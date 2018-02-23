Телеобзор: Несовершеннолетняя легкого поведения

На прошлой неделе казахстанцы отмечали день Святого Валентина - этот незатейливый и чрезвычайно прибыльный праздник телерепортеры не смогли обойти стороной и в новостных выпусках с удовольствием смаковали каждую его деталь. На этом романтическом фоне история «неоднозначного изнасилования», рассказанная в эфире «Нашей правды», зазвучала по-особенному актуально.

На первой же минуте популярного ток-шоу на экране появилось откровенное фото, демонстрирующее сцену орального секса с участием несовершеннолетней девушки. Лицо девушки было скрыто, как и интимные части тела другого участника действа. Не прошло и трех минут, как мать предполагаемого насильника, расположившаяся на диване, беззастенчиво охарактеризовала девушку: «Она предлагала ему встречаться, но по городу про нее очень много слухов ходит. Говорят, что девочка легкого поведения». Ведущий программы Алексей Шахматов обязан был довести историю с фото до конца, поэтому спросил у женщины: «Там есть рука и часть тела… интимная, да? Ну и соответственно лицо этой девочки. Почему вы уверены, что это не часть тела вашего сына?».

«Если ребенку сейчас 17 лет, то на тот момент ему было 16 лет. Рука у моего ребенка такая же как у папы - худенькая, плоская, длинные пальчики», - принялась объяснять гостья. В это же время обсуждаемое фото уже изучали приглашенные в студию эксперты. Мать обвиняемого еще не успела договорить, как психотерапевт Ирина Волкова констатировала: «Конкретно мужская рука». Экспертизу руки, на которой настаивают родные парня, следственные органы почему-то проводить отказываются, продолжала женщина. Зато экспертизу руки сообразили прямо на месте - в студии «Нашей правды». Аудитория несколько секунд разглядывала фотографии парня на большом экране, после чего Волкова еще раз авторитетно заявила, что рука на скандальном снимке принадлежит мужчине «постарше».

После того, как с рукой все, благо, прояснилось, мать парня принялась за анализ поведения жертвы после вероятного изнасилования: «Мама должна была заметить в ребенке какие-то изменения. Ребенок бы плакал, когда бы она пришла домой. Ребенок был бы в таком подавленном состоянии. Если ребенок ходит жизнерадостный, смеется, улыбается, и с ним такое произошло, ребенок замкнется в себе. Это ребенок, а не взрослый!». Психотерапевт и здесь поспешила поддержать расстроенное семейство, обратив внимание на «абсолютно спокойные веки» девушки на том самом фото и ее увлеченность процессом. Адвокат Айман Умарова не согласилась с настроем специалиста и резонно заметила, что жертвы изнасилований могут быть сильно запуганы и поэтому не демонстрировать каких-либо признаков сопротивления.

Но когда выяснилось, что главное пикантное фото всей истории было якобы сделано задолго до описываемых двух эпизодов изнасилования, студийные эксперты и вовсе решили, что пострадавшая девушка недостойна звания жертвы. «Версия о том, что девочка - невинный ангелочек, который истоптали и растоптали, рушится», - патетично заметил телеведущий Валерий Тараканов. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, даже не стал утруждать себя рассказом о стратегии защиты, припомнив, что бремя доказывания вины лежит на следователях, а показания девушки - «противоречивые». Сосед благородного семейства, чей сын обвиняется в изнасиловании, был более красноречив: «С малых лет знаю его как порядочного парня: он просто ботаник, профессор и, я бы сказал, даже лошара. Он такого не может сделать однозначно». Особую экспертность разгоряченный мужчина продемонстрировал и в области психологии жертвы: по его глубокому обывательскому убеждению, дату изнасилования девушка должна была запомнить так же хорошо, «как дату дня рождения».

Журналист Дана Круглова попыталась было объяснить собравшимся, что широкая демонстрация откровенного фото является чистым манипулированием общественным мнением, но едва успела закончить мысль, как на экране в студии появился целый ряд других фотографий, выдающих в девушке ее «аморальный» образ жизни. Спустя некоторое время Шахматов признался, что и его команда вела свои поиски и «нашла кое-какие интересные страницы в интернете». Теперь он продемонстрировал собравшимся выдержки из переписки потерпевшей со своими сверстницами, которые обнаружились на ее архивных аккаунтах в социальных сетях. Девушки, очевидно, не были к ней ласковы, и ведущий поинтересовался у психолога, могла ли иметь место травля.

Но Ирина Волкова решила подчеркнуть нечто другое: «В 14 лет это уже достаточно взрослый ребенок, и совсем не ребенок, а половозрелый подросток. Если она не хочет, она найдет способ этого не делать». Реплика эксперта не оставила равнодушными других гостей. Умарова воскликнула: «О чем вы говорите?! Вы психолог, а такие вещи говорите!». Волкова объясняла, что в таких спорных ситуациях оба подростка ответственны за свои действия, а использование слова «насилие» и вовсе не оправдано. Но и это пояснение не сдержало поток негатива, лившийся на девушку с первых минут программы. Подросток, знавший о ней лишь по рассказам подруг, поспешил, например, рассказать о смелых воззрениях предполагаемой жертвы на лучший возраст начала половой жизни, а следом на экране в студии появились кадры, на которых потерпевшая бессовестно курит.

Телевизионщикам не удалось привезти в алматинскую студию маму девушки, однако во второй части программы с ней связались по телефону. Женщина рассказала, что обвиняемого арестовали по ее заявлению на основании показаний дочери и принадлежности ему кофты, запечатленной на фото. «Далее были произведены генетические экспертизы, биологические экспертизы, психологические экспертизы», - продолжал женский голос, утверждая, что виновность парня была полностью доказана. Мама девушки также подчеркнула, что ее дочь не курит, не употребляет алкоголь и до изнасилования «в извращенной форме» не имела половых контактов. В конце выпуска бегущая строка на экране сообщила зрителям, что обвиняемого парня признали виновным и приговорили к 7,5 годам заключения, однако, похоже, история на этом не заканчивается. Впереди апелляция, а значит и новые выпуски всеми любимого ток-шоу.