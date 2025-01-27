Уголовное дело против Темирлана Енсебека было заведено за пост, опубликованный в январе 2024 года

27 января на пресс-конференции в Бюро по правам человека в Алматы активисты движения Oyan, Qazaqstan!, выступая в поддержку недавно арестованного автора сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека, заявили, что из материалов уголовного дела стало известно, что дело против него было возбуждено еще в апреле 2024 года, лингвистическая экспертиза проведена в мае, а задержание состоялось лишь в январе 2025 года.

Жанара Балгабаева сообщила, что в отношении Енсебека уголовное дело о разжигании межнациональной розни было заведено за пост, созданный 21 января 2024 года. Она считает это политическим преследованием, не имеющим под собой юридических обоснований.

«Он привлекается не за пост, а за свою деятельность. Когда мы пришли на следственные действия в департамент полиции, мы увидели, что ноутбук и телефон Темирлана уже были вскрыты, и мы не смогли зайти, поскольку они были заблокированы. Это говорит о том, что органы уголовного преследования заинтересованы в получении какой-то информации и пытаются несанкционированно попасть в телефон и ноутбук Темирлана», — рассказала она.

По словам адвоката, Енсебек не согласен с обвинением. Также сегодня, 27 января, частную жалобу Балгабаевой об изменении меры пресечения Енсебека оставили без удовлетворения, он будет содержаться под стражей на период досудебного расследования.

«В каждом посте Темирлана написано, что это сатира. Песня “Йоу, орыстар” (которую Енсебек использовал в своем посте и которая стала поводом для возбуждения уголовного дела) давно муссируется в соцсетях, и она получила новую жизнь в 2022 году после агрессии России в отношении Украины», — отметила Балгабаева.

Активисты движения Oyan, Qazaqstan! Бота Шарипжан и Жанель Шахан подчеркнули, что указанная песня не состоит в официальном списке запрещенных или экстремистских материалов, поэтому не может быть законным основанием для обвинения.

Правозащитница Инга Иманбай добавила, в отношении политически активных людей заранее возбуждаются уголовные дела:

«Почему именно сейчас, в январе 2025 года, понадобилось использовать дело, возбужденное еще в прошлом году? Возникает серьезный политический вопрос: неужели власти готовятся к какой-то предстоящей политической кампании, или же прямо сейчас необходимо запугать общество? Может быть, это месседж о том, что у нас нет места для свободы слова, иначе вы окажетесь в ситуации, как у Темирлана?» — задалась она вопросом.

Политолог Шалкар Нурсеитов, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что это пугающий тренд для свободы слова:

«Сатира — это один из самых ярких индикаторов свободы слова, поскольку он касается права граждан смеяться над абсурдом. И запрет сатиры — это не только ограничение смеха над абсурдом, но и подавление свободы мысли. Тогда можно считать свободную мысль преступлением», — добавил он.

Он считает, что теперь у казахстанцев не осталось никаких инструментов для обратной связи с людьми, считающими себя политическими элитами — ни политических партий, ни независимых политиков, ни общественных движений. Одним из последних таких инструментов, по его мнению, была политическая сатира.

«Статья 174 используется не для борьбы с экстремизмом, а для подавления независимых голосов, неудобных для власти», — зачитали заявление активисты Oyan, Qazaqstan! Они напомнили, что по данной статье также судили Макса Бокаева и Талгата Аянова, которые организовывали земельные митинги, Тимура Данебаева, написавшего заявление на Касым-Жомарта Токаева за распространение ложной информации о 20 000 террористах во время Кантара.

Напомним, 17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против Енсебека расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Накануне в департаменте полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями, он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

19 января полиция задержала журналиста Руслана Бикетова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Енсебека, позже суд назначил ему 15 суток ареста. 20 января полиция задержала журналистку и гражданскую активистку Асем Жапишеву, также вышедшую на одиночный пикет в поддержку автора Qaznews24. Ее арестовали на 15 суток.

Также 21 января в Костанае был задержан активист Сергей Зинченко, который провел акцию солидарности с Темирланом Енсебеком. Зинченко вышел к зданию Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью «Сатира қылмыс емес» и практически сразу был задержан полицией. Суд оштрафовал его на 50 МРП. На такую же сумму была оштрафована активистка движения Oyan, Qazaqstan! Акмарал Джакибаева и активистка Акторгын Кайратова, вышедшие на одиночный пикет в поддержку Темирлана Енсебека и отправленных под административный арест соратников. Джакибаева держала плакат с информацией о том, что она арестована на 15 суток.