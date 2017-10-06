Телеобзор: Дождь из рыбы и «премьерша» Сербии

Вести авторскую колонку и сделать международную повестку дня популярной у телезрителей - вот две главные мечты среднестатистического казахстанского теледеятеля. Особенный успех, когда удается два этих намерения совместить и выходить в эфир, как минимум, ежедневно. Главные республиканские каналы страны отчаянно движутся в этом направлении.

Первым движение к цели еще в прошлом телесезоне начал телеканал «Хабар». «Предводителем» был избран непререкаемый в своей манере общаться со зрителем Сергей Гергиль. 5-минутная «аналитическая программа» не могла бы выходить на государственном телеканале, если бы не называлась «Большая политика». Между тем, авторы аналитической пятиминутки так заметно оторваны от реальной «большой политики», что неравнодушному телезрителю, наверняка, захочется вступить с ними в дискуссию.

Например, на минувшей неделе Гергиль абсолютно серьезно пытался убедить казахстанских зрителей в том, что перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза с Европейским союзом практически осязаемы. И даже то, что буквально в середине сентября Совет ЕС официально продлил санкции против России еще на полгода (о чем не было сказано ни слова), не помешало ведущему озвучить следующий пассаж: «Худой мир лучше доброй ссоры. Быть может, опыт ЕАЭС, перенятый Евросоюзом, станет фактором сохранения ЕС, сотрудничество с которым - еще одной интеграцией - хочется верить, будет успешным, взаимовыгодным и долгосрочным».

Вероятно, примером «Хабара» вдохновились и на Первом канале «Евразия», потому что в стартовавшем осенью телесезоне свой взгляд на мировые события зрителям канала предложил Олег Журкевич. Опытный журналист не стал нагонять лишнего пафоса и назвал свою телеколонку (которая выходит один раз в неделю в рамках «Аналитики») непритязательно - «Как дела, планета?». Журкевич едва ли претендует на глубокий анализ международной ситуации, и ограничивается, по его собственному выражению, лишь «повествовательными действиями». Нужно отметить, что даже за месяц авторская колонка журналиста претерпела драматические метаморфозы.

Впервые представ перед зрителями, Журкевич сообщил им дословно следующее: «165 км/ч или 45 м/с - порой именно с такой силой дул ветер, который пришел на территорию Китая вместе с тайфуном. За подобное превышение скорости небесная канцелярия по идее должна была серьезно наказать Хато - такое имя получила стихия - однако таких служб не существует». Быстро разобравшись с божественными силами (применив к ним все свои иронические способности), Журкевич на протяжении месяца скучно вещал о том, чем «меряются» США и Северная Корея, о ситуации в Сирии, о землетрясении в Мексике, по одному разу упомянул Таджикистан и Кыргызстан, а потом, видимо, понял, что нужно что-то менять. В результате, в прошедшее воскресенье зрители «Аналитики» узнали о том, что в Мексике выпал дождь из рыбы. Или в Уганде.

Последним пристанищем в поисках гармонии для отечественных любителей международной повестки дня стал КТК. В новом сезоне канал между вечерними новостными выпусками стал предлагать аудитории на пять минут окунуться в мировые события с Алексеем Рыбловым. В первом же выпуске эти события подавали под соусом КТК ЛГБТ-парадов, обвинений в педофилии, шпиономании и беспощадной изобретательности российских чиновников. Фамильярная риторика ведущего («премьерша» Сербии и «несносный» Дутерте) практически выдавала в нем личное знакомство с героями ироничных заметок.

Дальше - больше. Уже во втором выпуске прибаутки авторов перестали быть идеологически нейтральными. «Откуда Петр Алексеевич взял сумму в 500 миллионов, непонятно. Можно предположить, оттуда же, откуда Литва насчитала 100 тысяч российских солдат. Все это - явно последствия тревожных бессонных ночей, вызванных проведением неподалеку грандиозных военных учений», - именно таким образом Рыблов решил обыграть русофобию Украины и стран Прибалтики, никаким образом не попытавшись с тем же сарказмом взглянуть на действия Российской Федерации. Оказалось, просто не было шанса! Как только российские солдаты «обстреляли самих себя» на учениях, ведущий отреагировал молниеносно: «И вот теперь то становятся понятными опасения некоторых представителей НАТО: Россия, может, на самом деле и не собирается ни на кого нападать, но знает ли об этом российская боевая техника?...»

Такие риторические приемы уж наверняка оценили бы на российском НТВ (чьи телевизионные продукты на КТК без шуток уважают) - на этом российском канале еще год назад презентовали «Международную пилораму» с Тиграном Кеосаяном. Передача отличается от нашего «Глобуса» хронометражем, истеричным закадровым хохотом и приходящими в студию гостями. Среди них, к слову - сплошь имеющие отношения к мировой политике люди: Александр Олешко, Эвелина Блёданс, Гарик Харламов и Авраам Руссо. Последнего, кстати, можно было наблюдать две недели назад и на КТК - только принимал уважаемого певца не Алексей Рыблов, а Алексей Шахматов.

Авраам Руссо появился в студии субботнего информационного шоу «Пока не поздно» в контексте… нелегкой жизни сирийских беженцев в странах мира. У «самого известного сирийца на территории бывшего союза» Шахматов тут же спросил, что же за страна такая - Сирия. Гость в леопардовых лоферах с удовольствием просветил казахстанского журналиста относительно того, что Алеппо - родина кебаба. «Кебаба?!», - удивленно вскинул брови Шахматов. Разговор на злобу дня как никогда обострился. «Реально сегодня разруха полная», - выложил Руссо практически все, что знает о современном положении Сирии. Чуть позже, правда, добавил, что старается не смотреть на то, что из его родной страны сделали «мусор мира». «Очень страшно. Я не знаю, как почистить это все сейчас», - резюмировал исполнитель. «Казахстан пытается почистить», - Шахматов изо всех сил старался поддерживать хоть какой-то смысл разговора. Попытки сошли на нет, когда Руссо - со ссылкой на какого-то древнего мудреца - призвал всех «сильнее молиться». На этом двухминутная беседа о величайшей гуманитарной катастрофе последних лет бесславно завершилась.