Мажилис одобрил в первом чтении ужесточение наказания за нападение на врачей

Депутаты мажилиса в среду рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан». Документ направлен на ужесточение наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

По данным министерства здравоохранения, которые привел депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, за последние пять лет зарегистрировано 280 случаев нападения на медицинских работников. Причем, подчеркнул он, «реально число гораздо больше», просто медработники не пишут заявления, так как «не верят, что будут защищены и не хотят терять время на следствие вместо работы».

«Врачи каждый день работают в таких условиях, но со стороны государства до сих пор нет специальной защиты. <…> Нападая на врача, преступник бьет по системе здравоохранения. Если в уличной драке сломать палец прохожему, это вред средней тяжести. Но если сломать палец нейрохирургу или оперирующему хирургу, это катастрофа. Его руки – инструмент спасения. В результате, казалось бы, легкой шалости, могут остановиться тысячи операций. Пострадают тысячи людей. Вот почему наказание должно быть строже», - считает Аймагамбетов.

Новым законопроектом предусматривается ужесточение наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи. Для этого в Уголовный кодекс ввосится новая статья – 380-3. А в Уголовно-процессуальном кодексе определяется компетенция органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории.

«Таким образом, за применение насилия в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей, в зависимости от степени общественной опасности и тяжести причиненного вреда, предусматривается наказание в виде штрафа или ограничения свободы до лишения свободы», - говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

Как сообщалось ранее, статья 380-3 «Применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи» предусматривает, что за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу применения насилия в отношении медиков или водителей скорой помощи при исполнении ими своих служебных или профессиональных обязанностей, либо из мести за их выполнение предусматривается штраф в размере от 500 до 1000 МРП, исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. В случае применения такого насилия в отношении двух и более медиков группой лиц и по предварительному сговору, неоднократно, в условиях чрезвычайной ситуации, в ходе массовых беспорядков, в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции предусматривается ограничение свободы либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

За применение насилия, опасного для жизни и здоровья медиков или водителей скорой помощи, по указанным выше мотивам предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же нападение, опасное для жизни и здоровья, совершено на двух и более медиков группой лиц и по предварительному сговору, неоднократно, в условиях ЧС или в ходе массовых беспорядков, в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции , то предусмотрено лишения свободы на срок до 7 до 12 лет.