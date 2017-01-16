Марин Ле Пен готовится представить свою предвыборную программу

Осуждаемая за популизм и расизм, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен решительно начинает свою предвыборную кампанию, через пять лет после первой попытки. Относительные успехи на городских и региональных выборах в прошедшие годы, а также победы схожих партий и кандидатов в других странах придают ей уверенность. Детали своей программы политик раскроет только в феврале, но уже понятно, что в случае её победы в Европейском союзе станет на одно правительство-евроскептика больше.

Президент французской ультраправой партии «Национальный фронт» начала новый год с двухдневного визита в Нью-Йорк. Несмотря на то, что поездка носила, по объяснениям политика, частный характер, 12 января американские журналисты заметили Марин Ле Пен в холле Трамп-Тауэр. В этом небоскрёбе два месяца назад Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах США.

Кандидат на пост президента Франции пила кофе в компании Жоржа Ломбарди. Этот эссеист и сторонник Трампа близок к консервативным и ксенофобным движениям по обе стороны Атлантики. Он также считается человеком «Национального фронта» в США.

С Дональдом Трампом Марин Ле Пен, по всей видимости, не столкнулась, но, вполне возможно, искала встречи. И неудивительно: его избрание на пост президента США было воспринято руководителями «Национального фронта» как счастливое предзнаменование. Успех миллиардера уверил сторонников Ле Пен, что волна популизма, охватившая Европу, а теперь и Америку, принесет успех и им. И Ле Пен с ещё большим энтузиазмом продолжила обещать французам вернуть их стране «границы», «суверенитет» и «государственный порядок».

Оседлать страхи

На предыдущих выборах главы Франции в 2012 году лидер ультраправой партии претендовала на пост президента в первый раз. Тогда она снискала лишь 18% голосов в пером туре и не прошла во второй. Но с тех пор ситуация изменилась. В настоящее время ультраправые мэры возглавляют уже 14 французских городов. По результатам региональных выборов конца 2015 года, число советников с эмблемой «Национального фронта» доросло до 1992. Представители этой партии также присутствуют в национальном и европейском парламентах.

Согласно прогнозам, вероятность увидеть Марин Ле Пен во втором туре французских президентских выборов этого года довольно велика. Марин Ле Пен ещё официально не представила свою предвыборную программу, но уже очертила своих «врагов». Это единая европейская валюта, экономическая политика Европейского союза, общие границы и иммиграция. Детали своей программы она раскроет в феврале, но кандидат уже заявляла, что проведёт референдум по выходу из зоны евро, если ей не удастся убедить Еврокомиссию пересмотреть фундаментальные договоры Европейского союза.