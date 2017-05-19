​Потребительская тревожность: что происходит на рынке торгового ритейла?

Рынок торгового ритейла продолжает жить в условиях экономической неопределённости и снижения покупательской способности. Дополнительным вызовом для него становится и смена потребительской модели, которая требует смены их технологической основы, совершенствования инфраструктуры и стратегии ведения бизнеса. Игроки рынка видят выход из ситуации в дерегуляции торговой сферы и улучшении качества государственной поддержки. Вместе с этим к ним приходит понимание, что без консолидации усилий им будет сложно отстаивать собственные интересы и снижать издержки по части доступа к информации о развитии рынка.

Диалог о состоянии рынка ритейла в четверг начался с анализа потребительской активности в FMCG секторе, которое даёт представление о состоянии покупательской способности населения в целом. Согласно исследованию компании Nielsen, по итогам 2016 года ни одна категория аудируемой ею продукции по уровню потребления не вернулась к докризисному 2014 году. Прежде всего, это связано с последствиями серии девальваций. По словам начальника отдела по развитию бизнеса Nielsen Георгия Карамышева, сжатие его было вызвано психологическими причинами, а не фактическим отсутствием средств у людей.

Несмотря на это, за прошлый год сектор в денежном выражении показал рост на 16%. Наибольший, 20%-ный прирост показал сегмент напитков, который занимает 31,6% долю в структуре рынка. Сегмент продуктов питания вырос на 17% и увеличил долю до 32,6%. Наименьший рост наблюдался в сегменте бытовой химии и средств гигиены – 10%, на который пришлось 13% рынка. Во многом положительная динамика денежного потока была обусловлена инфляцией и удорожанием товаров.

Однако в натуральном выражении совокупный объём потребления показал 1,5% падение. В разбивке наблюдается паритет: из 120 аудируемых компанией товарных категорий 60 показали рост продаж, а 60 – падение. Плохие результаты демонстрируют сегменты продуктов питания и бытовой химии, в особенности детские товары. Связано это, прежде всего, с падением реальных доходов, которое мотивирует население экономить на покупке не особо важных продуктов. «Тенденция 2017 года по данным I квартала – отрицательная. Мы наблюдаем падение к I кварталу прошлого года», - отметил Карамышев.

Другой важный для рынка тренд – перемещение покупательского спроса в крупные розничные сети. В 2016 году объём покупок в них увеличился на 20,2%, благодаря чему они заняли 29% долю среди всех каналов потребления. Но главным по значимости каналом все ещё остаются малые и средние магазины площадью менее 100 кв. м, на которые приходится 61% производимых покупок. Вместе с этим потребительская активность постепенно перераспределяется по другим регионам страны, в особенности центральному и северному Казахстану. Доля Алматы, на которую три года назад приходилось 35% розничных продаж по стране, к сегодняшнему дню сократилась до 22-24%.

Несмотря на проблемы в экономике, изменение потребительской модели ставит перед ритейлерами множество задач, которые не так легко выполнить в нынешних условиях. По словам заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Нуржана Альтаева, сегодня казахстанская торговля по уровню развития отстаёт от других стран ЕАЭС. Причём по всем параметрам – регулированию, норме прибыли, объёмам продаж и их эффективности. К примеру, только по обеспечению современными торговыми площадями на 1000 человек Казахстан отстаёт от России в два раза.