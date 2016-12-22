Инвестиции в людей

Работать в компании, которая стремится обеспечить своих сотрудников комфортными условиями, а её атмосфера помогает не только эффективнее добиваться поставленных целей и решать разные задачи, но и раскрывать свои новые способности – большая удача. Такую возможность всем своим сотрудникам дает Банк Хоум Кредит. Сегодня группа Хоум Кредит работает в 11 странах мира на территории Европы, Казахстана, России, Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии, США, а количество её сотрудников превысило 58 тысяч человек.

В 2016 году Банк Хоум Кредит получил награду HR-бренд года за проект «Счастливый сотрудник – счастливый клиент!». Он помог компании продемонстрировать хорошие результаты в привлечении, мотивации и удержании персонала, что усилило её развитие и улучшило рекрутинговую репутацию.

Сегодня в казахстанском филиале Банка Хоум Кредит работают почти 4000 молодых и целеустремленных специалистов. Для всех членов команды созданы равные возможности профессионального развития, реализации своих идей и участия в международных программах по обмену опытом между работниками Группы Хоум Кредит.

В основе корпоративной культуры лежат принципы открытости и взаимоуважения. Все служащие банка от консультантов до топ-менеджеров открыты к диалогу. Это создает благоприятную обстановку внутри коллектива. Председатель правления ежемесячно встречается со специалистами из разных подразделений, чтобы лично познакомиться с каждым и больше узнать об их работе в банке.

Банк уделяет большое внимание условиям труда и профессиональному росту сотрудников. Сегодня в банке действует более десятка внутренних и международных программ, каждая из которых помогает раскрывать их потенциал. Желать большего, стремиться к росту, и знать, что все в твоих руках – это те истины, запомнив которые каждый сможет вырасти и стать руководителем.

Одна из самых популярных программ – «Job Shadowing» - «побыть тенью» руководителя крупного подразделения в одной из 11 стран группы Хоум Кредит. По словам её участников, всего за неделю работы с топ-менеджментом им удается усвоить гораздо больше, чем за все годы учебы за партой.

Другая программа «Odyssey» дает возможность сотрудникам предлагать идеи по усовершенствованию банковского бизнеса, которые могут быть выполнены на международных рынках. Если есть перспективная идея, которая стоит внедрения, её обязательность услышат. У каждого, кто настойчив и амбициозен, есть шанс стать одним из 20 человек, которые будут реализовывать свои проекты.

Не меньшей популярностью пользуется программа «Odyssey Junior». Её основная идея - помочь молодым менеджерам стать лидерами. В этом им помогают топ-менеджеры, которые, являясь сертифицированными тренерами группы по программе «Odyssey Junior», выступают их наставниками.

Одна из любимых инициатив команды банка – конкурс по созданию видеороликов. Устраиваясь на работу в банк лишь немногие могут предположить, что здесь занимаются творчеством, которое позволяет выиграть поездку за рубеж. Ежегодно создатели наиболее интересных видео получают возможность посетить конференцию группы в Чехии, где проходит фестиваль лучших видеороликов со всех стран группы.

Особо следует отметить программу «Start smart with Home Credit», которая позволяет талантливым студентам последних курсов начать свою карьеру в банке. Студенты, проявившие наибольшую заинтересованность в карьерном росте, получают возможность пройти трехмесячную оплачиваемую стажировку. Стажера прикрепляют к руководителю, который на практике объясняет все бизнес-процессы. С самого первого дня стажировки к студентам относятся как к полноправным коллегам и дают серьезные задачи. По истечении трех месяцев при успешном прохождении стажировки, студент гарантировано остается в банке и получает трехгодичный контракт на работу.

Банк Хоум Кредит активно привлекает на работу молодых людей с высоким потенциалом. Многие действующие руководители пришли в банк сразу после университетов и построили карьеру с рядовых должностей.

Традиция формирования кадрового резерва из внутренних ресурсов, которые выросли вместе с банком и являются носителями корпоративной культуры, сохраняется и сегодня.