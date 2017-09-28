Минрелигий отказалось от идеи штрафовать за отказ от прививок

Не так давно министерство по делам религий и гражданского общества разработало новый законопроект, в котором предлагается обязать родителей вакцинировать детей под угрозой наложения штрафа. Во вторник в Алматы медики и общественность собрались за круглым столом аналитической группы «Кипр», чтобы обсудить, насколько такие меры повляют на несознательных родителей.

Повеcтка заседания вопреки ожиданиям организаторов была исчерпана уже в первые минуты. Модератор обсуждения Ерлан Смайлов сообщил, что накануне мероприятия в адрес АГ «Кипр» поступило письмо из комитета по делам религий за подписью Еркина Онгарбаева. На официальном бланке кроме отказа от участия в круглом столе значилось следующее: «Норма, предполагающая закрепление обязательного характера вакцинирования, по результатам общественного обсуждения и согласования с министерством здравоохранения Республики Казахстана была исключена из законопроекта».

Таким образом, министерство по делам религий заявило, что менять существующий статус-кво не намерено. Это фактически означает, что согласно действующему законодательству должностные лица санитарно-эпидемиологической службы имеют право требовать проведения обязательной вакцинации населения лишь в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, пояснила для собравшихся Айнагул Куатбаева, заместитель директора департамента эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга.

Свое отношение к инициативе казахстанских властей выразил и один из самых популярных врачей-педиатров на постсоветском пространстве Евгений Комаровский, который любезно согласился озвучить свое мнение удаленно, записав его на видео. Лишь появившись перед аудиторией украинский врач заявил, что «любые попытки наказать без альтернативного поощрения» едва ли приведут хоть к какому-то положительному эффекту. По его мнению, рассуждая об ответственности родителей нельзя забывать и об ответственности государственной системы здравоохранения.

«А надо ли тогда штрафовать медработников, которые не проходят свою половину пути? Например, дают необоснованные отказы от вакцинации, не инструктируют родителей о подготовке ребенка к вакцинации, о правилах поведения после вакцинации. Есть ли какие-то требования к государству, которое, например, не всегда может обеспечить качественные препараты или соблюдение «холодовой цепи»? Здесь мы кого-то штрафуем?», - задавался риторическими вопросами Комаровский.

Ответить на них вызвалась представительница министерства здравоохранения. Куатбаева подчеркнула, что казахстанских врачей тщательно инструктируют. «Те, кто привлекается к организации проведения профилактических прививок, ежегодно проходят аттестацию», - подчеркнула она. Ей вторила врач-педиатр с многолетним опытом, а ныне консультант общественного фонда «Аман-саулык» Гаухар Ткаченко: «Мы составляем индивидуальный план прививок каждому ребенку на каждый месяц. У нас есть определенный стандарт - без анализа крови мы не имеем права назначать, без осмотра невропатолога не можем назначить. У нас есть и короткие медотводы в связи с вирусными заболеваниями, и есть длительные медотводы… Ни один врач, уважающий себя, если он не хочет сесть за решетку, не сделает прививку. Это нонсенс!», - эмоционально говорила она.

Не менее эмоциональным получилось выступление Асии Ахтановой, председателя Ассоциации родителей детей-инвалидов «АРДИ». По данным организации, больше 5% детей с ДЦП, которые состоят в ассоциации, имеют инвалидность вследствие вакцинации «на фоне поражения центральной нервной системы, желтухи, недоношенности». Аружан Саин, директор добровольного общества «Милосердие», отметила, что согласно их внутренним исследованиям аналогичный показатель составляет 6-7,5%. Вердикт общественных деятелей звучал неутешительно: в условиях обязательной вакцинации врачи и медработники не уделяют должного внимания факторам и группам риска.

«С 86-го года 3,2 млрд долларов отсудили родители США после прививок, которые привели к различным заболеваниям. Почему бы нам не сделать такой прецедент, если нас не хотят слышать?», - заявила Ахтанова.

Директор института исследований устойчивого развития Гульнар Куатбаева поддержала представителей общественности, емко охарактеризовав ситуацию с вакцинацией с точки зрения безопасности страны: «Жесткой, вертикально организованной, сконструированной, четко регламентируемой, контролируемой от индивидуального уровня родителя до международного уровня - такой системы стандартизации и сертификации в Казахстане нет. И поэтому говорить о том, что эта система может обеспечить какую-либо безопасность, просто невозможно», - отметила она.

Свое слово на круглом столе сказали и представители религиозных объединений. Мади Ахметов, главный имам Наурызбайского района города Алматы, подчеркнул, что «каждый человек обязан перед Аллахом и перед людьми, в первую очередь, оберегать свое здоровье». Вакцинация, по его словам, в исламе допускается, против нее выступают разве что приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Протоиерей Анатолий Измиров тоже не стал агитировать кого-либо отказаться от вакцинации, однако заметил: «Наверняка, Бог дал и иные способы (иммунизации - V.), и надо их искать». В качестве примера священнослужитель привел Индию и Пакистан, где граждане имеют альтернативу «на уровне гомеопатических средств». Напоследок протоиерей заметил, что в своем окружении не наблюдает молодых родителей, отказавшихся вакцинировать своих детей по религиозным мотивам - чаще всего причина кроется в неверии, что прививка представляет собой «единственный и надежный способ поднять иммунитет».

Символично в завершении круглого стола прозвучало выступление одной из матерей, чей ребенок имеет множественные диагнозы - она также отказалась от обязательного вакцинирования. «Причиной отказа я, скорее всего, написала «по религиозным убеждениям», потому что это очень общая фраза, после которой от тебя отстают <…> Это не мое желание было написать отказ, потому что я просто хотела, чтобы мне предоставили безопасную вакцинацию, чтобы мой и так тяжелый ребенок не заболел другими тяжелыми болезнями», - резонно заметила женщина.

Согласно министерской статистике, основными причинами отказов от вакцинации являются личные (45%) и религиозные (42,9%) убеждения. О недоверии к вакцинам решились сказать лишь 6,1% родителей. В результате, 0,4% детей до 18 лет в Казахстане так и не получили положенные им прививки.