Телеобзор: «Не каждый террорист решился бы на такое»

Не успели улечься страсти вокруг Южно-Казахстанской области и операции по вызволению семилетнего мальчика из рук детского омбудсмена, как телеканалы в едином порыве бросились в торговые центры проверять системы пожарной безопасности. Другой фронт журналисты спешно открыли в правительстве, прижав к стенке главного спасателя страны с вопросом, поведет ли он теперь своих детей в ТРЦ.

В понедельник - спустя неделю после происшествия в Кемерово - пожарную безопасность предложила обсудить экспертам ведущая ток-шоу «Давайте говорить» на «Хабаре» Майя Бекбаева. Не прошло и двух минут, как в белоснежной студии республиканского телеканала прозвучал голос разума. «Майя, ничего не будет, я вам обещаю! У нас как всегда сейчас этот шумок закончится, торговые центры проведут показательные пожарные учения, а потом обратно все вернется на круги своя», - безапелляционно заявил глава Гражданского альянса Казахстана Танирберген Бердонгаров. Суровому гражданскому активисту взялся оппонировать присутствовавший в студии психолог: молодой человек настаивал, что беспрецедентная реакция людей в социальных сетях сдвинет ситуацию с мертвой точки. «Какая сила? Что социальные сети изменили в этом мире?» - вяло отреагировал Бердонгаров. «Пока мы не знаем. Социальные сети - это новый феномен», - закончил свою мысль спикер.

Вторым в студии взвился адвокат Дмитрий Куряченко, который не смог спокойно дослушать скучный доклад представителя столичного ДЧС о развешенных на путях эвакуации планах эвакуации. «Смотрю вокруг и думаю: вот начнись пожар здесь, куда бежать? Я ни одной таблички не вижу. Я ни одной таблички не вижу! Куда мне бежать?», - потрясая указательным пальцем, вопрошал гость программы. Начальник управления ДЧС Астаны Урал Абдрахманов практически оборвал взволнованного адвоката на полуслове: «Откуда вы зашли, оттуда вы должны и выйти».

Следом инициативу вновь перехватил Бердонгаров: «Четкий вопрос: я пришел в кинотеатр, пожарный выход закрыт на замок, куда мне звонить? Какого специалиста вызывать, чтобы он этот момент устранил?». Абдрахманов взял слово: «Вы, в первую очередь, обращаетесь к руководителю этого объекта…». «Он закрыт в кинотеатре! Какой руководитель?», - вклинился адвокат. Представитель ДЧС бросил на него негодующий взгляд и продолжил, обращаясь к Бердонгарову: «Если он при вас же не устраняет это нарушение, то после этого вы обращаетесь непосредственно к уполномоченному органу по обращению». «Кто это?», - не вытерпел глава Гражданского альянса. «Вы. Мы», - потерялся Абдрахманов. «Окей. Телефон какой?», - продолжал наседать Бердонгаров. Растерянный начальник управления сначала припомнил 101, а потом начал было диктовать свой личный номер, но собеседник вновь бесцеремонно прервал его: «Вот я звоню 101 и говорю: вот я в кинотеатре, откройте пожарный выход. Вы приедете?». Абдрахманову было так неудобно отвечать по существу, что в ответ прозвучало нечто совсем обтекаемое: «Приедем мы, но тогда, когда вы официально обратитесь к нам по конкретным фактам…». Бердонгаров шумно вздохнул.

К концу программы даже сама Бекбаева, похоже, отчаялась и разве что не призывала репрессировать буржуазию: «Пока есть конкуренция и законы рынка, такие вопросы как безопасность людей будут находиться не на первом месте». Еще более жестко из телеведущих позволил себе высказаться Артур Платонов на КТК в итоговом «Портрете недели». «Везде жадность, стремление урвать, и де-факто по сути такие действия весьма напоминают соучастие в умышленном массовом убийстве. Ведь абсолютно осознанно они строят, идут на нарушения. Не в бессознательном же состоянии! Хотя юриспруденция квалифицирует это очень корректно и сухо, снимая весь ужас и страх от содеянного. Невинные дети заживо сгорают. Наверное, не каждый законченный террорист решился бы на такое», - вещал Платонов, пристально глядя в камеру. Днем ранее его коллеги из «Пока не поздно» продемонстрировали зрителям удивительный синхрон председателя комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Владимира Беккера, который отвечая на вопрос, пустит ли он своих детей и внуков теперь в торгово-развлекательные центры, неуверенно отвечает: «Я вам честно скажу, я задумался над этим вопросом…».

«Торгово-развлекательные центры должны были в очередь выстроиться к журналистам, чтобы показать свою полную боевую готовность к возможным неприятностям. Этого не произошло. Точнее так поступили единицы. Более того, несколько подобных заведений в одной только столице на наши официальные запросы прийти к ним с камерой ответили отказом», - рассказывала автор сюжета в «Аналитике» на Первом канале Евразия. Однако несмотря на неудачи журналистам канала все же удалось взбодрить телезрителей: им продемонстрировали судью специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Индиру Куспаеву. Оказалось, девушка примечательна тем, что восемь лет назад решила закрыть «крупный торговый центр Караганды» на реконструкцию из-за 40 выявленных нарушений противопожарной безопасности.

Интересно, что ровно за два месяца до страшной трагедии в Кемерово «Бюро расследований» на «Хабаре» как раз разбиралось в том, как функционируют системы пожарной безопасности на объектах. Автор выпуска пришел к неутешительному выводу о том, что во многих случаях это просто «бутафория», и в данном случае довериться госканалу не составило особого труда. Как выяснили телерепортеры, такая деятельность как обслуживание противопожарных систем в Казахстане не лицензируется, а значит «на сайте госзакупок в разделе “услуги по обслуживанию противопожарного оборудования” может выиграть любой индивидуальный предприниматель - например, электрик со стажем». О последствиях таких упущений на камеру высказался замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Мейрамбек Кайсанов: «195 объектов мы проверили. В 40% жилых зданий системы противопожарной защиты находятся в неисправном состоянии». Чиновник, вероятно, и не догадывался, что уже скоро десятки детских смертей актуализируют его сухие сводки.