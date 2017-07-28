Взрывоопасная очистка территорий

Летом прошлого года градостроительный совет с участием акима Алматы Бауыржана Байбека утвердил проекты строительства многоквартирного жилого дома с подземным паркингом и гостиницей Holiday Inn Express в Бостандыкском районе, севернее улицы Сатпаева и западнее проспекта Сейфуллина. Кроме того, сообщалось , что застройщик комплекса реконструирует бывшую Верненскую обсерваторию. К работам – очистке территории – приступили в начале этого месяца. Жители близлежащих домов забили тревогу: они обеспокоены тем, что там якобы началась вырубка зеленных насаждений, которые на этой территории, плотно застроенной и плохо проветриваемой, играют колоссальную роль.

Вскоре после начала очистительных работ жители обратились в природоохранную прокуратуру. Сотрудники ведомства приехали на место; им не предоставили конкретной информации по поводу того, кто является застройщиком, и есть ли какая-либо документация, подтверждающая разрешение на строительство. Поэтому работу приостановили. Но ее, скорее всего, возобновят. Компанией-застройщиком, как выяснилось позже, оказалась «Тастай девелопмент».

«Проектная документация (о строительстве – V) разрабатывается по решению градостроительного комитета от 18 июня 2016 года. Нам поручено отреставрировать за свой счет Верненскую обсерваторию, которая является памятником архитектуры и истории Алматы. Эта территория находится в коммунальной собственности. Года два тому назад, еще при акиме Есимове, было письмо, что оно неправильно эксплуатируется, следует отдать его в коммунальную собственность. Нам поручили, сказали организовать музей. Гостиницу, сказали нам, которую вы строите, как раз будут смотреть (музей - V) ваши гости иностранцы. Какие там будут экспонаты, это, конечно, с помощью объединения музеев и управления культуры разрешится. Здание находится на балансе объединения музеев. Нас заставили подписать меморандум. Ну, не заставили, но вот сейчас мы за свой счет это здание реставрируем. Это социальная ответственность, мы вынуждены ее выполнять. Есть реставрационный проект, выполняло его управление культуры. В ГАСК мы не давали уведомление, потому что подрядчик и инвестор дает его в управление культуры. В ГАСК мы написали, что, если возникнут вопросы, пусть обращаются в управление культуры. К письму мы приложили копию меморандума. Решение градсовета тоже», - сказал Vласти по телефону представитель компании-застройщика «Тастай Девелопмент» Шалкар Медеубеков.

В ГАСК (Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы), в свою очередь, удивились, узнав, что в районе улиц Сатпаева-Сейфуллина-Масанчи (дома 9А, 9Б, Масанчи, 98) могут идти какие бы то ни было строительные работы. «А где там строить? Там же и места нет», - сказал Vласти заместитель ГАСК Данияр Алимсейтов.

Тем не менее, как показывает видеозапись, «очистительные» работы начали вести в самой гуще зеленных насаждений на что, как пояснили Vласти в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, разрешение не выдавалось.

«Здесь и так все застроено. Зелень – единственный кислород. Если там хотят делать музей, то тогда надо было и парк предусмотреть какой-нибудь», - говорит юрист ТОО «Global Home Service» (управляющая компания жилого дома по адресу Масанчи 98) Махабат Имашева.

«Эти дома (указывает на относительно новые ЖК, сданные в эксплуатацию в конце нулевых годов – V) и так строили с нарушениями. Положено ведь, чтобы расстояние между домами было 30 метров. Построили с расстоянием 10 метров, не больше. Скопление машин. У людей аллергия. Выхлопные газы, грязный воздух – все это идет в наши дома», - соглашается местный житель Владимир Азвалинский.

Поэтому, пояснили жильцы домов в округе, их и настораживает любая стройка, которую начинают рядом – и дело не только в недостатке зелени и угрозе того, что ее станет еще меньше.

«Отношение не изменится. Кроме того, мы больше не верим никаким застройщикам. Они плотно строят, уничтожают зелень. Неважно, что там будет построено – музей, гостиница… Это в любом случае будет иметь катастрофические последствия. У нас дома и так стоят очень плотно в нарушение всех норм. Если тут появится еще одно строение, то это нагрузка на все коммунальные сети. Электричество и так гаснет постоянно», - говорит местная жительница Лариса Гельдыева.

Кроме того, на территории, где планируется строительство (рядом, кстати, находится метеостанция «Казгидромета», но там никого особо не беспокоит этот вопрос: «Где-то рядом что-то делают, строят, но это не наша территория», - отмахнулись в РГП), находится газгольдерная, где, как уверяют в КСК «Южный» (куда входит несколько ближайших домов – V), остались большие баки с газом.

«Мы поднимали несколько раз этот вопрос (о газгольдерной – V) в акимате, но его так и не решили. Раньше мы пользовались природным газом, который завозили, но там все осталось в земле. Большие баки в земле. Они всегда могут взорваться. К тому же тут рядом заправка», - говорит Бахытгуль Есенкулова, председатель КСК «Южный», представляющий несколько домов.

Жильцы домов – около 3 тысяч подписавшихся – обратились в акимат Бостандыкского района и местную прокуратуру в связи с обеспокоенностью по поводу запланированного строительства в начале этого месяца.

Ответов они пока не получили.

Видеозапись предоставлена местными жителями