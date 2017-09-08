Мастер-класс: «Социальное проектирование как инструмент взаимодействия с бизнесом», Эльвира Алейниченко

В этом году корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust организовал первый в Казахстане форум, посвященный вопросам благотворительности. Эта площадка стала местом диалога между госорганами, бизнесменами и НПО, для которых благотворительность – ежедневный труд. Vласть публикует серию выступлений с благотворительного форума. Сегодня это мастер-класс спикера из России Эльвиры Алейниченко, руководителя проекта «Грантовые конкурсы Компании «Газпром нефть».

Давайте поймем, что ждет бизнес от некоммерческих организаций (НКО), когда хочет с ними работать. Давайте попробуем разобраться, почему вообще бизнес хочет работать с НКО? Зачем? Понятно, что есть одна технология – реакция на запросы: «отдал и забыл». Но мы понимаем, что это несистемная история.

Если мы говорим о системе, то здесь может быть несколько разных мотивов в рамках большой корпоративной социальной ответственности и благотворительности как ее части. У бизнеса могут быть свои мотивы в фокусе. И если вы понимаете, что нужно бизнесу, вы можете предложить ему именно это.

Модель первая: достижения целей благотворительной стратегии как основной мотив. Здесь один из инструментов – денежные пожертвования компании. В существующей практике, в том числе в России, могут быть компании и пожертвования разного уровня. Это когда бизнес, понимая, что работа НКО совпадает с его стратегией и его интересами, начинает ее поддерживать. Допустим, у бизнеса есть в приоритете поддержка образования или решение проблемы сиротства, и есть организации, которые по этой теме работают. Тогда бизнес готов на регулярной основе либо разово, чтобы заслужить доверие, жертвовать этой некоммерческой организации. Если вы хотите работать с бизнесом в этом формате, нужно понимать, что бизнес – разный. Есть мелкий бизнес, средний и крупный. Если вы обращаетесь к мелкому бизнесу, то чаще всего основным мотивом такой помощи может быть личный мотив, т.к. обычно вы обращаетесь к лидеру компании, и он просто по-человечески хочет вам помочь. Он выписывает разовое пожертвование, или, если вы ему понравитесь, будет работать с вами на регулярной основе. Если мы говорим про средний бизнес, тогда важно, чтобы ваша работа каким-то образом соотносилось с его бизнес-интересами.

Такой кейс: организация «Семья – детям», которая работает над адаптацией и социализацией выпускников детских домов. И если они обращаются к среднему бизнесу, то показывают, чем конкретно услуги, которые этот бизнес предлагает на рынке, могут быть интересны, в том числе той целевой группе, с которой они работают. Если вы обращаетесь к крупному бизнесу, то надо понимать, что там есть четкие приоритеты. И предлагать то, что не совпадает приоритетами – не сработает.

Еще одной моделью работы с мотивом бизнеса может быть предоставление бесплатных товаров и услуг: когда вы обращаетесь к бизнесу, и он готов по вашему запросу предоставить свои товары и услуги. Опять же приведу кейс, связанный с адаптацией сирот организацией «Счастливое будущее». Регион, в котором они работали, был плохо оснащен спортивными залами и оборудованием. Они обратились к сети бизнес-центров, для которых это направление оказалось приоритетным. Запрос был «по адресу», они предоставили достаточное количество оборудования, фонд смог оборудовать спортивные залы для выпускников детских домов. Важно понимать, что именно производит бизнес, и что может вам предложить. Здесь могут быть какие-то специальные продукты, например, для тех детей, которые находятся в хосписах на длительном лечении. Им требуется специальное питание, и оно дорогое. И часто такие организации обращаются к производителям смесей, которые готовы выделить свои продукты для того, что поддержать целевую группу.

Еще один механизм – это грантовые конкурсы. Бизнес, реализуя свою благотворительную стратегию, предлагает инструмент конкурсного финансирования. Грантовые конкурсы бизнеса были внедрены в деятельность Samruk Kazyna Trust в 2016 году. Как я поняла из презентации фонда, этот инструмент в следующем году будет внедрен повсеместно в регионах.

Другой инструмент – когда бизнес вовлекает в пожертвования своих клиентов. Это может быть то, о чем говорила Алена Мешкова на своей сессии. Их программа «Малый бизнес с большим сердцем» уникальна. Чаще банки делают такие проекты, когда нагрузка финансовая падает не только на бизнес-компанию, но бизнес еще привлекает своих клиентов. Похожие кейсы есть и у других банков, которые исторически связаны с другими фондами: это «Сбербанк» с фондом «Подари жизнь», и «Альфа-банк» с программой «Линия жизни» и т.д.

Следующее, в чем может работать совместно НКО и бизнес – это для достижения PR- и маркетинговой стратегии. Бизнес вовлекается в работу с НКО, которая работает не на его приоритеты, а на его продвижение, PR и маркетинговую стратегию. Один из форматов, когда компания отдает часть средств с продаж на благотворительность. В 2011 году ЮНИСЕФ и Pampers делали совместную акцию «Один памперс – одна вакцина». Они говорили клиентам: «Вы покупаете одну упаковку Pampers – мы перечисляем стоимость одной вакцины в ЮНИСЕФ». Если ваша целевая аудитория связана с адресной помощью, то этот инструмент вы можете использовать и брать на вооружение.

Следующий инструмент – спонсорство. В России спонсорство и благотворительность для бизнеса различаются даже законодательно. Спонсорство бизнеса для НКО – это чаще всего поддержка масштабного мероприятия, где НКО разными способами – на растяжках, буклетах, баннерах – сообщает, что событие организовано при поддержке конкретной компании. Здесь тоже целевая аудитория НКО и направление бизнеса должны совпадать.

Следующая модель – ориентир на достижение HR-задач и грамотное выстраивание отношений компании со своими сотрудниками. И здесь главный инструмент – это корпоративное волонтерство. Когда мы говорим про верхнюю модель, то основной посыл для бизнеса – реализовать свою благотворительную стратегию. В корпоративном волонтерстве через инструмент благотворительности мы фокусируем компанию на лояльности сотрудников, на тимбилдинге, на более качественной работе с сотрудниками. Сотрудникам важно чувствовать свою принадлежность к компании, которая поддерживает их инициативы.

Одна модель корпоративного волонтерства – вовлечение сотрудников в заранее спланированные активности. Например, акция «365 дней в пользу Байкала» – это очистка берегов Байкала. Другая модель – конкурс. К примеру, «Газпромнефть» объявляют своим сотрудникам, что готовы выделить 50 тысяч рублей на их инициативы. Есть формы заявки, создают волонтерские команды и пишут проекты. На конкурсной основе, с привлечением экспертов эти заявки оцениваются и лучшие из них поддерживаются.

Если вы понимаете, что бизнес готов вкладываться в корпоративное волонтерство, ваша задача, как НКО, предложить интересные форматы, в которые будут вовлечены сотрудники компании и будут реализовываться ваши цели и привлекаться ресурсы. Еще этот инструмент очень часто может быть привязан к форумам и благотворительным активностям, которые использует бизнес. Например, проводя грантовые конкурсы, можно внедрять ежемесячное планирование. Бизнес, помогая НКО, просит от них план работы на месяц вперед, и видит, где в качестве волонтеров могут поучаствовать его сотрудники.

Другая разновидность волонтерства – это Pro Bono волонтерство. Pro Bono волонтеры на бесплатной основе предлагают обучение НКО-шникам. Хороший пример этого – проект, которые Loreal делал с выпускниками детдомов. Они набрали профессиональных парикмахеров и предоставляли возможность выпускникам детдомов обучаться парикмахерскому делу. Бизнес также может привлекать юристов, бухгалтеров для того, чтобы помочь НКО.

В России создан фонд «Друзья». Его учредили – известные брендовые лица. Их задача – привлечь к благотворительности в массовом порядке богатых людей. Они прекрасно понимают, что одна из основных проблем взаимодействия бизнеса и НКО – это то, что мы говорим на разных языках. И бизнес, условно, спросил у НКО: «Какие профессиональные консультанты вам нужны?» И, проведя конкурс, своим победителям они предоставили лучших консультантов из этой сферы.

Очередной механизм, работающий преимущественно на внутренние цели – это механизм пожертвований. Компания выбирает несколько организаций, которым она доверяет и объявляет сотрудника, что в эти фонды можно перечислить пожертвования. Сотрудник может подписать заявление, и регулярно с его зарплаты без каких-то дополнительных усилий будет отчисляться часть денег на помощь этим компаниям.

Бывают ситуации, когда бизнес заинтересован в ключевых компетенциях НКО и привлекает ее для администрирования грантовых конкурсов. Я, например, не работаю непосредственно в «Газпромнефть», а являюсь экспертом социальной сферы. Я была привлечена, как профессионал в этой сфере, для реализации грантового конкурса. Обратите внимание, большинство направлений, по которым работает Samruk Kazyna Trust, реализуются через партнеров фонда. И это правильная логика: каждый должен заниматься своим делом. Если мы хотим поддерживать образование, мы ищем организации в этой сфере.

Интересна так же механика проведения специальных благотворительных акций. В России очень популярен в последнее время экологические квест-игры. Для организации их привлекаются НКО, имеющие опыт организации экологического квеста. Здесь решаются задачи тимбилдинга для компании и задача поддержки экологического направления.

Что является факторами успеха, когда НКО выходит к бизнесу с любым кейсом в любом формате. Первое – это стратегия. Бизнес, как вы знаете, очень стратегичен, в том числе и в благотворительности. Понятно, что адресная помощь никуда не уйдет. Но помимо адресной помощи должна быть продумана стратегия решения той проблемы, с которой вы работаете. Ваша деятельность должна быть системной, она должна решать проблему, и вы должны понимать, к чему вы в итоге идете.

Второй фактор – соблюдение договоренностей и сроков. НКО – это часто энтузиасты, небольшая команда, которая на разрыв делает много правильных вещей, но не всегда может четко и структурированно спланировать свою работу. Поэтому не может показать бизнесу, когда и что произойдет, и какие результаты бизнес получит. Если вы хотите работать с бизнесом, очень важно уметь показывать, что вы такие же профессионалы.

Так же важна устойчивость проектов. Когда бизнес работает вместе с вами, ему важно знать, что то, что вы делаете, будет существовать и работать не только сегодня. Для бизнеса есть некоторые индикаторы, по которым он понимает, что ваша организация устойчивая. Это: штат сотрудников, действующий орган управления, реноме, проекты в портфолио, результаты этих проектов.

Предыдущая сессия показала, что у вас не принято хвалить себя, не принято показывать результаты и говорить о том, что сделано. Вы должны понимать, что это не из разряда психологии, это из разряда технологий, которыми мы должны пользоваться: уметь грамотно, качественно рассказывать о себе.

Остановлюсь чуть подробнее на грантовых конкурсах. Это один из отработанных механизмов взаимодействия, он позволяет бизнесу мониторить ситуацию и понимать, что для людей важно. Это инструмент крупного бизнеса: градообразующих предприятий, например. Такому бизнесу важно чтобы среда, в которой он работает, была благоустроенной и благоприятной. Почему? Во-первых, это его сотрудники. Любому бизнесу важно, чтобы в его команде работали профессионалы. И этот инструмент помогает бизнесу грамотно поддерживать те инициативы, которые важны именно для этого региона.

И в итоге все могут предложить свои идеи, заявки, показать то, как они работают, а бизнес выбирает к финансированию лучшие решения на основе конкурсных процедур. Грантовый конкурс важен также и для власти, и для местного сообщества. Властям важно, что конкурс позволяет привлечь дополнительные ресурсы в социальную сферу. Здесь выстраивается партнерство между бизнесом, властью и НКО. Поддерживается инициатива граждан, люди находит поддержку. Для местного сообщества плюс в привлечение поддержки бизнеса, привлечение его компетенций, как партнера.

Инструментом взаимодействия в грантовом конкурсе является социальный проект. Самое важное в проекте – это проблема, которую он решает. определенная проблема. Нет проблемы – нет проекта. Проблема – разница между ситуацией «есть» и ситуацией «хочу». Это то, с чего начинается социальное проектирование.

Дальше идет тактика планирования. Она имеет четкий алгоритм и вопросы: почему, для кого, что именно и каким образом менять. Кто будет это делать и на какие ресурсы? Что получится в итоге?

Когда вы описываете проблему, подтверждайте ее актуальность. Это может быть статистика, экспертные мнения, обратная связь от благополучателей. Четко на цифрах показывайте проблемы.

Для кого вы решаете эту проблему – выбирайте целевую группу, максимально ее описывайте. Проверяйте себя, не слишком ли узкая и не слишком ли широкая ваша целевая группа.

Дальше – описывайте цель, ставьте задачи очень конкретно, очень измеряемо и пишите временные рамки, в которые вы это сделаете.

Как вы будете это делать? Описывайте технологии. Когда вы пишете проект, не пишите максимально все, чем занимается ваша организация. Все что вы пишете, должно биться с проблемой, которую вы ставите, с целью, с задачами.

Кто будет делать проект? Покажите вашу команду – команду мечты, которая решит проблему. На какие ресурсы? Тут – бюджет. Только здесь, а не с самого начала. И ресурсы – это не только деньги, но и помещения, оборудования, люди. Покажите, что вкладываете вы, и на что конкретно вы просите деньги. Укажите, если у вас есть еще партнеры кто еще у вас партнеры: для бизнеса это сигнал, что ваш проект интересный и устойчивый.

Что получится? Здесь есть несколько уровней результата. Первый – количественный: провели столько-то мероприятий, привезли столько людей, провели столько дворовых игр и т. д. Есть результаты, соотносимые с задачами: решили или нет. И есть результаты более высокого уровня: это те социальные изменения, движение в сторону решения проблемы. Насколько вам удалось продвинуться в улучшении ситуации, ради чего и затевался ваш проект.