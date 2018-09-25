Сагинтаев о работе полиции: «Вы на жизнь человека смотрите равнодушно»

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров рассмотрел результаты работы местной полицейской службы. Неудивительно, но вопросов к полиции оказалось больше, чем ответов. Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев возмутился ростом преступности в отдельных регионах и заявил, что стражи порядка смотрят равнодушно на жизнь граждан. А отдельные руководители местной полицейской службы и вовсе признались, что в ходе работы нарушают конституционные права граждан – зачастую речь идет о завышении квалификации и предъявляются подозреваемым особо тяжкие статьи.

Говоря об оперативной обстановке по стране министр внутренних дел Калмуханбет Касымов заявил, что «текущее состояние преступности характеризуется снижением подавляющего большинства видов преступлений». Количество особо тяжких преступлений снизилось на 4,9%, тяжких – на 17,1%, средней тяжести – на 7,6%. Сократилось число краж, грабежей, изнасилований и фактов хулиганства. Вместе с тем в ряде регионов все же наблюдается рост преступности.

«В целом по стране на 46% возросло число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Наибольший рост отмечается в Восточно-Казахстанской – в 3 раза, Туркестанской – в 2,5 раза, Западно-Казахстанской – на 83,3%, Карагандинской – на 40%, Костанайской – на 28,2% и в ряде других регионов. Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, заметно возросло в двух регионах страны – в городе Астане на 22% и в Мангистауской области на 15%», - констатировал Касымов.

Особый акцент министр сделал на профилактике краж, доля которых во всех регионах составляет 60-70% всех преступлений.

Между тем премьер-министр Бакытжан Сагинтаев призвал к ответу главу ДВД Актюбинской области Махамбета Абисатова.

«Преступность выросла, какие меры принимают?», - спросил он.

Начальник ДВД долго рассказывал о снижении преступности во всех сферах, но в итоге Сагинтаев его прервал: «Я вам задал конкретные вопросы! Вы отчет предоставляете нам в радужном виде: акимат помогает, все делаете. Но в то же время по особо-опасным преступлениям в вашей области более 48%, почему? Акимат, если вам возможность дали, почему преступления растут?».

«Конкретно по убийствам, по особо тяжким преступлениям, вопрос стоит в завышении квалификации. Есть завышение квалификации, - признал Абисатов. - У нас 20 фактов завышенной квалификации тех преступлений, которые должны квалифицироваться как злостные хулиганства – по ч.3 ст. 293 УК РК и по ст.106 ч.3 УК РК – причинение телесных повреждений со смертельным исходом. Мы завышаем объем квалификации потом, при направлении в суд, эти дела в суде вновь переквалифицируются и идут на то, что они из себя и представляли. По большому счету мы нарушаем конституционные права наших граждан, вменяя им более тяжкие составы преступлений, чем они совершили на самом деле», - сделал почти сенсационное заявление глава ДВД.

Воровство, кражи, грабеж, завышение квалификации – именно это, по словам премьера, людей и беспокоит.

«У вас же не связано, как в сельском хозяйстве, с погодными условиями. Один год хорошие погодные условия – урожай хороший, другой год – нехороший. Не от этого же зависит ваша работа, наверно. Если вы смогли на 30% снизить в один год, надо же эти темпы дальше продолжать», - напомнил о снижении преступности в регионе в 2017 году глава кабинета министров.

«Просто преступность существует везде, ее динамика существует в форме раскачивающегося маятника – от отрицательных до положительных величин», - начал философствовать Абисатов.

Между тем высокий рост преступности показывает и Атырауская области – на 43%. Первый заместитель акима региона Гумар Дюсембаев заверил, правда, без подробностей, что работа ведется, но преступность «немножко выросла». При этом подчеркнул: «Мы поддерживаем работу министра. Как министр решит, так и будем вести работу».

Особые вопросы были заданы и руководству ДВД Алматы. Первый заместитель начальника ДВД Нурлан Масимов признал, что число особо тяжких преступлений выросло на 18%, а 70% от всех краж составляют кражи сотовых телефонов, однако по этим фактам люди обращаются «через день-два и не могут указать, в каком именно месте потеряли».

«Вы думаете, люди добровольно оставляют сотовые телефоны? Как теперь бороться с этим? Завязать на цепь и в карман положить? То запчасти автомобильные, в августе месяце вы проводили большой рейд, искали места, где продают краденые запчасти. Какие меры в этом направлении вы принимаете? Сколько точек закрыли по продаже краденых сотовых телефонов?», - возмущенно спросил премьер.

«Сейчас все эти точки находятся в торговых домах. Мы проводим рейды, ворованные телефоны изымаем. Потом в торговых точках эти бутики мы закрываем. Проводим профилактическую беседу с хозяевами бутиков, с хозяевами торговых домов. Результат сейчас ощущается», - ушел от конкретных цифр замначальника ДВД.

Не более многословным оказался и аким города Бауыржан Байбек: «Мы закрыли рынок по продаже сотовых телефонов, по их краже ведется работа. Конечно, это организованная криминальная работа, которая на сегодня растет. Но ведется активная борьба с крадеными телефонами. Сегодня украденные телефоны, ворованные, они не остаются в Казахстане, их вывозят в Таджикистан, Кыргызстан. Поэтому мы ведем работу с компаниями. Однако эти ворованные телефоны уходят за рубеж. Поэтому раскрытие преступности неактивное. Конечно, мы этот вопрос поставим в нужном направлении, будем вести», - пообещал он.

Подводя итог, Сагинтаев подчеркнул, что если полиция будет отчитываться перед гражданами, говорить о проделанной работе, но не выполнять ее, то граждане этого не поймут. По мнению премьера, нельзя планировать, допустим, увеличение краж квартир только потому, что вырастает количество квартир.

«По профилактике преступности мы должны улучшить состояние работы и вести ее активно. Мы должны активизировать работу общественного совета МВД. В следующем году мы этот вопрос поднимем заново», - сказал глава правительства.

«Вы на жизнь человека смотрите равнодушно. Это же человеческая жизнь. Нельзя обращаться с легкостью», - высказался он о работе полиции.