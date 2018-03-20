Телеобзор: Когда для мальчика тумара не нашлось

В минувшую пятницу в Астане во второй раз вручали национальную телевизионную премию «Тумар». В этот раз авторы решили не заморачиваться выбором лучших региональных программ (ограничились «лучшим региональным каналом»), оставили попытки выбрать лучшее ток-шоу и лучшую информационно-аналитическую программу и сосредоточились на телеперсоналиях. Не поменялось за два года только одно - лучшие новостники страны, по непредвзятому мнению жюри, все еще работают на 31 канале.

Между тем, на прошедшей неделе телевизионщикам выпал почти уникальный шанс продемонстрировать свою профпригодность - дело о предполагаемом насилии над ребенком в Южно-Казахстанской области вызвало широкий общественный резонанс, а значит, каждый телеканал посчитал должным отработать эту тему собственными силами в области. И если сетевая общественность возмутилась фактом обнародования личных данных мальчика и его бабушки только к концу недели, телезрители узнали и собственными глазами увидели всех героев трагедии еще во вторник. Такую незабываемую возможность им подарили главные республиканские телеканалы.

Не прошло и минуты с начала сюжета на КТК, как на экране появилась бабушка мальчика (имя и фамилия, разумеется, сопровождали ее синхрон). Как только пожилая женщина закончила свой сбивчивый рассказ, перед аудиторией предстали и вовсе ужасающие кадры - два корреспондента КТК с мальчиком находятся в предполагаемом месте совершения насилия. «Ребенок с сильным стеснением рассказывает, как просил ребят не делать ему больно», - говорит закадровый голос. После мальчик, чье лицо скрыто капюшоном, самостоятельно описывает случившееся для телекамеры. Дальше в дело вступают матери «предполагаемых насильников» - их лица телеканал тоже решил не скрывать. На общем плане зрители могут рассмотреть четырех женщин, одна из которых отважилась на эмоциональный комментарий, и ее имя-фамилию могли зафиксировать все желающие.

В среду, 14 марта, бабушку мальчика показали в «Информбюро», озвучив и ее имя, и фамилию семьи. На следующий день, когда пожилая женщина с внуком отправилась на вокзал Шымкента, чтобы выехать в Алматы, сопровождать их вызвалась съемочная группа 31 канала. Журналист не преминула в очередной раз пообщаться с бабушкой мальчика, запечатлеть их трогательные объятия на скамье возле вокзала и проводила на поезд (на который они, как впоследствии стало известно, так и не попали). В это самое время ее коллега в Алматы сходил на интервью к судмедэксперту, который, не стесняясь профессиональной терминологии, перечислил все, что могут обнаружить эксперты при осмотре интимных частей тела мальчика на предмет наличия следов насилия. А в пятницу повезло уже столичному корреспонденту «Информбюро» - Илья Рыбин стал единственным представителем отечественных СМИ, который в сопровождении детского омбудсмена Загипы Балиевой отправился на экскурсию в дом, куда временно поселили мальчика и его близких.

«Действительно, нам дали возможность с ребенком поговорить. Мы его увидели в присутствии психотерапевта. В общем, ребенок играет, смотрит в телефон, рисует разные картинки. С виду создается впечатление, что у него все в порядке», - деловито докладывал журналист, которому уполномоченный по правам ребенка доверила препарировать «условия содержания» предполагаемой жертвы насилия. После того, как коттедж, где находятся мальчик и его родные, трижды показали изнутри и снаружи, диктор новостного выпуска участливо заметила: «Мы будем следить за этой историей и готовы оказать всякую поддержку семье ребенка».

Такое же завидное рвение поначалу продемонстрировали и журналисты Первого канала «Евразия», которые тоже побывали в гостях у пожилой женщины, дав во вторник в эфире ее рассказ о том, как она обнаружила предположительные следы насилия на теле внука. В целом сюжет едва ли отдавал хоть какой-то объективностью - особенно когда на экране появились директор и психолог школы, в чей первый класс мальчик и пришел учиться. «Никаких психологических отклонений у ребенка нет, но так как он воспитывается в неполноценной семье, он делает то, что видит. Что ему скажешь, то он и будет делать», - авторитетно высказалась специалист по детской психологии. Следом на экране появились уже знакомые нам по сюжету от КТК родители детей, которые якобы и совершили насилие над первоклассником: имя одной из женщин, лица крупным планом.

В итоговой «Аналитике» главной теме недели уделили целых 2,5 минуты, тон ведущей звучал несколько укоризненно: «Дело, в котором наверняка еще не скоро будет поставлена точка, но которое уже кое-что рассказало нам о самих себе. По большому счету, общество оказалось не готово взвешенно и последовательно реагировать на подобную ситуацию - пришлось учиться по ходу действия», - многозначительно отметила Альмира Кульмухамедова. Но судя по небольшому сюжету, неготовыми оказались сами телевизионщики: если еще в начале недели лицо бабушки было практически символом безупречной работы журналистов, в воскресенье «Евразия» почему-то постеснялась показывать его в 20-й раз и заблюрила. Похожим образом в субботу сработала и команда итоговой информационной программы на КТК «Пока не поздно» - во вторник редакторы с упоением демонстрировали эксклюзивные кадры с рассказом мальчика на предполагаемом месте преступления, показывая крупным планом его руки, предметы одежды, нижнюю часть лица, однако к субботе их пыл подутих и черты лица первоклассника внезапно оказались размытыми.

«Хабар» и вовсе решил не отвлекать свою аудиторию от насыщенного графика главы государства - тут бы переговоры между лидерами стран Центральной Азии успеть осветить, да очередной раунд Астанинского процесса по Сирии подснять. Ведущая канала Майя Бекбаева внезапно предложила всем заинтересованным лицам собраться на площадке ток-шоу «Давайте говорить» и «в реальном времени» обсудить «кошмар одного мальчика». Пользователи социальных сетей напомнили телеведущей, что ток-шоу в онлайн-режиме не транслируют, и посоветовали ей самой отправиться в Южно-Казахстанскую область, чтобы с крыльца ДВД взывать правоохранителей к ответу. Бекбаева, разумеется, не пошла на поводу у злобных комментаторов и отправилась в ОАЭ и Индию на съемки очередных «тайн и судеб великих казахов». Авось, еще один «Тумар» в следующем году перепадет.