ЕАЭС: работать можно, но жить сложно

Приехать на работу в одну из стран Евразийского экономического союза уже как три года можно легко. Купил билеты, сел в транспорт, получил миграционную карту с нужной отметкой и ты уже «у станка». Это сокращенный вариант всего пути трудоустройства, который показывает, что никаких трудностей в этом вопросе для граждан союзных государств нет – ни для работников, ни для работодателей.

Проблемы есть с проживанием иностранных трудовых мигрантов и их семей в этих государствах. Сейчас речь пойдет о России, о Москве. Уточняю локацию, так как на региональном уровне нюансы могут отличаться. Перечислить все проблемы, с которыми людям приходится сталкиваться в стране трудоустройства, и рассказать о всех правах мигрантов, у меня сейчас не получится, но обозначить некоторые - однозначно острые - возможно.

Процесс трудоустройства

Получить предложение о работе теперь можно дистанционно. Некоторые работодатели экономят свое и соискателей время, проводя собеседования посредством видеосвязи. В этом способе коммуникаций есть свои минусы, но они явно не перекрывают плюсы. В основном такого рода собеседования проводят компании, набирающие высококвалифицированный, квалифицированный персонал. В иных случаях трудоустроиться легче, находясь непосредственно в стране, в которой планируешь работать.

Никаких разрешений на работу в государствах-членах ЕАЭС трудовым мигрантам получать не надо. Срок их пребывания на территории государства трудоустройства, а также членов их семей определяется сроком действия трудовых или гражданско-правововых договоров, заключенных трудящимися.

Для того, чтобы легально находиться в стране пребывания трудовому мигранту из ЕАЭС при въезде необходимо указать цель визита «работа». В противном случае работать будет нельзя, а, соответственно, и находиться в стране более 90 дней тоже. Если вы приехали изначально в качестве туриста, а потом решили остаться на новом месте подзаработать, то вам необходио выехать из страны, сдать миграционну карту, вернуться вновь, но уже на паспортном контроле поведать пограничнику истиную причину въезда. Эту норму планируют в будущем исключить для граждан стран ЕАЭС, но пока она действует.

Вот вы нашли работу в Москве. И здорово, если работодатель великодушно согласится взять заботы по постановке вас на миграционный учет на себя (что, по личным наблюдениям, происходит редко). Чаще работодатель просто требует принести готовую «бумажку» о регистрации будущего работника до подписания с ним трудового договора. О том, сложно ли это сделать самому, расскажу ниже. Для официального трудоустройства вам необходимо будет еще получить некоторые документы, но благо это будет сделать достаточно легко.

Аренда жилья

Это настоящее испытание. И, пожалуй, одно из самых сложных. Снять квартру в Москве абсолютно легко может только симпатичный гражданин России, славянин или славянка, без детей, животных, с трудовым контрактом и наличием хороших денег. Все, кто не подошел под это описание, столкнется с рядом трудностей. Как вы уже поняли, собственники московской жилой недвижимости не желают впускать в свое жилье неславян, семьи с детьми и животными. Если вы попали по всем этим пунктам, то я могу вам только посочувствовать.