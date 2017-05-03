Сплотится ли Франция вокруг Макрона?

Кандидат от созданного им самим ровно год назад движения «Вперед!» Эммануэль Макрон может стать самым молодым президентом в истории Франции. С 24% голосов именно он представляет открытую для иностранцев Францию во втором туре президентских выборов. Но если часть французских избирателей, поддержавших не прошедших первый тур кандидатов сплачивается вокруг Макрона с целью противостоять идеям национализма и политике закрытых дверей, другая часть левых избирателей разочарована и задумывается о том, чтобы вовсе воздержаться от голосования.

Он молод. Ещё пару лет назад его имя было неизвестно далёкому от политики французу. Этот бывший банкир никогда не работал на выборных должностях: не был ни мэром, ни депутатом Национальной ассамблеи.

Он не пользуется репутацией всеобщего любимчика. Опыт работы в коммерческом банке Ротшильдов вызывает инстинктивную подозрительность у представителей среднего класса: на самом ли деле настолько близкий к миру больших финансов человек будет защищать народные интересы? Вдобавок ко всему предложенные им в 2014 году в качестве министра экономики законопроекты вызвали продолжительные споры. Они касались работы адвокатов, нотариусов судебных исполнителей, а также упрощения работы в воскресенье. Премьер-министру Мануэлю Вальсу пришлось принимать реформу в обход парламента.

Его президентскую программу не назвать безупречной. Его упрекали в отсутствии четкой стратегии для страны и подразумевали, что он будет следовать сильно критикуемой экономической политике Франсуа Олланда, чьим министром экономики он впрочем и был.

Несмотря ни на что, по результатам первого тура президентских выборов, прошедших 23 апреля, Макрон собрал наибольшее количество голосов - 24%. Он обогнал кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен (22%), пусть и с небольшим отрывом. В контексте этих сложных выборов французы, отвергающие ультраправых, до последнего дня искали своего кандидата. И до последнего аналитики не могли с точностью сказать, кто же будет противостоять Марин Ле Пен (в этом уже мало кто сомневался) во втором туре.