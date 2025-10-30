Трамп намерен возобновить испытания ядерного оружия

Такое поручение он дал Пентагону, чтобы быть «наравне» с другими ядерными державами
Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны немедленно возобновить испытания ядерного оружия на «равной основе» с другими ядерными державами, сообщает Reuters.
Еще по теме:
- Трамп встретится с лидерами стран Центральной Азии в Вашингтоне
- США вводят санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
- Акылбек Муратбай, каракалпакский правозащитник: «Вероятность того, что вы получите помощь демократических стран, близка к нулю»
- Трамп заявил о том, что парацетамол вызывает аутизм. Что говорят ученые
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые