5 лиц недели: банки и вице-министры

На прошлой неделе в Казахстане обсуждались проблемы банковского сектора. После того, как президент раскритиковал три банка, Нацбанк приостановил лицензию на привлечение депозитов одного из них. Другой банк наложил ограничения, которые привели к приостановке покупки зерна для посевной кампании этого года.

Qazaq Banki и Банк Астаны

На прошлой неделе Национальный банк Казахстана приостановил лицензию Qazaq Banki на привлечение новых депозитов и открытие счетов физических лиц в качестве санкций в ответ на «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям» и других пунктов закона «О банках и банковской деятельности». Лицензия приостановлена до 27 июля 2018 года, запрет не распространяется на операции по уже открытым депозитам и счетам.

Ранее агентство S&P понизило кредитные рейтинги института до преддефолтной отметки CCC- на фоне проблем с ликвидностью. Аналитики агентства писали, что по состоянию на 7 февраля 2018 году почти 35-40% кредитного портфеля банка составляли кредиты с признаками обесценения. Отношение полученных процентных выплат к начисленным по итогам 2017 года составило всего 48%. Агентство посчитало этот показатель ниже, чем у большинства сопоставимых казахстанских банков, и предположило наличие значительного объема потенциально проблемных кредитов.

С начала года размер активов банка сократился на 14% до 338,51 млрд тенге. Ссудный портфель банка составлял 178,36 млрд тенге, при этом размер проблемных активов (с просрочкой платежей до 90 дней) занимал в нём 22,3%. Собственный капитал банка к этому периоду составил 48,34 млрд тенге.

В середине апреля 2018 года, Нурсултан Назарбаева назвал три проблемных банка, среди которых, помимо Qazaq Banki, находился также Банк Астаны.

На прошлой неделе стало известно, что единый оператор учета госимущества Информационно-учетный центр остановил операции по интервенционному закупу пшеницы Продовольственной корпорацией для предстоящей посевной кампании из-за ограничений, введенных Банком Астаны до 2 мая. Кроме того, банк не выполнил обязательств по выплате 197 млн тенге аграриям.

С 20 по 26 апреля 2018 года Информационно-учетный центр, чьи операции обслуживает Банк Астаны, сформировал 677 платежей на сумму 497,8 млн тенге, из них выполнены 327 платежей на сумму 23,5 млн тенге, что составляет 48% от количества платежей и 4,7% от суммы платежей. 350 платежей на сумму 474,3 млн тенге находятся в Банке Астаны в статусе «документ на обработке в банке».

Информационно-учетный центр направил руководству банка и Национальному банку письмо. Кроме того, центр подал иск в суд с требованием Банка Астаны выполнить обязательства.

Председатель Нацбанка Данияр Акишев

Глава регулятора рассказал на прошлой неделе о том что Национальный банк ведет переговоры с акционерами банков, которые недавно раскритиковал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki.

В частности, переговоры ведутся по вопросам разработки плана по поддержанию ликвидности и «увеличению финансовой стабильности».

В прошлом году Национальный банк уже поддержал несколько банков, передав им 653 млрд тенге. На фоне новых потрясений в банковском секторе страны Данияр Акишев заверил, что поддержанные финансово банки – Евразийский банк, АТФ банк, Цеснабанк, Банк ЦентрКредит, Банк RBK – вернут деньги.

Согласно обязательствам, акционеры банков обязаны в течение 15 лет вернуть эти деньги:

«Что банки взамен еще должны сделать. Они должны списать, уже на данный момент списаны 710 миллиардов тенге, и должны начать кредитовать экономику. По состоянию на 1 апреля, этими банками выдано уже займов, с учетом реструктуризации заемщиков, на сумму 865 миллиардов тенге, в том числе субъектам МСБ - 315 миллиардов тенге, корпоративному бизнесу - 329 миллиардов тенге, физическим лицам - 222 миллиарда тенге», – пояснил он на пленарном заседании сената.

ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана направил $220 млн. в британскую страховую компанию Aviva по мандату глобальных облигаций развивающихся рынков. В управлении этой компании на сегодня находится средств более чем на $450 млрд. Таким образом, начата процедура передачи части портфеля в управление иностранным компаниям.

Вместе с тем, вопрос о передачи активов казахстанским компаниям все еще не решен. Как сообщила глава фонда Нурбуби Наурызбекова, он будет решен до конца года.

Вице-министры национальной экономики Мадина Жунусбекова и Дана Жунусова

На минувшей неделе министр национальной экономики Тимур Сулейменов в пятницу представил двух заместительниц - Мадину Жунусбекову и Дану Жунусову. В социальных сетях назначение вызвало интерес, так как в правительстве Казахстана все еще мало женщин.

Мадина Жунусбекова окончила МГУ им. Ломоносова, Университет Париж I Пантеон – Сорбонна, Университет Пантеон — Ассас. Она будет курировать стратегическое планирование и анализ, социальную политику и развитие государственных органов, проектное управление.

С 2012 по 2014 годы была инспектором секретариата руководителя администрации президента, в 2014 году занимала пост советника премьер-министра. С июня 2014 года руководила информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра.

Дана Жунусова окончила Казахский экономический университет им. Рыскулова и Международную академию бизнеса. С 2012 года Жунусова работала в Нацпалате предпринимателей «Атамекен», с мая 2016 года была зампредом палаты. Она будет курировать вопросы международной экономической интеграции и международного сотрудничества, торговую и внешнеторговую деятельность.

Вице-министр информации и коммуникаций Нургуль Мауберлинова

В минувший четверг вице-министром информации и коммуникаций назначена Нургуль Мауберлинова. Она сменила на этом посту Алана Ажибаева, ушедшего в отставку.

Мауберлинова с июля 2016 года возглавляла комитет информации министерства информации и коммуникаций, до этого на протяжении четырех лет работала заместителем директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте, советником председателя мажилиса парламента.