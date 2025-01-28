Не идти на поводу у людей, выступающих против инициатив, усиливающих инвестиционный потенциал туризма - Токаев

Во вторник на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о необходимости развития инфраструктуры и привлечения частных инвесторов в туристическую сферу, призвал не идти на поводу у людей, которые выступают против любой инициативы, направленной на усиление инвестиционного потенциала сферы туризма. И привел в качестве примера ситуацию с урочищем Бозжыра.

По словам президента, новой точкой экономического роста должен стать туризм, но проводимые работы малоэффективны.

«Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов. Нельзя идти на поводу у людей, которые выступают против любой инициативы, направленной на усиление инвестиционного потенциала сферы туризма. Вам известно, что в Мангистау такая была (ситуация) в связи с Бозжыра», - сказал Токаев.

Он призвал правительство и региональные власти принимать более решительные меры по улучшению делового климата. По его словам, вопрос привлечения инвестиций в экономику стратегически важен, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира.

Напомним, в 2021 году экологи и общественные деятели активно выступали против строительства в урочище Бозжыра в Мангистауской области, где предполагалось возвести современный отель. Активисты были задержаны. В итоге год спустя инвестор отказался от строительства гостиничного комплекса в урочище Бозжыра.