5 лиц недели: от золотых медалей до изъятых миллионов

Ньюсмейкерами прошедшей недели стали казахстанские спортсмены, завоевавшие золотые награды на Азиатских играх в Индонезии, мужчины, которых привлекли к административной ответственности за то, что они переплыли затопленную во время ливня улицу в Астане. Также аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что белка , установленная на Атакенте, «окупила сполна инвестированные бюджетные средства», а от проекта строительства курорта Кок Жайляу могут отказаться, если общественность будет против застройки. В тоже время представители акимата не явились на слушание по иску об отказе в проведении митингов в Алматы. Стало известно сколько денег было изъято во время обысков у бывшего ответственного секретаря МИДа Анарбека Карашева.

Золотые медали Казахстана на Азиаде

За минувшую неделю казахстанские спортсмены завоевали пять золотых медалей. Первым победил фехтовальщик Дмитрий Алексанин, он одержал победу над олимпийским чемпионом 2016 года южнокорейцем Пак Сан Ёном в дисциплине фехтование на шпагах. Свою победу он посвятил фигуристу Денису Тену и Казахстану. Следом велогонщик Алексей Луценко принес два золота Азиады-2018. Он победил в групповой гонке и в гонке с раздельным стартом на 40 километров. Джиу-джитсер Дархан Нортаев стал чемпионом Азиатских игр-2018 и принес Казахстану четвертую золотую медаль, он выступал в категории до 62 кг и в финале встречался с представителем ОАЭ. Пятое золото стране принес джиу-джитсер Руслан Исраилов. Исраилов выступал в категории до 77 кг, в финале он победил спортсмена из Кыргызстана Нурсултана Алимкулова.

Азиатские игры проходят в Индонезии. Всего в копилке казахстанской сборной 39 медалей - 5 золотых, 7 серебряных и 27 бронзовых. Казахстан сейчас на 11-м месте в медальном зачете.

Ливень в Астане

В результате дождей, которые шли в Астане несколько дней, несколько улиц столицы вновь оказались затоплены. Как заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, «город потерял наглядный вид». В связи с этим, подчеркнул он, глава государства сделал замечания и дал поручения по модернизации линевной канализации. В свою очередь аким города Асет Исекешев сообщил, что ливневую канализацию «планируется полностью поменять» в 2019 году. По словам акима, за сутки выпало 45 мм осадков при месячном уровне – 29 мм.

Позже в Астане привлекли к административной ответственности двух мужчин, которые переплыли улицу на надувной лодке во время ливня. Полиция расценила этот поступок как мелкое хулиганство. Был составлен протокол по статье 434 кодекса об административных правонарушениях, информирует агентство. Специализированный межрайонный суд Астаны наложил на переплывших улицу мужчин штраф в размере 5 месячных расчетных показателей на каждого.

Аким Алматы Бауыржан Байбек

В четверг во время выступления перед педагогами города аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что гигантская фигура белки на Атакенте вызвала большое количество обсуждений. После сооружения арт-объекта, по словам главы города, об Алматы написали многие международные СМИ, что окупило сполна инвестированные бюджетные средства. «За вложенные в белку деньги мы никогда бы не добились столь мощного информационного эффекта. Теперь приезжающие туристы первым делом спрашивают, где ваша белка, хочу посмотреть. Многие казахстанцы из других городов приезжают в Алматы не ради Шымбулака или Медеу они приезжают посмотреть на белку», - сказал Бауыржан Байбек.

Также градоначальник заявил, что если общественность не поддержит проект строительства курорта на урочище Кок Жайляу, то от него откажутся. «Важно, чтобы все стороны придерживались здравого смысла, опираясь на аргументированные факты, а не популистские лозунги. Все решения должны быть осмысленными», - добавил он. При этом Байбек отметил, что горнолыжный курорт Кок-Жайлау должен стать одним из мощнейших драйверов развития туризма, позволит создать рабочие места, обеспечить налоговые поступления в бюджет и станет еще одним символом Алматы.

Суд по иску об отказе в проведении митингов в Алматы

В субботу представители акимата Алматы не явились на предварительное слушание в по иску активистов о признании незаконным отказа в проведении мирного митинга. Судебное заседание отложено на 3 сентября.

Спустя несколько дней после убийства фигуриста Дениса Тена активисты Алматы подали заявку на проведение митинга 4 августа за реформирование системы МВД. Однако получили отказ. Позже активисты подали 32 заявления на проведение митинга - с 11 августа до 11 сентября. Они получили 32 отказа от акимата - власти города сослались на ремонтные работы. В связи с этим алматинские активисты подготовили иск к акимату города с требованием признать постановление об отказе в проведении митингов незаконным.

Сквер за кинотеатром «Сары Арка» определен маслихатом Алматы как место для проведения митингов и собраний, в иных местах их проводить не разрешается. При этом митинги, в соответствии с законодательством, должны быть санкционированы администрацией города - заявка на проведение митинга подается за десять дней до его проведения.

Бывший ответственный секретарь МИДа Анарбек Карашев

В пятницу заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что при обыске у бывшего ответственного секретаря МИДа Анарбека Карашева изъяли $1,5 миллиона, а у директора ТОО «Дирекция по строительству дипгородка» Нурекеновой 200 тысяч долларов.

В начале июня национальным бюро по противодействию коррупции был задержан бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Анарбек Карашев. Он подозревается в получении взяток на сумму свыше 10 млн. тенге. Нуркенова и руководитель отдела официальных мероприятий Жумасанова привлекаются за получение свыше 28 млн. тенге незаконных вознаграждений от предпринимателей, оказывающих услуги по организации мероприятий.