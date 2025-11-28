Из резерва правительства на реконструкцию теплосетей в Костанайской области выделено 2,2 млрд тенге

Деньги направлены на ремонт объектов в Костанае, Житикаре, Аркалыке и Рудном
На завершение реконструкции теплосетей в Костанайской области из резерва правительства выделено порядка 2,2 млрд тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Еще по теме:
- Повышение тарифов на коммунальные услуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным – Жумангарин
- Шесть субъектов естественных монополий исключат из «красной» зоны до конца года – Бозумбаев
- План по модернизации энергетического и коммунального секторов будет готов к концу года – Бозумбаев
- Тарифы на ЖКХ в Казахстане будут расти ежегодно на 20-30%
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые