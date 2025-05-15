В Казахстане введут новые меры профилактики правонарушений

В мажилисе презентовали проекта нового закона «О профилактике правонарушений». В законопроекте пересмотрен перечень лиц, подлежащих профилактическому воздействию, четко прописаны компетенции ответственных госорганов, механизмы координации и инструменты индивидуальной профилактики.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, действующий закон «О профилактике правонарушений» в свое время позволил создать национальную систему профилактики правонарушений и значительно снизить количество противоправных деяний. Однако, как показывает практика, «в современном обществе возникают новые вызовы, для противодействия которым требуется совершенствование всей действующей системы профилактики».

«При разработке закона постарались сохранить действующие работающие механизмы профилактики, а также исполнить поручения главы государства, которым было указано о необходимости "точечно работать с лицами, склонными к нарушению закона", четко прописать "компетенции ответственных органов", "механизмы координации", "инструменты индивидуальной профилактики"», - сказал он.

Так, местные исполнительные органы наделяются конкретными полномочиями в сфере профилактики: акимы будут организовывать работу с уязвимыми слоями населения, молодежью, семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, обеспечивать координацию между госорганами и утверждать состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений.

Также в законопроекте акцент сделан на раннюю превенцию правонарушений.

«Для этого в два раза увеличено число субъектов профилактики: с 13 до 26», - сказал Лепеха.

В частности, добавлены Центры поддержки семьи, объединения собственников имущества, мобильные группы, органы опеки и попечительства, органы в сфере масс-медиа, органы в сфере молодежной политики, службы экономических расследований, военно-следственные органы, уполномоченный по правам человека, органы в сфере информатизации и орган, осуществляющий контроль и надзор финансового рынка.

По данным МВД, конкретизирована их зона ответственности. К примеру, органы здравоохранения будут заниматься психическим здоровьем алкоголиков, накроманов и лудоманов, органы образования – обеспечением прав детей, органы соцзащиты – оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Также пересмотрена система профилактики правонарушений: она будет состоять из общих, индивидуальных и специальных мер профилактики.

«Меры общей профилактики направлены на формирование государственной политики путем устранения социально-экономических причин совершения правонарушений. Масштабная идеологическая работа будет способствовать формированию законопослушного поведения граждан. Эту работу министерство уже начало проводить в школах, среди собственников имущества, жителей», - сказал Лепеха.

Вместе с тем усиливаются меры индивидуальной профилактики. Вводятся новые меры, как официальное предостережение (письменное предписание для прекращения антиобщественного образа жизни, в том числе пройти обследование, трудоустроится для лиц, освобожденных из мест лишения свободы); учет лиц или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (посредством Цифровой карты семьи) и их социальная адаптация и реабилитация; педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, запрет на приближение (в целях защиты потерпевших и иных лиц, участвующих в уголовном процессе).

«Расширен перечень лиц, склонных к совершению правонарушений, в отношении которых будет применяться индивидуальная профилактика. На сегодня из общего количества лиц, совершающих правонарушения, только в отношении 3% органы внутренних полномочны проводить профилактическую работу. В отношении остальных 97% нет правовых оснований, даже при явных признаках антиобщественного поведения», - отметил Лепеха.

Более того, период проведения профилактической работы сейчас ограничен сроками погашения судимости либо снятием судебных ограничений. Проектом же нового закона периодичность профилактического контроля, принимаемые меры профилактики, виды ограничений, а также продление профилактического учета и контроля будет определяться исходя из степени риска совершения правонарушения.

«В отношении злостных нарушителей будут применятся строгие меры профилактики, пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения. Административный надзор в отношении всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Социальная реабилитация таких лиц поможет встать им на путь исправления. Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр будет доступен для населения», - сообщил замминистра внутренних дел.

На отдельные виды правонарушений вводятся специальные меры профилактики: детской безнадзорности и беспризорности, семейно-бытового насилия, в состоянии опьянения, рецидивной преступности, в общественных местах, экономические правонарушения.

Инструментами профилактики будут научные и социологические исследования, разработка программ и методик по совершенствованию деятельности по профилактике, устранение причин и условий совершения правонарушений; проведение профилактических мероприятий.

А в отношении подростков предусмотрены специализированные меры: педагогическое сопровождение, вовлечение в социально полезную деятельность, программы по профилактике зависимостей и коррекция поведения. По решению суда возможны индивидуальные ограничения.