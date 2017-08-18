Кто учил казахстанцев экономить на «ресторанах»

В начале 2015 года президент Нурсултан Назарбаев проводил очередное расширенное заседание правительства. Глава государства вспоминал о том, как «мы хорошо жили и расползлись», пока цена на нефть радовала глаз. Теперь, твердо сказал он, настало другое время, и необходимо «жить по средствам» и даже «ужаться немножко». Особую критику президента заслужила излюбленная привычка казахстанцев устраивать тои на широкую ногу. «К юбилеям у нас такая любовь всеобщая. Как юбилей, так все туда -участвовать в собраниях, сидеть на банкетах. Где в мире так проводят юбилеи? Организовывать вселенские тои, тысячи юрт в степи - это что даёт юбиляру, скажите мне?», - посетовал Назарбаев, поручив подчиненным обеспокоиться созданием новых рабочих мест, а не грандиозных празднеств.

Руководителю самого крупного мегаполиса страны нездоровая склонность сограждан к чревоугодию тоже не нравится. Особенно аким Алматы Бауыржан Байбек сожалеет по поводу трат алматинцев на алкогольные напитки, ведь это очень вредит здоровью. «Почему-то многие пьют пиво за 1500 тенге спокойно, вечером никуда не пойдешь, все занято (в кафе - V), а на Чимбулак, на спорт, прогуляться денег жалко. Надо менять эту ментальность. Деньги на спорт, туризм - вклад в собственное здоровье», - заявил он на отчетной встрече с населением в начале 2017 года. Градоначальник решительно осудил тех, кто считает отдых на горнолыжном курорте дорогим удовольствием, кто обращается к врачам в самый последний момент, и кто каждую пятницу, субботу и воскресенье «жирно» наедается в гостях.

Акиму Кызылординской области Крымбеку Кушербаеву такие идеалы тоже оказались не чужды. Перед новым 2016 годом на пресс-конференции в Астане глава области сообщил, что попросил местных предпринимателей не проводить праздничные мероприятия с большим размахом. «Сейчас - в преддверии Нового года - многие компании хотели бы провести свои корпоративы, пригласить звёзд эстрады из России, из Алматы, Астаны. Мы попросили: «Давайте ужмитесь. Конечно, надо отметить людей, поощрить, но может быть, лучше эти средства направьте на поддержку многодетных и малоимущих семей», - рассказал Кушербаев. По его словам, крупные бизнесмены с радостью пошли на встречу, за что глава области им и благодарен. Кроме этого, Кушербаев не преминул отметить, что в том году ни тенге бюджетных средств не было потрачено на установку главной елки.

Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Нурмухамбет Абдибеков, будучи на посту акима Карагандинской области, по примеру главы государства в 2015 году поручил подчиненным «умерить свои аппетиты по проведению всяких тоев». Глава области, очевидно, с трудом понимал, что за праздники все время отмечают в его регионе: «Последнее событие, которое проведем - 200-летие Таттимбета, это событие значимое. На следующий год прошу вот эти вещи прекратить, а то начинается: там какой-то батыр, здесь… Еще надо доказать его значимость», - говорил он на одном из аппаратных совещаний в акимате. Сам Абдибеков в 2016 году личным примером доказал приверженность идеалам экономичного подхода к тратам: «В магазине я выбираю, что можно подешевле купить <…> Обедать домой приезжаю. В ресторане я не обедаю. И вечером в рестораны не хожу», - сказал он журналистам.

Беспокойство бездумные траты казахстанцев на застолья вызывают и у депутатов сената. В начале июня 2017 года Бырганым Айтимова, Владимир Редкокашин, Али Бектаев, Серик Бектурганов, Ахан Бижанов, Жабал Ергалиев и Нурлан Кылышбаев обратились с запросом в правительство, чтобы его глава предпринял меры по ограничению проведения «помпезных выпускных вечеров». Сенаторы обращают внимание на «огромные, почти свадебные и неуместные траты, которые коренным образом искажают истинное представление о мероприятии», на которое некоторые родители вынуждены брать банковские кредиты. Депутаты верхней палаты парламента совершенно не возьмут в толк, зачем «сами выпускники после подобного школьного торжества под разным предлогом настаивают на банкете в ресторане», ведь это повлечет целый ряд дополнительных трат.

Другие представители общественности также не отстают от своих статусных коллег. Осенью прошлого года глава общественного совета Алматы, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов дал интервью одному из казахоязычных порталов: в нем профессор и академик рассуждал о том, что устраивать пышные тои - практически в крови у казахов. По его словам, той - это не только способ «насытить желудки», но и «поднять настроение». Но у всего, как говорится, есть и обратная сторона: «Мы не можем жить по средствам. Жизнь ведь изменилась! Чем устраивать пышные тои, купи на эти деньги жилье ребенку или технику. Но нам же стыдно не делать той. Но стыд - это другая категория. Пожалуй, только казахи считают стыдным не справлять той», - разочарованно констатирует Алшанов.

К осуждению пагубной привычки присоединились и другие представители околонаучного сообщества страны. Журналист Марат Токашбаев от имени Казахской национальной академии традиций (так писали СМИ, в то время как госучреждение называется «Центр обычаев и традиций») в марте 2016 года предложил новый формат казахстанских свадеб, который позволит значительно сэкономить и время, и деньги. Современные тои - «сплошной позор», говорит Токашбаев. Он считает, что необходимо проводить их в форме фуршета, беташар проводить в «укороченном виде», отменить длинные тосты, спиртное предлагать гостям не больше трех раз, а фоном должны звучать негромкие звуки домбры, кобыза или скрипки. Журналист уверен, что самое оптимальное время для празднества - полтора-два часа.

В конце концов, Духовное управление мусульман Казахстана тоже уже не первый год пытается образумить казахстанцев. Однако больше всего религиозных лидеров беспокоят не тои, а поминальные обеды (садака - V), которые у нас в стране проходят с не меньшим размахом. «Мы стали забывать, зачем вообще проводится садака, в чем его смысл. К нам жители обращаются: “Помогите с проведением”. Говорят: “Cами из поселка, живем в городе на квартире, денег на кафе нет”. Мы предлагаем собрать близких дома, но людям важно, что скажут другие. Есть семьи, которые накрывают на садака роскошный дастархан, а на следующий день им детей кормить нечем», - рассказывал журналистам имам центральной мечети Актобе Толеби Оспан. В ДУМК настаивают на том, чтобы на столах во время поминального обеда не было ни салатов, ни фруктов, ни тортов.