Персональную ответственность за прохождение отопительного сезона будут нести замакимы областей и городов республиканского значения

Также ужесточена ответственность за срыв ремонтных работ
После рекомендаций Высшей аудиторской палаты правительство приняло комплекс мер для контроля сферы теплоснабжения. Как сообщила пресс-службы ВАП, они направлены на устранение проблем, которые повышают риски аварийных ситуаций и развития теплоэнергетического комплекса.
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