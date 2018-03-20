Как проекты ТШО влияют на экономику страны

В Казахстане главной движущей силой экономического роста является нефтяной сектор. ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), которое разрабатывает крупнейшее нефтегазовое месторождение Тенгиз в Атырауской области, за двадцать пять лет с момента создания доказало свою успешность и эффективность и стало национальным брэндом с особой историей и традициями, которые перенимают другие компании.

Роль компании «Тенгизшевройл» для экономики страны невозможно переоценить. На сегодняшний день прямые финансовые выплаты ТШО Республике Казахстан, в том числе заработная плата местным сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей, платежи госпредприятиям, выплаты дивидендов казахстанскому партнеру в лице национального нефтегазового холдинга АО НК «КазМунайГаз», налоги и роялти, перечисляемые в госбюджет, измеряются миллиардами долларов США. Так, генеральный директор ТШО Тэд Этчисон сообщил на недавнем брифинге журналистам, что с 1993 по 2017 год объем выплат компании в госбюджет страны превысил $125 млрд, в том числе только в прошлом году - $8,5 млрд. В национальной валюте данный показатель оценивается приблизительно в 2,771 трлн тенге, если учесть, что средний официальный обменный курс Национального банка в 2017 году равнялся 326 тенге за доллар.

По словам гендиректора, как крупнейшее нефтедобывающее предприятие в Казахстане, ТШО ежегодно добывает почти треть общереспубликанского объема. В частности, по итогам 2017 года из 86,2 млн тонн сырой нефти, добытой в стране, 28,7 млн тонн пришлось на Тенгизское месторождение. Этот показатель намного превышает совокупный годовой объем добычи нефти на двух других крупных казахстанских месторождениях – Карачаганаке (12,5 млн тонн в 2017 году) и Кашагане (8,3 млн тонн соответственно).

Высоко оценивая результаты деятельности за истекшие годы, Этчисон не сомневается, что реализуемые в настоящее время Проект будущего расширения и Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) позволят существенно нарастить мощь Тенгизского месторождения и дадут очередной толчок промышленному и технологическому развитию страны, соответственно - дальнейшему росту казахстанской экономики.

В процессе реализации инвестиционных проектов в рамках разработки Тенгиза, ТШО с момента своего основания потратил свыше $24 млрд на казахстанские товары и услуги. В том числе $2,5 млрд – только в минувшем году, из них более $1,12 млрд было затрачено в рамках ПБР-ПУУД. По данным ТШО, в настоящее время компания заключила с местными поставщиками свыше 500 контрактов для строительства новых производственных объектов - общий целевой показатель оценивается в 32% от совокупных затрат. До завершения этого масштабного проекта в карманах отечественных поставщиков осядут миллиарды тенге: это обеспечение рабочими местами тысяч казахстанцев, стабильные выплаты заработной платы, налогов, других обязательных платежей в государственный бюджет.

На сегодня совместное предприятие - яркий пример социального партнерства в Казахстане. С 1993 года компания направила свыше $1,4 млрд на финансирование различных социальных проектов для населения Атырауской области и своих сотрудников. На протяжении многих лет бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы «Игилик» составляет $25 млн в год, основная часть этих денег направляется на строительство детских садов, школ и других социальных объектов в Атырауской области. Более одного миллиона долларов США ежегодно тратится в рамках Программы социальных инвестиций на поддержку здравоохранения и образования в регионе деятельности компании.

Кроме того, по словам Этчисона, в настоящее время доля местных кадров в ТШО составляет 83% всех работников, а доля казахстанцев среди руководителей среднего и высшего звена находится на уровне 67%.

«Можно с гордостью заявить, что ТШО внесла огромный вклад в рост молодой и быстро развивающейся Республики Казахстан. Влияние, которое ТШО и впредь будет оказывать на экономику страны – а это создание рабочих мест, отчисления в бюджет, приобретение товаров и услуг, а также мультипликативный эффект от разработки месторождения, - значительное. Уверен, что ТШО оставит наследие в виде новых возможностей, которые послужат на благо Казахстана в будущем», - заявил Тэд Этчисон.