Единая платформа недропользования будет только в государственной собственности

В среду мажилис во втором чтении принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства». При подготовке ко второму чтению депутаты предложили изменения, касающиеся единой платформы недропользования и национального оператора в области геологии, который обеспечивает ее функционирование. Кроме того, законопроект разрешает добычу полезных ископаемых из техногенных минеральных образований, расположенных на территориях населенных пунктов.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты рабочей группы и головной комитет предложили внести ряд изменений законопроект.

Арман Калыков, депутат мажилиса и член комитета по вопросам экологии и природопользования, отметил, что основная цель законопроекта – повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора. Одной из самых важных поправок он назвал то, что единая платформа недропользования будет находиться только в государственной собственности.

«Это связано с тем, что данная платформа содержит геологическую информацию, которая является стратегически важным государственным ресурсом, и поэтому мы должны законодательно закрепить норму по обеспечению ее целостности, доступности и безопасности», - пояснил депутат.

Функционирование единой платформы недропользования закреплено за национальным оператором в области геологии.

«Депутатами внесена вторая очень важная поправка: нацоператор в области геологии не подлежит приватизации. Данные поправки поддержаны правительством», - также сообщил Калыков.

Кроме того, депутаты предложили поправки для того, чтобы увеличить долю внутреннего содержания в работах и услугах до 70%.

«Также депутатами были внесены поправки, предусматривающие введение выдачи разрешительных документов недропользователям на добычу полезных ископаемых из техногенных минеральных образований, расположенных на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним землям с обязательным условием по вывозу переработки техногенных минеральных образований, а также ликвидации последствий добычи и изъятия техногенных минеральных образований», - добавил Калыков.

Также предусматривается увеличение порога инвестиций по соглашению о переработке твердых полезных ископаемых до 7 млн МРП и предоставление инвестиционных преференций по соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых, связанных с модернизацией, расширением и реконструкцией действующих производств.

Действие нормы по предоставлению права на разведку или добычу общераспространенных полезных ископаемых, используемых для строительства и ремонта дорог, а также для реконструкции и ремонта гидросооружений и гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности, планируется продлить до 1 января 2029 года.

В состав комиссии по подписанию актов ликвидации последствий недропользования по углеводородам и урану, а также консервации участков недр по углеводородам планируется включать представителей уполномоченных органов в области промышленной безопасности и изучению недр

Кроме того, предлагается направлять на изучение состояния государственного фонда недр не менее 50% средств, поступивших от суммы подписных бонусов, установленных Налоговым кодексом.

В прошлую среду этот законопроект прошел первое чтение в мажилисе.