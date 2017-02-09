Высшее евразийское недовольство

На большой пресс-конференции 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, кроме многочисленных претензий конкретно к российскому руководству, отметил и потери, которые его страна понесла в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности Лукашенко заметил, что «из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов. Они признают эту цифру». С тех пор как 1 января 2015 года договор о создании ЕАЭС вступил в силу, высшее руководство стран-участниц союза – главы государств, министры – не раз озвучивали свои претензии к процессу евразийской экономической интеграции. Vласть напоминает, чем в основном были недовольны лидеры стран-участниц ЕАЭС.

Кыргызстан

В Бишкеке в первую очередь недовольны тем, что кыргызские товары подвергаются карантинному фитосанитарному контролю со стороны казахстанских и российских таможенников. Кыргызские власти считают это нарушением норм, установленных Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕАЭС. Свои претензии кыргызы озвучивали не раз. Например, в конце мая 2016 года, на ереванском заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Кыргызстана Соронбай Жеенбеков заявил, что его страна столкнулась с большим количеством барьеров. «Наша страна столкнулась с большим количеством различных барьеров в рамках Евразийского интеграционного объединения. Кыргызская Республика надеется на открытый диалог со своими партнерами по союзу и готова в рамках ЕАЭС искать новые пути повышения конкурентоспособности наших экономик. Считаю важным отметить, что государства-члены ЕАЭС должны воздержаться от мер, способных поставить под угрозу основные цели и принципы союза», - цитировали Жеенбекова журналисты армянской редакции «Радио Свобода».

Президент страны Алмазбек Атамбаев на декабрьской пресс-конференции 2016 года высказался еще более жестко, вспомнив Оруэлла. «Видим негласную блокаду со стороны братских и дружеских соседей. Это, несмотря на решение руководства, эта блокада по фитосанитарии и ветеринарии продолжается. Это некрасиво смотрится, я даже был вынужден сказать об этом в Астане. Когда мы были в Астане, я сказал там и был уважаемый Владимир Владимирович (Путин) и Нурсултан Абишевич (Назарбаев). Я сказал: «Давайте или будем равными партнерами или как в романе «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, что все животные равны, но некоторые равнее. Если есть в ЕАЭС старшие братья, будем знать об этом», - сказал Атамбаев.

Он также дал понять, что ЕАЭС в плане равенства стран-участниц далеко до, например, Европейского союза. «Мы говорим, что создали ЕАЭС по образцу Евросоюза, но в ЕС наоборот слабым партнерам больше уважения, а у нас же видим, что по любым соглашениям препоны. Конечно же, люди ожидали другого. Чисто психологически понимаю: как вступаем в братский союз и тут встречаем старшего брата, который всячески ножку подставляет», - сказал Атамбаев.

Товарооборот Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизился по итогам 10 месяцев 2016 года на 18.6%.

Армения

Само вступление Армении в ЕАЭС долгое время было под вопросом, ведь у страны была возможность подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Существенная часть армянских политиков предпочла бы европейскую интеграцию; например, депутаты армянского парламента от оппозиционной партии «Наследие» опасаются того, что Россия хочет видеть в ЕАЭС Азербайджан. «Россия пытается привлечь Азербайджан в ЕАЭС, а ценой должны стать карабахские земли», - приводит слова оппозиционного парламентария Заруи Постанджян Armenian Report.