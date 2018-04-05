​Шаткое благополучие: как чувствуют себя банки после первого этапа оздоровления

В начале этого года Национальный банк завершил ключевой этап программы оздоровления финансового сектора. Несмотря на существенные вливания в капитал банков, разговоры о значительном улучшении их позиций могут оказаться преждевременными. Рынок продолжает существовать в условиях огромной подпитки со стороны государства, отсутствия стимулов к кредитованию и страха признания всех проблемных активов. Однако избегание системных проблем может серьёзно навредить не только банковской системе, но и экономике в целом.

В 2017 году 6 казахстанских банков получили 3,05 трлн тенге по программе оздоровления Национального бфанка. Наибольший объём средств был направлен в Казкоммерцбанк – 2,4 трлн тенге, которые на начало октября того года – периода старта санации – составляли 69,88% от его активов и 1111% от собственного капитала. Банк ЦентрКредит и Цеснабанк получили 160 млрд тенге, более 50% от капитала. Заём АТФ Банку составил 100 млрд тенге или 100% от капитала, Евразийскому банку – 150 млрд тенге или более 150% от капитала, а Bank RBK – 240 млрд тенге или порядка 250% от капитала.

По расчётам агентства Fitch, вливание капитала в Qazkom и Bank RBK стало основной причиной улучшения капитализации сектора в прошлом году. К концу года она составила 17% от активов, взвешенных по риску, против 15% на начало октября. При этом доходы от переоценки активов санированные банки направили на создание провизий. В результате, проблемные займы в секторе сократились до 12% с 16% на конец 3 квартала. Без учёта Qazkom они сократились с 12% до 8%. Тем не менее, агентство полагает, что «банки продолжают откладывать признание проблем с качеством активов, тогда как уровень потенциально рисковых кредитов остается высоким».

Вопреки 15% доходности сектора на средний капитал в 4 квартале (в 3 он продемонстрировал убыток в 44%) объём банковских кредитов сократился на 5%, а депозитов – на 3%. Это происходило на фоне роста ликвидных активов у большинства банков: к концу года они составили 44% от обязательств сектора против 42% в 3 квартале. В первые два месяца 2018 года кредитный портфель, как и депозитная база, продолжил снижаться – на 2,7% и 1,2%, соответственно.

По рассчётам Казкоммерц Секьюритиз, доля кредитов в общих активах банков на конец февраля составила 46,6%. Аналитики назвали этот показатель «довольно низким», поскольку год назад соотношение составляло 54,3%, а в 2016 году – 59,1%. Тем не менее, они указали на хорошую прибыльность сектора – 145,1 млрд тенге за два месяца, а рентабельность капитала составила 28,6%. «То есть, банки сейчас сконцентрированы на более ликвидных активах, таких как ноты Нацбанка и ценные бумаги», - констатировали они.

Доля же депозитов в общих обязательствах к концу февраля составила 79,9% против 75,1% годом ранее. «Банки увеличили концентрацию на депозиты в структуре фондирования», - пояснили в Казкоммерц Секьюритиз. Тем не менее, в феврале все крупные институты показали снижение депозитной базы. Наиболее ощутимо она сократилась у Народного и Евразийского банков – у каждого на 4%. Но положительный эффект это оказало только на Народный банк, который обладает большим объёмом свободной ликвидности.

Можно ли говорить о начале оздоровления?

В начале февраля Нацбанк завершил докапитализацию банков и заявил, что все остальные заявки останутся без рассмотрения. К этому времени регулятор успел обозначить переход от формализированного надзора за банками к риск-ориентированному, а также введение стандартов отчётности IFRS 9, которые должны помочь более адекватному созданию провизий по убыткам от кредитов. Председатель Нацбанка Данияр Акишева заверил президента, что всё это значительно повысило устойчивость банков, помогло им создать резервы и оздоровить балансы.

Участники рынка, впрочем, считают преждевременными разговоры о существенных изменениях в его самочувствии. Во время CFO Summit в начале марта глава Народного банка Умут Шаяхметова обратила внимание на сохранение множества системных проблем рынка. Казахстанских бизнес, по её словам, продолжает финансироваться вне банковской системы. Об этом говорят данные МВФ, согласно которым обязательства корпоративного сектора перед внешними кредиторами на конец 2016 года составили 92% к ВВП, тогда как совокупный корпоративный портфель казахстанских банков составлял 19% от ВВП.