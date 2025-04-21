Персональную ответственность за прохождение отопительного сезона будут нести замакимы областей и городов республиканского значения

После рекомендаций Высшей аудиторской палаты правительство приняло комплекс мер для контроля сферы теплоснабжения. Как сообщила пресс-службы ВАП, они направлены на устранение проблем, которые повышают риски аварийных ситуаций и развития теплоэнергетического комплекса.

Так, для обеспечения стабильного отопительного сезона усилена административная ответственность: за срыв ремонтных работ предусмотрен штраф в 50 МРП, за несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период – 1 000 МРП, а за несвоевременное получение паспорта разрешение штраф увеличен с 300 МРП до 1 500 МРП.

Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов областей и городов республиканского значения. А контроль за теплосетями перешел от акиматов в комитет атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики.

«Принятые меры направлены на повышение надежности теплоэнергетического комплекса, снижение рисков аварийных ситуаций, улучшение качества услуг для граждан и бизнеса, а также повышение прозрачности отрасли», - отметили в ВАП.