) давно муссируется в соцсетях, и она получила новую жизнь в 2022 году после агрессии России в отношении Украины», – отмечала она.

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.