Казахстан или остальной мир?

За последние годы большинство выбывших из Казахстана, если посмотреть на уровень образования, это люди с университетскими дипломами. Из почти 30 тысяч человек, уехавших из страны в 2015 году, их было около трети - 9,3 тысячи. Годом ранее (когда из страны уехало почти 29 тысяч человек) число эмигрантов с высшим образованием и средним техническим было примерно равным – 8 102 и 8 166 соответственно.

Экономист Шамиль Дауранов в разговоре с Vластью подчеркнул, что эта тенденция, как и многие другие проблемы страны, связаны с сырьевой направленностью экономики. «Нет предложения для людей с высшим образованием. За время реформ получилось так, что торговых, финансовых и юридических компаний, связанных с производством практически нет. У нас сырьевая страна. Из-за этого народ и уезжает. Очевидно, надо стремиться к диверсификации экономики, тогда люди будут задерживаться», - считает он.

Однако, судя по словам других собеседников Vласти, дело не только в зависимости Казахстана от природного сырья, но и в отсутствии мотивации. Особенно это касается молодых людей. Об этом свидетельствуют данные комитета по статистике министерства национальной экономики: в 2014 году самой большой возрастной группой из числа уехавших из страны были казахстанцы от 25 до 29 лет (3,3 тысячи), а в 2015 – в возрасте от 30 до 34 лет (3,6 тысяч).

Политолог Данияр Кусаинов, который на полгода уехал работать в университет Джорджа Вашингтона, два года назад специально занимался темой эмиграции молодежи. Как он объяснил Vласти, те его исследования, к сожалению, до сих пор не потеряли в актуальности. Молодые и образованные казахстанцы уезжают, по наблюдениям Кусаинова, из-за того, что здесь меньше возможностей для самореализации. «Молодые ищут возможности для реализации. В Казахстане таких возможностей гораздо меньше. Допустим, мне как политологу очень сложно проявить себя. Я очень заинтересован в теме выборов. Но в Казахстане изучать эту тему не имеет абсолютно никакого смысла. Если только с позиции фальсификаций и т.п. Делать карьеру в политике - тоже неблагодарное дело в Казахстане. Мои друзья и знакомые уехали по этой причине. Нет возможности самореализации», - подчеркнул Кусаинов.