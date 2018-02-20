Раньше деньги в песок уходили, а теперь — в воду: 160 населенных пунктов могут оказаться в эпицентре паводка

Вопрос подготовки к паводкам стал во вторник ключевым на повестке дня заседания правительства. Несмотря на то, что меры по недопущению паводка принимают, они абсолютно недостаточны, и имеется еще много проблемных вопросов.

Несмотря на то, что снега по стране в этом году ниже нормы, паводковая ситуация осложнена «повышенным осенним увлажнением почвы». Как сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сейчас глубина промерзания грунта составляет от 60 см до 1,5 метров, что «значительно превышает прошлогодние показатели». Осложнение обстановки может быть в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях, «в связи с установлением ледосостава и возможными заторами на реке Сырдарья», а также – в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

«В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки, созданы специальные группировки, силы средств аварийно-спасательных подразделений, общей численностью свыше 49 000 человек и более 16 800 единиц техники. На случай эвакуации населения из районов возможного затопления, в регионах определены пункты размещения, выработан маршрут эвакуации, выделен необходимый транспорт. В войсковых частях национальной гвардии приводится в готовность оперативный резерв МВД. Это три лагеря для эвакуации населения. Обеспечена готовность систем оповещения населения», - проинформировал глава МВД.

В то же время он констатировал, что сегодня говорить о полной готовности регионов к весенним паводкам «пока не приходится», так как имеется еще ряд проблемных вопросов, требующих решения. В частности, не все водохранилища готовы к приему и безаварийному пропуску паводковых вод.

«Согласно Водному кодексу, водохозяйственные организации обязаны планировать и проводить предупредительные мероприятия по защите населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия воды. Однако на местах это не делается. На гидротехнических сооружениях Актюбинской области планы по предупреждению вредного воздействия паводковых вод не разрабатывались. В Акмолинской области превентивные мероприятия планируются только на гидротехнических сооружениях республиканской собственности, их 15, а на коммунальных и частных объектах, а их 68, такие планы отсутствуют. Аналогичная ситуация и в Северо-Казахстанской области», - заявил Касымов.

Только в Карагандинской области, по его информации, объем накопленной воды в Самаркандском и Ынтымакском водохранилищах превышает показатели 2018 года. В итоге, в случае резкого снеготаяния и интенсивного притока воды, возникает необходимость аварийных сбросов, что «создаст угрозу затопления 44 населенных пунктов, расположенных ниже по течению».

Другой проблемный вопрос – защита населенных пунктов от затопления талыми водами со степи. Министр напомнил, что только за последние три года от них пострадало 57 населенных пунктов.

«В настоящее время сохраняется угроза подтопления талыми водами 160 населенных пунктов в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - подчеркнул министр.

В этой связи, считает Касымов, местным исполнительным органам, совместно с подразделениями комитета по ЧС необходимо «комплексно подойти к решению данной проблемы, определить наиболее опасные направления, приняв меры по оперативному обустройству обводных каналов и возведению дамб».

Кроме того, властям на местах и министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить оптимальный водный режим Сырдарьи, не допуская разливов и подтоплений, и также пересмотреть вопрос финансирования противопаводковых мероприятий. Дело в том, объяснил глава МВД, что на предупреждение ЧС из местных бюджетов Акмолинской, Актюбинской и СКО на 2018 год выделено лишь 174 миллионов тенге, а вот затраты республиканского бюджета на ликвидацию последствий паводков в данных регионах в прошлом году составляли 5,5 миллиарда тенге. Более того, в паводкоопасных районах Костанайской м Северо-Казахстанской областей в чрезвычайных резервах и в резервах на неотложные затраты предусмотрены суммы меньше среднереспубликанских показателей в четыре раза.

Министр также проинформировал о проверке готовности города Атбасар к предстоящему паводку. И, несмотря на то, что местными исполнительными органами проведены берегоукрепляющие и частично дноуглубительные работы, это «лишь незначительно увеличит пропускную способность русла реки Жабай». Кроме того, восстановление дамбы произведено только до ее прежних характеристик. В этой связи акимату Акмолинской области необходимо принять комплекс мер по защите жилых домов и объектов Атабасара, расположенных в зоне возможного затопления», - попросил Касымов.

Глава Акмолинской области Малик Мурзалин тут же отрапортовал, что по прогнозам в этом году снега будет меньше. В тоже время, основной снег в регионе выпадает в конце февраля – начале марта.

«Ожидаем, что весна будет ранняя, но затяжная. Это также способствует тому, что угроза паводка меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев – премьер-министр - V), принимаются все меры. Мы не расслабляемся, никому не даем расслабляться. Принимаем все меры, чтобы полностью предотвратить угрозу паводка на реке Жабай и в городе Атбасар», - заверил он.

«Земляной вал удержит воду, в случае чего?», - поинтересовался премьер.

«Мы его восстановили, он держит воду. В прошлом году, Бакытжан Абдирович, был рекордно высокий уровень воды, в этом году такого не ожидается», - отметил аким.

«То ли в 2014 году, то ли 2015-м тоже самое было. Поэтому нельзя говорить, что прошлый год был рекордным. Каждый год деньги выделяются, раньше говорили в песок, теперь в воду уходят эти деньги. Я вот читал обращение жителей, они уже не верят в то, что мы проектируем, строим сооружения, дамбы, земляные валы. Все смывает, опять дома остаются под водой, в том числе и объекты образования. Вот они пишут, говорят: не надо вот таким образом строить дамбы, лучше постройте нам жилые дома в другом месте, куда вода не попадает. Зачем вы столько денег, миллиардами тратите. Вы как к этому относитесь?», — спросил глава правительства.

Мурзалин согласился с Сагинтаевым, отметив, что это «совершенно правильная позиция».

«Даже при грубых подсчетах, если мы промышленную дамбу построим протяженностью 9 км, стоимость ее будет ориентировочно в районе 10 и даже больше миллиардов. Для того, чтобы переселить то количество людей, которое осталось – это порядка 1830 человек – это 530 домов. Сумма затрат на строительство домов существенно меньше — от 3 до 5 млрд. тенге. То есть проще на самом деле построить новый микрорайон, переселить людей и закрыть эту проблему», - признал аким.

«А тогда зачем мы проектируем строительство новой дамбы, потом деньги будем просить?», - задал риторический вопрос Сагинтаев, поручив своему первому заместителю Аскару Мамину принять окончательное решение и закрыть тему».

Отчет министров продолжил министр энергетики Канат Бозумбаев. По его словам, прогнозы на текущий год достаточно оптимистичные: «По состоянию на февраль в бассейне реки Жабай города Атбасар объемы влагозапасов ниже нормы на 40%, в бассейнах рек Нура и Шырубай-Нура Карагандинской области – в пределах нормы, по бассейнам рек Токрал, Сары су – ниже нормы на 30-40%, в Акмолинской области, СКО, Костанайской – на 20-40% ниже нормы, в бассейнах рек Актюбинской области – на 50-70% ниже нормы, в ЗКО – на 30-80% ниже нормы».

Он также сообщил, что в этом году на развитие «Казгидромета» из бюджета выделен 1 млрд 893 млн тенге (а в течение ближайших пяти лет будет в целом выделено около 18 млрд тенге), благодаря чему закуплено новое оборудование, которое позволит делать более точные прогнозы.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал о том, что 476 опасных участков и 8 плотин по всей стране уже взяты на контроль. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, также определен план действий по подготовке путей и искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод.

«Данным планом действий предусматривается формирование 42 противоразмывных поездов и заготовка необходимых материалов для нужд водоборьбы», - отметил министр.

Кроме того, дорожной картой «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017 – 2020 годы» предусмотрена реализация проекта строительства железнодорожного пути протяженностью 23,6 км. в обход озера Карасор на участке Кокпекты – Карагайлы».

«Заключен договор на разработку ПСД проекта. ПСД мы завершаем в марте. В целом сроки завершения строительства указанного участка запланированы на декабрь 2019 года», - заключил Касымбек.

Резюмируя сказанное, Сагинтаев отметил, что хоть и проводится много работы, «нужно быть готовыми ко всему и держать все под контролем».

«В прошлом году мы из резерва выделили 5,8 млрд тенге. Акимат Акмолинской области говорит, «мне бы хватило 2-3 млрд, чтобы целый микрорайон построить». В этом году по новой. Вот Кызылорда просит уже более 2 млрд. Не дай Бог, конечно. Скоро кто-то еще появится, будет просить. Это, я считаю, что неэффективная трата денег», - заявил глава правительства.

По его мнению, лучше «правильно посмотреть» и переселить людей из потенциально опасных мест.

«Ни один аким не среагировал на выступление министра внутренних дел. Он в своем выступлении сказал в каких областях, что не делается. А практически все акимы доложили, что хорошо у них все отрабатывается. Ну, хорошо отрабатывается - мы приветствуем, а почему многие вещи до сих пор не отработаны? Поэтому Калмуханбет Нурмуханбетович, вместе с Аскаром Узакпаевичем постоянно держите на контроле, на мониторинге бесхозные сооружения гидротехнические, другие. Чтобы как в прошлом году не было, что искали крайнего - в итоге оказался крайний «Казгидромет» за то, что неправильно дает сводку. А то, что сами прошляпили, грубо говоря, никто на это не обратил внимания», - заключил он.