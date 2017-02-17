Кандидаты под подозрением

За два с половиной месяца до первого тура французских президентских выборов воздух в штаб-квартирах кандидатов накаляется. Некоторым из них из атаки приходится переходить в оборону: административные предписания и журналистские расследования бросают тень на их репутацию, рискуя поколебать доверие избирателей.

На сегодняшний день 17 человек официально объявили о своём участии в президентских выборах во Франции. За последние несколько недель пресса и административные инстанции напомнили троим из кандидатов о фактах, трудно сопоставимых с представлениями о достойном президенте. Все трое - Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон - до сих пор лидировали в опросах общественного мнения.

«Пенелопагейт» Франсуа Фийона

Последние недели выдались тяжелыми для Франсуа Фийона. Вместо того, чтобы разъяснять свою программу, кандидату в президенты от правых и центристов приходится защищать репутацию своей семьи. 25 января Le Canard enchaîné, знаменитый французский сатирический еженедельник, опубликовал сведения о том, что Пенелопа Фийон годами работала в команде супруга-депутата за более чем приличную зарплату, выплачиваемую из государственного бюджета. По материалам, Фийон также несколько раз платил за профессиональные услуги их сыну и дочери, на тот момент студентам.

По сведениям, опубликованным еженедельником, с 1998 по 2002 год Пенелопа Фийон числилась парламентским ассистентом своего супруга. С 2002 по 2007 год, когда он вошел в состав правительства как министр социальных дел, она по бумагам выполняла те же функции при его заместителе на депутатском посту. В 2012 году, когда с приходом социалистического правительства Франсуа Фийон покинул должность премьер-министра и вновь стал депутатом, она снова официально работала на своего супруга.

По сути, работа членов семьи в команде депутата не противозаконна. Однако размер заработной платы, которую получала Пенелопа Фийон, значительно превышает норму. За все время, согласно данным издания, её доход с 3900 евро в месяц дорос до 4600 евро, а, будучи парламентским ассистентом заместителя своего супруга, Пенелопа и вовсе в течение пяти лет получала 7900 евро в месяц. Немалая цифра, учитывая, что сумма, выделяемая депутату из государственного бюджета на финансирование услуг всех ассистентов, не превышает 9561 евро. В команде заместителя вместе с Пенелопой Фийон их было трое.

Несмотря на показания супругов, описывающих тихую, никогда не выставляемую на показ работу Пенелопы Фийон, французская общественность продолжает сомневается в её реальности. Раньше, в тех редких случаях, когда супруга сегодняшнего кандидата в президенты общалась с прессой, она утверждала, что никогда не вмешивалась в политическую деятельность мужа, а полностью отдавала себя воспитанию детей.

Вдобавок ко всему, в 2012-2013 годах, работая в парламенте, она также числилась литературным редактором на полную ставку в журнале, принадлежащем другу Франсуа Фийона. Её заработная плата на этой работе тогда составляла более 5000 евро. Тогдашний главный редактор журнала, однако, утверждает, что, если она и сделала для журнала «два-три материала», то уж точно не работала литературным редактором на постоянной основе. В новой публикации Le Canard enchaîné от 1 февраля сообщалось, что Пенелопа Фийон также работала парламентским ассистентом с 1988 по 1990 годы, что поднимает общую сумму, полученную ею за эти годы, до более 800 тысяч евро.

Национальная прокуратура по финансовым вопросам начала предварительное расследование. Франсуа Филон называет его незаконным, а обвинения – надуманными, с целью помешать его предвыборной кампании. Газетные публикации уже сильно скомпрометировали кандидата, а если ему выдвинут официальное обвинение в фиктивном трудоустройстве, это может серьёзно уменьшить шансы Франсуа Фийона на победу в президентских выборах.