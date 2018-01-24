Как подростки Кызылорды помогли реформировать службу психического здоровья

19 января в главном конференц-зале библиотеки Казахского национального университета им. Аль-Фараби собрались сотни специалистов здравоохранения, образования и неправительственного сектора – им предстояло поучаствовать в первой на территории Казахстана международной конференции, посвященной укреплению психического здоровья детей и подростков. Значимость темы ни у кого сомнений не вызывала – по статистике, половина всех психических заболеваний, от которых страдают взрослые люди, начинается уже к 14 годам.

«25-30% глобального бремени болезней обусловлено психическими расстройствами», - сообщил обширной аудитории Афзал Джавед, следующий избранный президент Всемирной психиатрической ассоциации. При этом, согласно международным данным, две трети людей с психическими заболеваниями не получают должного лечения – ни в развитых, ни в развивающихся странах. В странах с низким и средним уровнем дохода (к коим, очевидно, принадлежит и Казахстан) лечатся 53% всех физических расстройств и лишь 8% психических, подчеркивает Джавед. Хорхе Лопес-Кастроман, сопредседатель секции суицида и превенции суицида Европейской психиатрической ассоциации, спустя несколько выступлений неутешительно добавляет: серьезные психические заболевания уменьшают ожидаемую продолжительность жизни на 10-25 лет.

В 2015 году исследование глобального бремени болезней показало: в Казахстане 18% подростков в возрасте 15-19 лет страдают психическими, неврологическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Годом ранее исследование, проведенное в пределах СНГ, продемонстрировало ту же печальную тенденцию – 28% 15-летних девочек (против 15% 15-летних мальчиков) заявили, что испытывают чувство подавленности, как минимум, один раз в неделю. И здесь мировой опыт не предрекает ничего хорошего: «90% подростков, которые совершили суицид, страдали от связанного психического расстройства на момент смерти, и более половины из них страдали психическим расстройством в течение не менее 2 лет», - рассказывает Марко Саркьяпоне, председатель секции суицида и превенции суицида Европейской психиатрической ассоциации.

К слову, именно Саркьяпоне пришлось самым активным образом поучаствовать в разработке и реализации самой эффективной на сегодня программы превенции суицидов среди детей и подростков в Казахстане. Пилотный проект, реализованный в 2015-2016 учебном году в Кызылординской области включал пять составляющих - выявление учащихся, подверженных риску суицида и проблемам психического здоровья (1), подготовка «вахтеров суицида» из школьного персонала (2), повышение информированности подростков (3), наращивание потенциала работников в сфере психиатрии (4) и наращивание потенциала врачей общей практики (5). Результаты первого скрининга многих в прямом смысле напугали (это ясно покажет последовавший независимый мониторинг) - по его результатам выходило, что из 35 тыс опрошенных школьников 239 человек уже предпринимали попытки самоубийства, 302 подростка страдали от депрессии, а 456 детей признались в наличии у них суицидальных идей.

Группа риска в количестве почти 1000 человек поразила и специалистов Республиканского научно-практического центра психического здоровья. Его руководитель Николай Негай вспоминает: «Когда мы начали выявлять, понимать, каков же объем проблем психического здоровья у нас в стране среди подростков, и кто же может оказать им помощь, мы поняли, что только узкая психиатрическая служба просто не справится». Единственным очевидным решением этой головоломки могли стать врачи общей практики. На такой ответ наталкивали и международные данные, согласно которым более 60% людей, страдающих депрессией, посещают своего семейного врача, а 40% жертв суицида бывали на приеме у своего врача за месяц до смерти.

Сейчас Негай честно признается, что в 2015 году первичную медико-санитарную службу в Кызылординской области пришлось практически «создавать заново». В 2017 году специалисты решили перейти от точечного решения вопросов к «стратегическим вещам», и разработали дорожную карту по реформированию службы психического здоровья в Казахстане на ближайшие два года. Первой задачей в ней значится «интеграция службы психического здоровья с амбулаторно-поликлиническими организациями». На практике это означает, что при каждой из 127 городских поликлиник республики будет открыт первичный центр психического здоровья. Районная служба психического здоровья будет отныне представлена, как минимум, 14 штатными единицами, говорит Негай.

«Я понимаю, что нет кадров, но к этому нужно идти, к этому нужно стремиться. Мы объединили специальности психиатра и нарколога, и у нас теперь даже профицит врачебных кадров. Специалистов в профиците мы хотим обучить психотерапии, уйти в детскую психиатрию», - продолжает глава службы психического здоровья. Объединение двух специальностей – вовсе не шаг отчаяния. Негай поясняет, что кадры отечественной наркологической службы (653 человека) используются крайне неэффективно – треть времени те посвящают детоксикации, ради проведения которой, конечно, нет необходимости обучаться 10 лет.

Отечественные психиатры и наркологи, если верить словам руководителя Республиканского научно-практического центра психического здоровья, поняли, что стали недоступными для казахстанцев. «За последние 10 лет мы в 2 раза стали меньше выявлять психических расстройств, в наркологической службе мы стали их выявлять практически в 3 раза меньше», - говорит Негай. Врачи общей практики могут стать спасителями во плоти, но пока их уровень знаний в области психического здоровья оставляет желать лучшего (эта тенденция характерна для всех стран мира). Но если эту проблему можно решить организацией курсов по повышению квалификации, то повысить популярность профессии врача общей практики в Казахстане не так просто. В ходе глубинных интервью для оценки результатов проекта терапевты из поликлиник признавались, что зачастую не желают отвечать за городские окраины, намерены перебраться в центр и приобрести узкую специализацию.

Несмотря на это, пилот все же получился настолько удачным, что уже в 2017-2018 годах программа будет внедрена во всех регионах Казахстана, о чем участникам мероприятия не преминул сообщить министр здравоохранения Елжан Биртанов. Чего стоит хотя бы тот факт, что в период наблюдения ни один из учащихся, которые ранее пытались совершить суицид, не сообщил о новой попытке? Между тем доля тех, кто пытался совершить суицид в течение года и говорил с кем-то о своей попытке, увеличилась с 41,2% до 50%. Кроме этого, проект по превенции суицидов помог подросткам Кызылорды улучшить свои отношения со сверстниками, успеваемость в школе, преодолеть агрессию и сократить издевательства – все это зафиксировали независимые международные исследователи. Биртанову же оставалось лишь констатировать, что психические заболевания все еще являются «недостаточно оцененными и распознанными в Казахстане».