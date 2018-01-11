Vласть объясняет: как появляется демократия?

В 2015 году более половины населения Земли проживали в демократических странах с разной степенью политических свобод. Исследователи выделяют несколько способов демократизации стран, наиболее крепкий из которых строится на массовом политическом участии населения. Повысить это участие помогают социально-экономическая модернизация и смена ценностных установок. Желание же самих элит расширять степень свобод почти всегда сдержанное.

Политологи и составители книги Democratization выделяют несколько причин, которые подталкивают страны к демократизации. Первая связана с историческим опытом, в течение которого все другие формы правления показывают свою недееспособность. Таким образом демократия установилась после Второй мировой войны в Германии, Японии и Италии. Это один из исключительных случаев, когда политические элиты соблюдают демократические стандарты без надзора со стороны граждан.

Другой способ основывается на зависимости элит от внешних политических игроков – проводников демократии. Эта разновидность демократизации была характерна, к примеру, для Западной Германии и Австрии. Аналогичные попытки производятся в Афганистане и Ираке, однако их успешность по-прежнему находится под вопросом.

Третья возможность для демократизации лежит в добровольном согласии элит, когда оно сопряжено с их желанием привлечь инвестиции и другие виды финансовой помощи от международного сообщества. Число примеров такого оппортунистического подхода увеличилось после появления «Вашингтонского консенсуса» – типа экономической политики, который Международный валютный фонд и Всемирный банк рекомендуют всем странам с проблемной или переходной экономикой. Одним из условий получения поддержки от этих институтов является «качественное политическое управление».