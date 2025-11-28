Из резерва правительства на реконструкцию теплосетей в Костанайской области выделено 2,2 млрд тенге

На завершение реконструкции теплосетей в Костанайской области из резерва правительства выделено порядка 2,2 млрд тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

По данным пресс-службы кабмина, деньги направлены на ремонт объектов теплоснабжения в Костанае, Житикаре, Аркалыке, а также на ремонт объектов водоснабжения Рудного.

В частности, на реконструкцию главного паропровода ТЭЦ Костаная направлено 188 млн тенге.

«Этот объект был введен в эксплуатацию в 1955 году. Последний частичный ремонт паропровода проводился в 2012 году. Модернизация позволит повысить надежность работы ТЭЦ в зимний период», - отметили в правительстве.

На ремонт теплосетей в городе Житикара выделено 863 млн тенге. Эти теплосети охватывают значительные массивы городской застройки, включая 183 многоквартирных дома, 2,5 тыс. малоэтажных домов.

В Аркалыке на реализацию третьей очереди проекта по реконструкции тепловых сетей направлено порядка 645 млн тенге. Согласно расчетам на 2025 год, планируется обновить 1,6 км сетей из общей протяженности почти 10 км.

Вместе с тем на реконструкцию системы водоснабжения города Рудного направлено 500 млн тенге. Деньги пойдут на модернизацию фильтровальной станции №2, которая была введена в эксплуатацию в 1978 году. Как отметили в правительстве, проект обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение города Рудного, а также поселков Качар и Горняцкий и промышленных объектов.