Концепция миграционной политики. Главное

Министерство труда и социального развития представило проект концепции миграционной политики до 2021 года. В ведомстве убеждены, что существующие и ожидаемые вызовы - как внутри страны, так и за ее пределами - обусловливают необходимость обновления основ и создания «гибридной» системы управления миграцией.

С точки зрения внутренней ситуации правительство обеспокоено избытком низкоквалифицированной рабочей силы, перенаселённостью «отдельных территорий» на юге, «обезлюдением» приграничных территорий на севере и ростом нагрузки на бюджет из-за высоких расходов на образование и здравоохранения для детей и пожилых людей. Кроме этого, в министерстве опасаются притока низкоквалифицированных мигрантов из стран Центральной Азии, Китая и Турции, оттока «талантливой молодежи» в Россию и снижения объема внешних инвестиций.

В ведомстве констатируют, что в настоящее время Казахстан представляет собой «транзитный миграционный узел». За последние пять лет в страну въехало чуть больше 6 млн иностранных граждан. Несмотря на это, в эту же пятилетку миграционное сальдо Казахстана «вошло в отрицательную зону». В концепции особо подчеркивается, что с 1991 года лишь 1 миллиону этнических репатриантов удалось снизить уровень отрицательного сальдо миграции на 28%. Внутренняя миграция до 2009 года и вовсе не подвергалась никаким попыткам управления.

В целом отечественная миграционная политика представляет собой три вектора. Во-первых, государство предпринимает попытки регулировать трудовую миграцию: действует система привлечения, квотирования рабочей силы, выдачи разрешений. За последние пять лет количество квалифицированных трудовых мигрантов, прибывающих в Казахстан, увеличилось на 53% (на начало 2017 года - 36,8 тыс человек). Вместе с этим, за полгода зарегистрировано и 147 тыс мигрантов, привлеченных к работе «на хозяйстве у физических лиц».

Проблем в этой сфере немало: например, авторы концепции утверждают, что «фактически миграционная политика лишена системности и каждое направление миграционной политики работает обособленно, без очевидной взаимосвязи друг с другом». Помимо этого в Казахстане нет механизма определения спроса на иностранную рабочую силу в регионах, нет методологии учета потоков такой рабочей силы, нет механизма удержания в стране «талантов». В документе сказано, что за последние три года из Казахстана выехало почти 94 тыс человек (41,6% - молодые люди). Подавляющая их часть отправилась на постоянное проживание в Россию.

Во-вторых, правительство не забывает о репатриации этнических казахов на историческую родину. 61,6% репатриантов приезжают в Казахстан из Узбекистана, остальные мигрируют из Китая, Монголии и Туркменистана. Большая их часть оседает в Южно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской и Жамбылской областях. Среднее специальное образование есть лишь у 20,5% оралманов. В ситуации с ними правительство беспокоит неравномерность из расселения (что провоцирует социальную напряженность), низкий уровень интеграции из-за социокультурных и языковых барьеров, проблемы при трудоустройстве, а также «недостаточная» информационная работа среди казахской диаспоры за рубежом.

В-третьих, власти не могут игнорировать и миграционную подвижность населения внутри страны, потому что за последние пять лет число внутренних переселенцев увеличилось почти в два раза (в 2016 году - 610,7 тыс человек). «Люди мигрируют в поисках более высокой заработной платы, лучших условий жизни», - пишут авторы концепции. Они же поясняют, что основной отток происходит из южных регионов (из сел), принимающими выступают города Алматы и Астана, а также Алматинская, Мангистауская и Карагандинская области.

Регулировать потоки внутренней миграции государство пыталось в рамках таких «узкоцелевых» программ как «С дипломом в село!» и «Серпін-2050». В 2015 году законодательные поправки закрепили «целостную систему регулирования переселения граждан». Несмотря на это, демографический и экономический дисбаланс между севером и югом страны только усиливается, отмечают составители концепции. По их прогнозам, к 2050 году плотность населения в южных регионах будет практически в 4 раза превышать соответствующий показатель на севере.

Ситуацию усугубляет отсутствие «четко выраженной стимулируемой государством» системы направления внутренних мигрантов в точки экономического роста и системы учета переселенцев. «Введение ответственности за отсутствие регистрации (по месту жительства - V) с января 2017 года несколько улучшило ситуацию, однако оказалось недостаточным для полноценного учета внутренней миграции», - отмечено в документе.

В связи со всем вышесказанным правительство нацелено подчинить миграцию решению задач социально-экономического развития страны (1), сформировать «оптимальную» систему расселения населения (2) и обезопасить республику от угроз, связанных с миграцией (3). Для достижения поставленных целей, по мнению авторов концепции, необходимо построить «эффективную» систему управления внешней и внутренней миграцией, обновить политику этнической миграции и пресечь, наконец, нелегальные потоки.

Согласно документу содержательной основой новой миграционной политики Казахстана станут три основные стратегии: стратегия временной миграции для привлечения иностранных работников (обеспечит «быстрый экономический эффект» в базовых отраслях экономики), стратегия долгосрочной миграции для привлечения квалифицированных иностранцев (обеспечит конкурентоспособность на мировой арене) и «общенациональная программа повышения квалификации». Все они будет реализовываться параллельно.

Новая система управления миграцией потребует использования целого ряда механизмов и инструментов. Правительство, в частности, намерено внести изменения в механизм выдачи разрешений для иностранных специалистов, автоматизировать эту процедуру, ограничить приглашение «возрастных работников» по отраслям, оценить эффективность наличия у иностранцев медицинской страховки, «организовать международное сотрудничество» со странами выбытия неквалифицированной рабочей силы, упростить процедуру признания квалификации иностранных работников. Ответственный орган должен будет сформировать «качественный список» с рейтингом требуемых специалистов.

В отношении внутренних мигрантов авторы концепции советуют установить региональную квоту на переселения внутри, организовывать обучение на местах для внутренних мигрантов, предоставить субсидии работодателям за каждого переселенца, принятого на работу, а самим переселенцам предоставить земельные участки в безвозмездное пользование. По задумке авторов концепции, внутренние мигранты могут рассчитывать на господдержку только в том случае, если собираются проработать в регионе не меньше года.

Чтобы реформировать систему управления этнической миграцией, правительство предлагает создать за рубежом культурные центры, объединив их в единую электронную базу. Кроме этого, авторы концепции не исключают создания «базы данных об этнических казахах, имеющих достижения в различных сферах». «Выбор места расселения был и остается правом этнического казаха, но государственная поддержка будет предоставляться только в случае прибытия в регионы, определенные правительством», - отмечается в документе. В точках экономического роста власти планируют открыть «Центры адаптации и интеграции этнических казахов», в таких регионах они будут иметь приоритетное право при трудоустройстве.

Противодействие нелегальной миграции будет традиционно осуществляться в рамках совершенствования законодательства, усиления контроля, совершенствования межведомственного взаимодействия и информационно-разъяснительной работы. Кроме этого, власти намерены организовать «согласованный международный статистический учет» всех категорий иностранных мигрантов и «интегрированную базу данных» по внутренним мигрантам. Авторы утверждают, что в республике «будут регулярно разрабатываться прогнозные оценки миграционных потоков».

Что в результате? Иностранная рабочая сила не будет превышать 30% (а в некоторых случаях и 10%) от числа работников на казахстанских предприятиях. Квота на привлечение иностранной рабочей силы не будет превышать 0,7%. К 2021 году не менее 70% иностранцев, получивших разрешение на работу в Казахстане, будут обладать высокой квалификацией. К этому же году 86% оралманов, обратившихся в центры занятости, должны быть трудоустроены. 100% переселенцев в северные регионы должны будут получить обещанную поддержку от государства.