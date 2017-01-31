Родство американских индейцев и казахов

Жаксылык Сабитов написал колонку о том, что говорят генетика и история о родстве казахов и индейцев.

Однажды во время экспедиции по сбору ДНК, мне пришлось остаться ночевать в одном из районных центров Казахстана. Была комната за две тысячи тенге в местной гостинице с хорошим интернетом. На следующий день нужно было найти такси, чтобы выезжать в отдаленные села. Местный таксист оказался начитанным и любознательным, узнав цель моего приезда, он в конце дня, после работы по сбору ДНК, начал спрашивать меня по поводу американских индейцев и казахов. Главный его вопрос звучал так — являемся ли мы родственниками или нет. На тот момент не совсем был понятен ответ. Во-первых, было уже доказано, что американские индейцы ушли в Северную и Южную Америку через Берингов перешеек в очень давние времена. Во-вторых, не было четкой датировки этой миграции. В-третьих, помимо первой миграции произошла еще и вторая — в Северную Америку из Азии, которая была меньше по размеру и ее датировка тоже не совсем понятна, к тому же было очень мало данных по самим казахам. В итоге ответ на данный вопрос пришлось отложить.

Вопрос родственных связей с индейцами усугублялся большим количеством аналогий, которые могли возникнуть при изучении истории индейцев и при просмотре вестернов. Причем, когда говорят про американских индейцев, перед глазами большинства людей возникают только два его вида: североамериканские индейцы «дикого Запада» в большей части случаев и доверчивые, «бедные» ацтеки и инки — в меньшей части случаев. Ниже мы перечислим ряд аналогий, которые в общественном сознании сближали два образа.

Во-первых, и индейцы и казахи пострадали от «белых людей» во времена присоединения «неосвоенных территорий» к империи, хотя, конечно же, казахи пострадали не так сильно как североамериканские индейцы. Поэтому данный вид виктимности сближал казахов и индейцев. Интересным совпадением является и использование имен в качестве боевых кличей у казахов и части североамериканских индейцев. К примеру, воины легендарного военного лидера апачей по имени Джеронимо (25 лет воевал против «бледнолицых») нападали на поселения «бледнолицых», выкрикивая имя вождя. Это настолько запомнилось «белым людям», что сейчас «Джеронимо!» – это типичный выкрик, с которым прыгают с самолета американские десантники и парашютисты. Своим происхождением данная традиция обязана вышеуказанному вождю апачей, имя которого наводило на «бледнолицых» такой сильный страх, что стоило кому-нибудь крикнуть: «Джеронимо!», как все выпрыгивали в окна. Боевые кличи (ураны) казахов не зафиксировались в русском языке, видимо, из-за меньшей колонизации в XIX веке и меньшего накала борьбы при покорении Казахстана Российской империей.

Во-вторых, антиядерное движение Невада-Семипалатинск также способствовало ментальному приближению образа североамериканских индейцев и казахов. Напомним, что в 1989 году, в Казахстане появилось антиядерное движение. Прибытие делегации из США, штата Невады, для мирного антиядерного шествия, привело к тому, что движение назвали Невада-Семипалатинск, а на его эмблеме изобразили два силуэта американского индейца из Невады и казаха из Семипалатинского региона, пострадавших от ядерных испытаний США и СССР, несмотря на то, что в самой Неваде индейцев было на тот момент не более 2 % населения. Но образ пострадавшего от действий империи индейца был очень привлекательным и давал прямые аналогии с казахами, ставшими жертвами ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

В-третьих, показываемый в фильмах образ североамериканских индейцев на конях, был казахам (бывшим кочевникам) гораздо более близок, чем другие образы из вестернов. Таким образом, индейцы Великих равнин очень сильно были похожи на кочевников степей Евразии в этом аспекте. Тем более, апачи, навахо и другие североамериканские индейцы смогли быстро стать коневодами.

В-четвертых, многие образцы материальной культуры индейцев и казахов были отчасти похожи. Типи и вигвам, к примеру, были больше напоминали юрту, чем стационарный дом «белых людей».

В-пятых, появились даже научные труды, где на основе лингвистики ученые пытались найти связи американских индейцев с азиатскими народами. К примеру, филолог Каримуллин А.Г. в своей книге «Прототюрки и индейцы Америки» защищал тезис о родственности прототюрков и индейцев Америки. О научной значимости данной книги историкам сложно судить.

Перечислять аналогии можно долго, но они вели к очевидному — к ощущению одного происхождения с американскими индейцами.

Но какова глубина этого родства, на тот момент было трудно установить. К началу 2017 года появилось огромное количество научных статей и генетических данных о тюркских народах Евразии и американских индейцев.

И эти данные показали другую картину, нежели предполагали разные исследователи и простые обыватели.

Большинство американских индейцев относятся к мужской гаплогруппе Q-M3, которая вышла из Сибири очень давно.

К гаплогруппе Q принадлежит большое казахское племя Канлы, а также некоторые представители племени Кулан-кыпшак (есть результаты на данный момент одного представителя данного племени). Они оба принадлежат к субкладу Q-Y12448. Классификацию субкладов вы можете посмотреть здесь.

Если посмотреть дату, когда разошлись ветви североамериканских индейцев и казахов племен Канлы и Кулан-Кыпшак, то окажется, что это произошло 16500 лет назад. А общий родоначальник американских индейцев судя по данным жил 14000 лет назад. Таким образом, мы видим, что родство между казахами и основной группой американских индейцев не близкое, и помимо тюркских народов, этой группе американских индейцев близки и другие представители языковых групп, в том числе и малая часть европейцев, чьи предки пришли туда из Сибири.

Но помимо этой группы есть и малая часть американских индейцев, которая по языку относится к языковой семье на-дене, которая очень отличается от других языковых семей североамериканских индейцев.

В течение всего ХХ века такие лингвисты как Сепир Э., Старостин С., Вайда Э., Рулен М., Гринберг Дж. независимо друг от друга пришли к выводу о связи языков на-дене с сино-тибетскими и енисейскими языками (общий тезис был одинаков у них, но по мелким деталям их мнение разнилось). По мнению части лингвистов, общий праязык для енисейских языков и языков на-дене существовал в эпоху позднего мезолита (среднего каменного века). Данная группа языков делилась на две части: тлингитскую и атабаскскую. Атабаски больше известны, так как в состав этой группы входили знаменитые индейцы-апачи и индейцы-навахо, проживавщие в американских прериях в эпоху их колонизации.

Догадки лингвистов здесь подтвердились легко и генетические анализы действительно показали, что индейцы языковой группы на-дене далеки от других американских индейцев, которые относятся к гаплогруппе Q.

К кому же они оказались близки?

Генетический анализ показал, что протестированные американские индейцы языковой группы на-дене относятся к гаплогруппе С2-P39, которая является родственной тюркскому субкладу С2-F1756. Классификацию дерева вы можете посмотреть по ссылке.

К тюркскому субкладу С2-F1756 относится часть современных кыргызских и ногайских кыпчаков, часть хазарейцев тюркского происхождения (племя Джагури), а также казахский род Каракойлы-Табын и т.д.

Из палео-ДНК, предположительно к этому субкладу относятся хунну захоронения Эгин-гол, третьего сектора.

Интересным является вопрос о том, когда разошлись генетические линии С2-P39 и С2-F1756. Согласно расчетам аналитиков команды Yfull, это произошло 13400 лет назад, но когда субклад С2-P39 пришел в Северную Америку, непонятно. Требуются дальнейшие исследования.

В итоге можно сказать, что американские индейцы не являются близкими родственниками казахов. Точные датировки указаны выше. Многие схожие черты возникли исходя из похожих условий жизни. К сожалению или к счастью, красивый миф о близком родстве казахов и американских индейцев оказался всего лишь мифом. Казахам ближе те же части европейцев, вышедшие из степей Евразии, чем американские индейцы, вышедшие из Сибири.