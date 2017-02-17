Телеобзор: Соляную пещеру не желаете?

Маргарита Бочарова, Vласть
Казахстанские каналы перестали удивлять зрителей уже давно, однако это не мешало им регулярно презентовать новые проекты, шоу и, разумеется, сериалы. Сейчас на отечественном телевидение такое затишье, что заскучали, кажется, уже и сами телевизионщики. И только один канал еще предпринимает неуверенные попытки найти новую тему, новый ракурс и нового зрителя.
Все в нашем мире, как известно, развивается по спирали. Но только не казахстанское телевидение, которое с радостью и идеологическим огоньком в глазах мечется по кругу. Темы давно заданы, спикеры пересчитаны по пальцам одной руки, а два с половиной «известных» телеведущих уверенно подстраиваются под любую из десяти «широкообсуждаемых» тем. Вот Майя Бекбаева с одинаково лучезарной улыбкой рассуждает на тему бытового насилия и дня Святого Валентина. Вот Алексей Шахматов с лицом заправского мыслителя в очередной раз пережевывает захватывающие повороты судьбы «известной на всю страну» (разве?!) бабы Нади. Один только 31 канал в последние недели радует: тут тебе и премьера отечественного комедийного сериала «Женатики», и турецкого сериала «Бесконечная любовь», и старт съемок третьего сезона проекта «Келiндер байгесi». Вот это будущее, вот это перспективы!
Беспросветную сериальную действительность пытается разбавить только один канал - «Хабар 24». И то, наверное, только потому, что сериалы просто по определению не могут стать частью программной линейки круглосуточного информационного канала. Редакторы и журналисты канала вынуждены импровизировать на любые - международные, республиканские или даже бытовые - темы, и в те моменты, когда удается сдерживать смех, проникаешься к ним уважением. Посудите сами.
Ну кто бы еще из тележурналистов решил рассказать своим зрителям о том, как зарегистрировать самодельный автомобиль? Отрадно, что редакторы отвели 2,5 минуты эфирного времени всего для одного человека - Темыра Мырзабекова. Именно этот гражданин обратился с соответствующим вопросом к министру внутренних дел. Но не будем преждевременно обвинять канал в избирательном подходе. В другом выпуске программы «Блог в помощь» авторы, например, разрешили одну из популярных родительских дилемм - объяснили, наконец, до какого времени положено забирать детей из детского сада. А тем, кто совершенно не ориентируется во времени или во временах года, посвятили программу «Блогеры 2.0» под названием «Когда наступает осень».
А чего стоит проект «Осторожно, импорт!»?! Если бы не он, ходили бы казахстанцы сплошь и рядом в порванных бахилах и сосали невкусные леденцы. 10 (!) минут авторы программы рассказывали о том, сколько весят бахилы, проверяли их на прочность солдатскими сапогами и даже составили чарт самых популярных причин, почему бахилы рвутся. За эти долгие 600 секунд зритель слышал слово «бахилы» так часто, как ни один среднестатистический житель Земли. Похожая история приключилась и с выбором леденцов. В архиве, кстати, можно найти и неплохие выпуски про ириски и мармелад, если кто всерьез заинтересован.
Для зрителей, которые мыслят масштабнее, журналистам «Хабар 24» тоже есть что предложить. Корреспондент Бауржан Нурумов, например, поведал зрителям о том, как быстро и качественно построить собственную соляную пещеру. А почему бы и нет действительно? В другой программе телеаудитории объяснили, как легализовать незаконно добытое золото. Тоже хорошее дело. Для тех же, кто от этой мирской мишуры никакого удовольствия не получает, сняли «Битву за клиента» о том, как купить юрту.
Если в юрте жить вам претит, но душа рвется ввысь, на канале выходит программа «Культвояж». В ней вам сначала расскажут, «что общего у белого рояля и сиреневой обезьяны», а потом закономерно пояснят, «как увидеть тонкую грань между действительностью и иллюзией».
А вообще телеканал «Хабар 24» уже давно пора удостоить какой-нибудь весомой награды за популяризацию совершенно не популярных знаний. Ведь только здесь для вас проведут мастер-классы формовщик железобетонных изделий или программист станков с числовым программным управлением, вам покажут, как производятся пластичные смазки или электрокардиографы, продемонстрируют все особенности барбадосского доллара, угандийского шиллинга и бутанского нгултрума (если это слово вообще склоняется). Исключительно этот канал покажет вам, как играют в кокпар отечественные военные, или как работает Беловодский групповой водопровод. На этом фоне гастрономический (!) телетур по Костанаю даже не должен цеплять глаз.
Казахстанские телеканалы превратились в заурядный наполнитель домашних телевизоров. И даже попытки телевизионщиков раскрыть незаурядные темы, к сожалению, лишь подтверждают правило. В этом контексте юморной Леонид Якубович видится спасительным якорем - там даже если и угадывают слово «нгултрум», все равно поют частушки да пляшут. Идеальное сочетание, как ни крути.
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