5 лиц недели: сенаторов выбрали, журналистов поздравили

Прошедшие семь дней стали непростыми для главы центральной избирательной комиссии - в стране прошли выборы сенаторов, для министра информации и коммуникаций - депутатам презентовали поправки в информационное законодательство, для бывшего замглавы администрации президента Баглана Майлыбаева - суд назначил ему 5 лет лишения свободы за разглашение госсекретов.

Берик Имашев, председатель Центральной избирательной комиссии

В среду, 28 июня, в Казахстане состоялись выборы в сенат. Предварительные результаты выборов стали известны общественности в тот же день - ни один из 16 избранных сенаторов не набрал меньше 70% голосов выборщиков. Уже в пятницу избранные депутаты сената были зарегистрированы надлежащим образом и получили соответствующее удостоверении и нагрудный знак.

Между тем в четверг стало известно, что на сайт ЦИК в день выборов была совершена кибератака. Директор инженерно-технического центра комиссии Ерлан Космуратов сообщил о «попытке поиска уязвимости и сканировании интернет-ресурсов ЦИК для осуществления кибератаки и несанкционированного доступа к базе данных». Имашев похвалил центр за своевременное обращение в уполномоченный орган по информатизации, однако заметил: «этого мало». Глава ЦИК поручил своим подчиненным «немедленно подготовить документы и отправить в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по этой части и поиска виновных».

Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций

На неделе журналистское сообщество отмечало свой профессиональный праздник. За день до этого в мажилисе состоялась презентация поправок в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. В ходе выступления министра депутаты узнали, что авторы поправок предлагают обязать все государственные органы и учреждения выбирать для публичного просмотра исключительно отечественные телеканалы - ранее речь шла только об аэропортах, вокзалах и автовокзалах.

Абаев также подчеркнул, что министерство не собирается приравнивать блогеров к журналистам: дескать, общественность сказала свое слово против. Таким образом, и государственный информационный заказ блогерам предоставляться не будет. Еще одно озвученное министром нововведение касается сроков предоставления ответов на официальный запрос в государственный орган - ведомство считает, что его необходимо увеличить с трех дней до двух недель, чтобы жалоб со стороны журналистов на качество ответов больше не поступало.

Нурлан Нигматулин, спикер мажилиса

И нижняя, и верхняя палаты парламента подвели итоги своей работы. Нигматулин поспешил окрестить прошедшую сессию «сессией политической модернизации». Он отметил, что именно в прошедшую сессию парламенту довелось заниматься по-настоящему историческими вопросами - такими, например, как принятие декларации 25-летия независимости Казахстана. Нигматулин сообщил, что за второй сессии шестого созыва было проведено 38 пленарных заседаний, передано в сенат 84 законопроекта, мажилисмены разработали 15 инициативных законопроектов.

Спикер сената Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, сообщил, что в 10 законопроектов, полученных от мажилисменов, сенаторы внесли свои поправки, обеспечив тем самым «высокое качество принятых законов». Он особо подчеркнул, что минувшая сессия позволила парламенту обрести новые полномочия по контролю деятельности исполнительной власти.

Баглан Майлыбаев, бывший заместитель руководителя администрации президента

На минувшей неделе стали известны итоги судебного процесса над бывшим высокопоставленным казахстанским чиновником. Майлыбаев приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. В ходе суда он признал свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями и разглашении госсекретов, повлекшем причинение крупного ущерба. Другой фигурант дела - Николай Галихин - получил условный срок. Уголовное дело рассматривалось в секретном режиме.

За день до этого стало известно об окончании другого громкого уголовного дела - против бывшего председателя комитета ветеринарного контроля министерства сельского хозяйства. Сакташа Хасенова приговорили к 8 годам лишения свободы за систематическое получение взяток за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Доверенное лицо коррумпированного чиновника - Елена Решетько - получила 4 года лишения свободы.

Санжар Бокаев, заведующий сектором общественно-политической работы администрации президента

35-летний Санжар Бокаев на прошедшей неделе указом президента получил должность в администрации главы государства. В разное время Бокаев работал в Казахстанском институте стратегических исследований, а также в других аналитических и бизнес-структурах. Он занимался как научно-педагогической деятельностью (был старшим преподавателем, доцентом кафедры «Политология» КазНУ им. Аль-Фараби), так и партийной (занимал пост заместителя председателя Алматинского городского филиала НДП «Нур Отан»).

С осени 2014 года Бокаев руководил управлением внутренней политики акимата Алматы, до этого руководил управление по вопросам молодежной политики. Во время своей работы в городских управлениях позиционировал себя как «открытого» чиновника. До нынешнего назначения работал советником председателя правления «КазТрансГаз». Является доктором политологии PhD и автором «Настольной книги партийного руководителя».