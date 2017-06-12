5 лиц недели: от президента в Астане до спасателей в Алматы

Минувшая неделя стала торжественной для президента, который провел саммит ШОС, подписал контракты с Китаем и открыл EXPO-2017. Глава Нацбанка комментировал инфляцию, а Дархан Калетаев опасался, что в органы местного самоуправления попадут иностранцы и лица без гражданства. Сотрудники алматинского ДЧС ничего не опасались – они вытащили из воды тонувшую девочку.

Нурсултан Назарбаев, президент

Минувшая неделя выдалась богатой на события для президента Нурсултана Назарбаева – здесь и саммит ШОС, и двустороння встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и, наконец, открытие выставки EXPO-2017. Саммит ШОС его участники назвали историческим в связи тем, что на его астанинскую сессию пришлось вступление в организацию Индии и Пакистана – двух ядерных держав с активно развивающимися экономиками.

В ходе же официального визита председателя КНР в Астану 8 июня было подписано 12 соглашений, еще 20 соглашений на сумму $8 млрд анонсировали в рамках четвертого делового совета, который проходил в тот же день.

«По итогам переговоров нами подписано совместное заявление, очень важное. Там прописаны все наши перспективные вопросы. Данный документ включает ключевые направления развития: торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарные связи между нашими странами в ближайшей перспективе. На состоявшихся переговорах достигнуты договоренности на высшем уровне, которые открывают новую страницу китайско-казахстанского партнерства», - сказал по итогам переговоров журналистам Назарбаев.

С не меньшим позитивом президент высказался и об ЭКСПО. «Выставка такого масштаба – это не только усилия одного государства, это труд международного сообщества, представляющегоо свои достижения на этой выставке. Международная выставка ЭКСПО в Астане – это новая вершина продвижения нашей страны, национального бренда «Казахстан» в глобальном пространстве», - сказал он на открытии выставки.

Данияр Акишев, председатель Национального банка

Данияр Акишев прокомментировал замедление инфляции, которое, по более ранним прогнозам Нацбанка, ожидали в 2018 году. По итогам мая годовая инфляция составила, так же как и в апреле, 7,5%. Акишев пояснил, что за счет роста цен на определенные виды товаров,например овощи и мясо, инфляция замедлила свое снижение. Однако, по словам главного банкира страны, шок от роста цен на эти продукты частично компенсируется снижением мировых цен на продовольствие, которое, по данным Нацбанка, наблюдается в последние три месяца, сообщал Sputnik Kazakhstan.

«Поэтому существенных изменений в продовольственной инфляции не происходит, и инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона», - добавил глава Нацбанка. Кроме того, по его же словам, ожидания населения касательно будущего уровня инфляции остаются стабильными.

Мухтар Аблязов, бизнесмен, политик

Седьмого июня судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы. Мартпек Какимжанов, зачитывая приговор, сказал: «Окончательно назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях с конфискацией имущества».

По информации информагентства Sputnik Kazakhstan, суд постановил конфисковать в доход государства имущество Аблязова: домостроение, расположенное по адресу: город Алматы, улица Горная, 177, 179, 181, автомашину марки Nissan, личные счета в АО «БТА Банк».

Сам Аблязов критиковал решение суда в социальных сетях, ссылаясь на решение французского суда, признавшего уголовное преследование экс-банкира политически мотивированными.

Дархан Калетаев, сенатор

Сенатор Дархан Калетаев 8 июня во время пленарного заседания верхней палаты парламента, на котором рассматривался законопроект по вопросам местного самоуправления, выразил обеспокоенность тем, что иностранные граждане и лица без гражданства якобы смогут принимать решения в местных кворумах и собраниях сообщества.

Калетаев обратился с вопросом к министру национальной экономики Тимуру Сулейменову с просьбой разъяснить этот момент:

«Предусматривается, что иностранцы и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства на территории местного сообщества, имеет право на участие в осуществление местного самоуправления в пределах, установленных законами и международными договорами. Эта норма действует с 2001 года, однако, время не стоит на месте. На данный момент из 193 тысяч проживающих на территории Казахстана, только на территории Алматинской области проживают больше 30 тысяч иностранцев. Тут возникает вопрос, не будет ли преобладание влияния иностранцев и лиц без гражданства при принятии решений и проводился ли правительством какой-то анализ?», – сказал депутат.

Министр Сулейменов ответил, что хотя этот вопрос больше касается миграционной политики, опасения Калетаева напрасны: «У нас нет населенных пунктов, где проживают более 50% лиц без гражданства», – заверил министр.

Айдос Мухаметжанов, Дмитрий Юшков, спасатели

1 июня начался купальный сезон, который, к сожалению, приводит и к печальным последствиям, в том числе – несчастным случаям и смертям. На минувшей неделе нечто подобное могло произойти в Алматы, когда в Аэропортовом озере чуть не утонула третьеклассница Светлана Козелькова. Но ее спасли Айдос Мухаметжанов, дежурный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда, и Дмитрий Юшков, водолаз-спасатель.