​Поствыборный Узбекистан: чем занимается новый президент страны?

Недавно один из казахстанских журналистов поделился оценкой политической жизни на постсоветском пространстве. По его мнению, постсоветская политика живет по принципу романа Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард»: «Всё должно измениться, чтобы всё осталось по-старому». И трудно не согласиться с этим.

Какими бы громкими ни были все анонсируемые руководителями изменения внутри страны - будь это недавние обращения к народу Нурсултана Назарбаева касательно конституционных поправок, или программа Шавкат Мирзиёева «Года диалога с народом» - все они направлены на закрепление статус-кво, возвращение стабильности режиму в условиях деградирующей экономики и провала всех моделей модернизации страны.

Второй месяц как официально правит страной новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Выборы 4 декабря стали для него своеобразным общественным ритуалом по избавлению от этой приставки, поскольку еще в сентябре 2016 года во время похорон первого президента Узбекистана Ислама Каримова узбекистанцы, да и международное сообщество в лице России, США, КНР, Турции, Индии и Ирана отлично понимали, кто будет править страной.

Чтобы дать какую-то оценку происходящему, прежде всего, нужно вспомнить его предвыборные обещания, которые являются его путеводителем в будущее. Программа Мирзиёева включала строительство доступного жилья, снижение произвола чиновников и силовиков по отношению к предпринимателям. Кроме того, были определены приоритетные направления широкомасштабных экономических, общественно-политических реформ.

Особое внимание было уделено предоставлению большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, а также увеличению доходов местных бюджетов. Поднимались и такие важные вопросы, как обеспечение занятости населения, включая трудоустройство выпускников профессиональных колледжей, развитие социальной сферы, реформирование судебно-правовой системы, укрепление взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными государствами.

За время его работы в качестве врио было инициировано несколько громких законов: для развития туристической отрасли был издан указ об отмене виз для 27 стран, вместе с этим был подписан закон о противодействии коррупции и закон о государственной службе. Правда, Мирзиёев уже успел отложить отмену виз до 2021 года, создав в Узбекистане локальный мем «отмена отмен».