Что дала программа «Менің Елім» Мангистауской области

В этом году корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust организовал первый в Казахстане форум, посвященный вопросам благотворительности. Эта площадка стала местом диалога между госорганами, бизнесменами и НПО, для которых благотворительность – ежедневный труд. Vласть публикует серию выступлений с благотворительного форума. Сегодня это выступление советника акима Мангистауской области Ербола Исмаилова о том, как реализуется программа развития регионов «Менің Елім».

Большим событием для нашей области стало открытие кризисного центра «РАЙ» (произошло в рамках программы «Менің Елім» - V.). Это центр помощи женщинам, переживающим семейный кризис и страдающим от семейного насилия. Там они получают поддержку, необходимые консультации врача, психолога или юриста. Но этим наше сотрудничество в рамках программы не закончились.

В прошлом году «Самрук-Қазына» был главным партнером ставшего культовым – в этом году фестиваль пройдет уже в 5 раз – Aktau Open Fest. Это фестиваль музыки и спорта на побережье Каспия. Aktau Open Fest представляет собою уникальный формат, в котором объединены спорт и культура и нет никаких возрастных ограничений для участников. На фестивале собираются любители уличных видов спорта: стрит-бол, воркаут, брэйк дэнс, паркур; всегда участвуют велосипедисты BMX, скейтеры. Это самые популярные и востребованные спортивные направления среди молодежи. После каждого фестиваля наши кружки и секции пополняются желающими научиться новому виду спорта. Особую гордость вызывают у нас то, что мероприятие позволяет вовлекать в спортивные и культурные движения так называемых «трудных подростков» – ребят из семей с особыми потребностями и трудностями.

В области хорошо выстроена работа с неправительственными организациями, мы поддерживаем открытие новых организации, создаем им условия для работы. Я думаю, что вместе с Samruk-Kazyna Trust, используя уже наработанные ими методики и опыт успешной реализации программы в Павлодарской области, мы можем добиться хороший результатов и в Мангистуаской области посредством малых грантов. Это значит, что мы можем малыми усилиями и малыми затратами достичь больше эффективности. Все, что нужно – это прозрачность работы, ясные цели и задачи, четкие ожидания конкретных результатов от работы партнерских НПО.

Поскольку НПО в гражданском секторе привыкли работать в органичных финансовых и временных условиях, с одной стороны, а с другой стороны, обладают широкой поддержкой населения и способны привлекать много волонтеров, мы предлагаем начать работу в Мангистауской области именно с малых грантов для НПО. Со стороны местных исполнительных органов мы можем гарантировать полное взаимодействие. Режим государственно-частного партнерства очень перспективен. К тому же, мы будем оказывать поддержку по всем направлениям, где это возможно: например, в предоставлении зданий, помещений, консультационной помощи.

Мангистауская область, наверное, единственная из областей, где лидеры неправительственного сектора, руководители НПО были отправлены на учебу по программе MBA, 35 человек из наших лидеров НПО. Мы планируем это продолжать, думаю горизонты сотрудничества в рамках проектов, которые обозначили в Samruk-Kazyna Trust очень широки.