5 лиц недели: менингит, аресты и парад вице-министров

Прошедшая неделя выдалась богатой не только на республиканские новости, но и на вести из регионов - министр здравоохранения остался недоволен уровнем организации медпомощи в Алматы и Алматинской области, где зафиксировано наибольшее количество случаев менингита, а в Южно-Казахстанской области власти официально начали процесс переноса областного центра из Шымкента в Туркестан.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения

У главы министерства здравоохранения минувшая неделя выдалась непростой – казахстанцы (особенно в Алматы и Алматинской области) по-прежнему были взволнованы повышенной регистрацией случаев заболевания менингококковой инфекцией. В понедельник Биртанов отчитывался на площадке Службы центральных коммуникаций в Астане: 58 случаев с начала года, 12 летальных исходов, ситуация «характерная, стабильная», все инфекционисты и эпидемиологи страны решили, что в национальный календарь прививок вакцинацию от менингита включать не нужно. Вместе с тем министр сообщил, что штабом рассматривается «необходимость подготовки и развертывания дополнительных приемных пунктов в детских и взрослых стационарах».

На следующий день в кулуарах правительства Биртанов в ответ на вопрос журналистов согласился, что «есть определённая медлительность в отношении информационно-разъяснительной работы с населением» в сложившейся с менингитом ситуации. Наличие небезосновательных «нареканий» в отношении организации медпомощи он также отрицать не стал. В среду на пресс-конференции в Алматы Биртанов отдельно остановился на этом вопросе и сообщил, что поставит перед премьер-министром вопрос о закрытии Каскеленской инфекционной больницы. Работу управления здравоохранения южной столицы глава ведомства оценил как «недостаточную».

Бакытжан Джаксалиев, вице-министр энергетики

Официальный представитель Национального бюро по противодействию коррупции Нурлан Жахин в понедельник сообщил, что «изобличены противоправные действия вице-министра энергетики Джаксалиева в ходе приемки работ по очистке озера Щучинско-Боровской курортной зоны». По версии следователей, Джаксалиев в 2015 году «незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге». Эксперты позднее оценили стоимость невыполненных работ в 746 млн тенге. В отношении подозреваемого судом санкционирован домашний арест. Под домашним арестом также находится другой вице-министр энергетики Гани Садибеков. Его обвиняют в аналогичном преступлении, однако два уголовных дела не будут объединены, потому что вменяемые Садибекову хищения датируются 2016-2017 годами.

Между тем на неделе от Нацбюро по противодействию коррупции ждали и других новостей. В среду от одного из руководителей департамента ведомства журналистам стало известно о крупном задержании в квазигосударственном секторе. Шынгыс Кабдулла сообщил, что 6 июня задержаны 32 человека, 15 из которых являются первыми руководителями госорганов, в том числе и 5 руководителей республиканского значения. Все они обвиняются в получении крупной взятки, однако их имена так и не были обнародованы.

Вице-министры по цифровизации

С назначения в министерство финансов на минувшей неделе началась целая череда назначений. Сразу несколько министерств получили новых вице-министров, чья задача - курировать вопросы цифровизации в вверенной им сфере. В министерство финансов был назначен бывший председатель правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Руслан Енсебаев. Вице-министром здравоохранения стал Олжас Абишев, до этого занимавший пост генерального директора Республиканского центра электронного здравоохранения.

В этот же день вице-министром труда и социальной защиты стал Нариман Мукушев, который с прошлого года занимал пост управляющего директора по трансформации бизнеса и информационным технологиям в Казпочте. В министерство информации и коммуникаций пришла Динара Щеглова - до назначения на пост вице-министра она была заместителем председателя правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде». Наконец, вице-министром образования и науки стал Рустем Бигари. На протяжении последних девяти лет он служил заместителем заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов администрации президента.

Жакип Асанов, председатель Верховного суда

Тема справедливого судопроизводства в Казахстане стала одной из ключевых на 31-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов, который 6 июня состоялся в Астане. Глава Верховного суда не стал заискивать перед инвесторами и признался, что «наши суды не идеальны». Однако в следующий же момент Асанов отметил, что зависимость судей, их некомпетентность и даже имеющиеся факты коррупции далеко не уникальны: «эти проблемы почти во всех странах с развивающейся экономикой». Председатель Верховного суда сообщил, что несмотря на все недостатки системы в целом инвестиционное правосудие в Казахстане достойно высших похвал.

«Рассмотрено 40 дел: 74% – это иски инвесторов, в их пользу - 38% на $62,5 млн. Эта цифра даже больше, чем в международных арбитражах», - привел он статистические данные. Инвесторов, вероятно, это не сильно порадовало, потому что председатель правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Агрис Прейманис в очередной раз озвучил предложения по реформированию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Например, инвесторы настойчиво предлагают отменить уголовную ответственность для предприятий, которые уклонились от уплаты налогов, но затем добровольно погасили долги вместе со штрафами.

Жансеит Туймебаев, аким Южно-Казахстанской области

На минувшей неделе начался процесс переноса центра Южно-Казахстанской области из Шымкента в Туркестан. Это стало возможным после того, как Шымкент, чье население достигло одного миллиона человек, стал реальным претендентом на статус города республиканского значения наравне с Астаной и Алматы. «Выбор священного Туркестана — это исторический момент не только для нашего народа, но и для всего тюркского мира», - отметил в этой связи Туймебаев. Рабочая группа в правительстве уже оценила экономическую эффективность грядущего переноса, также сообщал на неделе акимат.

Решение об изменении статуса города, изменении границ районов и переносе областного центра относится к компетенции президента - именно он оформляет такое решение своим указом. Пока неизвестно, когда именно будет подписан соответствующий документ. Если решение будет принято, в течение ближайших лет в Туркестан из Шымкента переедут все подразделения акимата Южно-Казахстанской области, областные правоохранительные и судебные структуры, а также территориальные подразделения республиканских госорганов.