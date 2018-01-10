Послание президента в пяти пунктах

Послание-2018 определяет 10 «понятных и ясных» задач, которые необходимо реализовать «для успешной навигации и адаптации» в мире Четвертой промышленной революции. Глава государства подчеркивает, что сегодняшние достижения Казахстана - «не гарантия завтрашних успехов». Vласть пересказывает ключевые аспекты послания, нацеленного на «новое качество развития» страны.

Согласно тексту документа, системной триадой казахстанской модернизации являются перераспределение полномочий ветвей власти, обновление национального самосознания и технологическое развитие. Последнему, главным образом, и посвящено послание-2018.

Третья пятилетка индустриализации и рывок в развитии АПК

«Цифровая эпоха» в казахстанской промышленности наступит, когда для предприятий будут разработаны и апробированы новые инструменты, направленные на модернизацию. Президент поручил в пилотном порядке оцифровать несколько промышленных предприятий. Собственная экосистема инноваторов должна создаваться вокруг Назарбаев Университета, МФЦА и Международного технопарка IT-стартапов. Кроме этого, глава государства указал на необходимость разработки законодательства, направленного на стимуляцию спроса на новые технологии со стороны реального сектора экономики.

Назарбаев отметил, что агропромышленный комплекс страны нужно «кардинально переориентировать» для выхода отечественной продукции на мировые рынки. Ключевую роль должны сыграть выпускники аграрных вузов, которые «реально будут работать в АПК или заниматься научной деятельностью». Поддержки от государства стоит ожидать эффективным пользователям: Назарбаев поручил направить неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов. Глава государства ожидает, что к 2022 производительность труда в АПК вырастет, минимум, в 2,5 раза (так же как и экспорт переработанной сельхозпродукции).

«Решительные» действия по улучшению бизнес-климата

«Важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование бизнеса», - говорится в тексте послания. Глава государства настаивает на том, чтобы предприниматели могли получить господдержку по принципу «одного окна», отдельные госуслуги - по принципу «одного заявления». «Решительные» преобразования необходимы на региональной уровне, считает Назарбаев. Правительству поручено подготовить новый пакет системных мер по выводу бизнеса из тени, а также ускорить приватизацию, расширив ее план за счет подведомственных организаций госорганов.

«Нацбанку и Правительству следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики», - заметил глава государства. Он подчеркнул, что акционеры банков, выводящие средства на счета аффилированных компаний, должны нести ответственность.

Передовая система образования и первоклассное здравоохранение

С 2019 года в детских садах будут внедрены единые стандарты программ, развивающие «социальные навыки и навыки самообучения». В 2021 году будет завершен переход на обновленное содержание в сегменте среднего образования. С начала года учителя, перешедшие на новое содержание, будут получать зарплату с 30%-ой надбавкой. Росту заработной платы учителей будет способствовать и переход на новую сетку категорий.

Президент указывает на то, что повсеместно «на базе дворцов школьников нужно создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой». Вузовскую науку президент поручил развивать с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях. «К сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом», - считает глава государства.

Чиновникам от здравоохранения Назарбаев поручил переходить «от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения». Кроме этого, он поручил создать научный онкоцентр, провести подготовительную работу перед внедрением ОСМС, разработать новую редакцию кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Вовлечение казахстанцев в «полноценную экономическую жизнь»

Глава государства отметил, что безработные и самозанятые являются «резервом экономического роста», однако пока ответственные ведомства проявляют «безответственность и поверхностность» в этом вопросе. В этой связи Назарбаев поручил максимально упростить процесс регистрации самозанятых и внедрить электронную биржу труда (принять соответствующий закон до 1 апреля 2018 года).

Президент подчеркнул, что реформы в системе пенсионного обеспечения требуют от каждого казахстанца «серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности». Пока же государство усиливает меры господдержки для нетрудоспособных граждан и с 1 июля 2018 года вводит госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.

Интеллектуальные подходы в строительстве и ЖКХ

В 2030 году на каждого казахстанца будет приходиться 30 кв метров жилья (сейчас - 21 кв. метр) - достижение этой цели обеспечат «новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки». Назарбаев поручил оснастить все объекты инфраструктуры «системами интеллектуального управления». Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение законодательства - в том числе, в сфере естественных монополий.

Астана, по задумке президента, должна стать «эталонным» стандартом Smart City и распространить лучшие практики в регионах. «Умные города» станут «локомотивом» регионального развития, сказано в послании. А пока новые технологии не дошли до регионов, правительству поручено выделять не менее 100 млрд тенге ежегодно на обеспечение сел качественной питьевой водой.