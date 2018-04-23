5 лиц недели: от приговоров до телевидения

Суд над топ-менеджерами ЕНПФ

В среду судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Какимжанов признал экс-руководителя ЕНПФ Руслана Ерденаева виновным в хищениях и взяточничестве и приговорил к 12 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности. Также суд постановил конфисковать сумму взятки в размере 132 млн. тенге.

Другие фигуранты коррупционного дела получили от 7 до 11 лет лишения свободы. Бывший зампред ЕНПФ Дабыр Медетбеков приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности, начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов - к 7 годам, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев - к 8 годам лишения свободы с запретом занимать должности в госорганах и связанных с государством компаниях сроком на 5 лет.

Также директор ТОО «БузгулАурум» Азат Найзагарин приговорен к 7 годам лишения свободы. Заместителя директора компании «МегаТрансАзия» Талгаса Туртаева судья постановил освободить из-под стражи немедленно по амнистии.

Кроме того, солидарно ответчики должны возместить ЕНПФ 5 млрд. тенге по гражданском иску. Они могут обжаловать это решение.

Банки Казахстана

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по итогам деятельности Нацбанка заявил, что банки второго уровня, имеющие «ужасные показатели» больше не смогут воспользоваться программой Национального банка по оздоровлению банков.

«Сейчас Эксимбанк, Банк Астаны, Qazaq Bank – вот эти банки, которые имеют ужасные показатели, из-за того что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими, как они могут работать? И все это надо взвалить на государство. Если (акционеры) хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом», - сказал президент.

На следущий день Национальный банк подвёл итоги проверок банков второго уровня, которые он провёл в первом квартале этого года. В результате нарушений в их отношении было применено 19 санкций в виде штрафов и 44 письменных предписаний и предупреждений.За первый квартал 2018 года общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 23 млн. тенге.

«За первый квартал 2018 года среди банков, допустивших наибольшее количество нарушений, которые выявлены по результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг, можно выделить следующие банки: Банк Астаны, Казкоммербанк, Сбербанк России, ForteBank», - говорится в распространенном сообщении.

АЛМА ТВ

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», работающее под брендом «АЛМА ТВ», сообщило KASE о наложении ареста на его деньги и имущество на сумму порядка 2 млрд тенге. Позже стало известно, что Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности обратилось в суд с иском к ТОО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» о взыскании компенсации в размере 2 млрд 180 млн 388 тыс тенге.

В конце декабря специализированный межрайонный экономический суд Алматы отказал в удовлетворении исковых требований общества. Однако 7 марта судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда удовлетворила требования общества и постановила взыскать с «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» денежную компенсацию в указанном истцом размере. В суде было установлено, что с 1 октября 2015 года по 1 апреля 2016 года «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» без разрешения и без выплаты правообладателю вознаграждения транслировал по кабельному телевидению более 9,3 тысячи выступлений зарубежных исполнителей через ретрансляцию телеканалов Muzlife и Muzzone. Общество потребовало денежную компенсацию за незаконное использование 514 исполнений.

Бауржан Мусин

16 апреля районный суд №2 Астаны приговорил бывшего заместителя председателя комитета по делам гражданского общества министерства по делам религий и гражданского общества Бауржана Мусина к 7 годам заключения. Его признали виновным в получении взяток в интересах компании «Ассар KZ» на сумму 1 миллион тенге, а также от предпринимателя Кульшариева на сумму 400 000 тенге.

Мусин был задержан в марте 2017 года, тогда департамент внутренних дел сообщил, что общая сумма взятки составила 1,4 млн. тенге.

Средства на 20-летия столицы

Почти 19 миллиардов тенге потратит министерство культуры и спорта на празднование 20-летия столицы. На эти средства планируется провести 85 мероприятий. Как заявил министр финансов Бахыт Султанов, есть поручение и празднование будет проводиться в течение года.

Астана к 20-летию получит большой набор подарков от регионов страны: они построят в столице велодорожки, скверы и парки. Алматы подарит детсад. Полный список даров Астане - в коротком видео Vласти.