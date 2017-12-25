5 лиц недели: правительство, шахтеры, банки

Информационная повестка последних двух недель - несмотря на обилие выходных дней - выдалась насыщенной. Глава государства решил, что правоохранительный блок правительства требует кадровой реформы, министерство труда и социальной защиты отбивалось от обвинений в пассивности в ситуации с бастующими шахтерами, а руководство Народного банка, наконец, решилось на интеграцию с Казкомом.

Кайрат Кожамжаров, генеральный прокурор

В предновогодние недели глава государства осуществил ряд значимых кадровых перестановок. Кайрат Кожамжаров, два года возглавляющий антикоррупционное ведомство, с согласия сенаторов стал генеральным прокурором. Жакип Асанов, руководивший надзорным органом с апреля 2016 года, продолжит работу на госслужбе – он назначен председателем Верховного суда. Его бывшего главу Кайрата Мами президент назначил председателем Конституционного совета.

С июня 2004 года Конституционным советом руководил 67-летний Игорь Рогов – теперь он занял пост заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан. Председателем агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции стал 60-летний Алик Шпекбаев – с августа 2014 года он трудился на должности заместителя главы антикоррупционного ведомства. Нурсултан Назарбаев аргументировал перестановки необходимостью модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности страны.

Умирзак Шукеев, заместитель премьер-министра

Вторая волна перестановок началась с отставки Умирзака Шукеева с поста председателя Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и назначения его заместителем премьер-министра страны и по совместительству министром сельского хозяйства. Шукеев возглавлял «Самрук-Казына» на протяжении пяти последних лет. Его кресло во главе компании занял Ахметжан Есимов, руководивший работой национальной компании «Астана ЭКСПО-2017». Незадолго до этого Назарбаев своим указом присвоил Есимову звание «Қазақстанның Еңбек Ері» за «выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан».

Указом президента от должности вице-премьера и министра сельского хозяйства в пятницу, 15 декабря, был освобожден Аскар Мырзахметов. На посту заместителя премьер-министра ему удалось поработать почти полтора года. Будучи назначенным министром сельского хозяйства, он возглавил комиссию по земельной реформе. На минувшей неделе в соцсетях и мессенджерах активно распространялось сообщение о якобы назначении Мырзахметова акимом Алматы, однако до настоящего времени информация не подтвердилась.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения

В последние две недели пристальное внимание общественности были приковано к работе именно этого ведомства – Дуйсенова первой из кабинета министров прокомментировала журналистам ситуацию вокруг забастовки шахтеров «АрселорМиттал Темиртау». Она озвучила все требования бастующих рабочих и сообщила, что с понедельника, 11 декабря, под землей находятся 684 шахтера. Кроме этого, Дуйсенова назвала размер зарплат работников угольного департамента компании, однако на поверку эта информация оказалась недостоверной. На минувшей неделе стало известно, что по факту озвученных министром цифр в ведомстве ведется служебное расследование.

Между тем критика в адрес Дуйсеновой касалась не только представленных журналистам данных. Владислав Косарев, лидер фракции «народных коммунистов» в парламенте сетовал на то, что в первые дни забастовки на месте в Шахтинске не было ни одного «представителя правительства», а глава ведомства «руководила регулированием этого вопроса из своего кабинета». Дуйсенова, в свою очередь, отметила, что на месте с первых дней работала трудовая инспекция.

Данияр Максутов, судья Шахтинского городского суда

В четверг, 14 декабря, на четвертый день забастовки работников угольного департамента «АрселорМиттал Темиртау» судья Максутов вынес определение с требованием приостановить ее на шахтах «Казахстанская», «Шахтинская», «имени В.И. Ленина», «Тентекская». Судья руководствовался соображениями безопасности, так как угольная шахта, где бастовали шахтеры, является «сложной производственной системой с особо опасными условиями, где непредвиденные и внезапные изменения геологических условий или природных сил, несоблюдение Правил безопасности или неправильные действия даже одного работника могут повлечь катастрофические последствия».

Таким образом, Шахтинский городской суд удовлетворил ходатайство транснациональной компании и приостановил забастовку «до рассмотрения иска о признании забастовки незаконной по существу». Соответствующие иски, к слову, были поданы сразу в четыре районных суда Карагандинской области. Ответчиками по ним кроме профсоюзных лидеров выступали и сами работники шахт. 15 декабря иски компанией были отозваны в связи с поднятием горняков на поверхность и возобновлением работы предприятия.

Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана»

В преддверии Дня Независимости стало известно, что совет директоров Народного банка одобрил поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком. Шаяхметова спустя «пять месяцев кропотливой работы с международными консультантами» высказалась в пользу этого варианта развития финансовых институтов: «Интеграция банков является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы», - заявила она. Интеграция, по ее словам, будет строиться на принципе максимальной синергии, когда будут объединены лучшие опыт и практика обоих банков.

Между тем еще в марте Шаяхметова подчеркивала, что «простое юридическое слияние» Народного банка и Казкоммерцбанка «вообще невозможно». Возможность слияния глава Народного банка комментировала так: «Оно может создать слишком большую и неповоротливую финансовую структуру». Теперь Шаяхметова смотрит на сделку иначе: «Потенциал сделки огромен, как по масштабам, так и по степени влияния на экономику Казахстана и ряда сопредельных стран».