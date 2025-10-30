Трамп намерен возобновить испытания ядерного оружия

«В связи с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», - написал он в своей социальной сети.

Трамп заявил, что сейчас на втором месте по ядерному потенциалу стоит Россия, на третьем месте – «с большим отрывом» – Китай, «но через пять лет они сравняются».

Это поручение прозвучало после того, как накануне Россия испытала ядерную суперторпеду «Посейдон», которая, по словам военных аналитиков, способна нанести разрушительный урон прибрежным районам, вызывая обширные радиоактивные океанские волны. Ранее, 21 октября, прошли испытания новой крылатой ракеты «Буревестник», а 22 октября – учения по запуску ядерного оружия.

США впервые провели испытание атомной бомбы мощностью 20 килотонн в Аламогордо, штат Нью-Мексико, в июле 1945 года, а в августе 1945 года сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, положив конец Второй мировой войне. В последний раз США испытывали ядерного оружия в 1992 году.