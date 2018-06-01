Видеть больше: как цифровизация изменит экономику

Если несколько лет назад цифровизация бизнеса была чем-то условным, то сегодня для многих компаний – это данность. Все больше и больше бизнесменов проводят цифровую трансформацию своих предприятий с тем, чтобы не отстать от конкурентов. В Астане прошел форум SAP – крупнейшая бизнес-конференция, на которой руководители организаций корпоративного и государственного секторов Казахстана, клиенты и партнеры компании SAP и экспертное сообщество обсудили инновационный опыт и новейшие технологии цифровой трансформации бизнеса и государственных услуг.

Подавляющее число управляющих систем в мире сегодня носит транзакционный или учетный характер. Однако новые цифровые технологии сделали возможным создание принципиально новых бизнес-моделей, а также организацию процессов в компаниях по совершенно новым принципам, заявил управляющий директор SAP Казахстан Максим Ламсков. По сути, цифровая трансформация нацелена на решение все тех же задач, которые стояли перед экономикой всегда - это оптимизация процессов, сокращение затрат, повышение качества. Разница лишь в том, что новые цифровые технологии позволяют видеть и знать больше, понимать процессы глубже и управлять на принципиально новом качественном уровне.

По словам Ламскова, компания SAP готова предложить заказчикам в Казахстане комплексный подход с фокусом на цифровую трансформацию с максимально короткими сроками и с минимальными рисками. Этот подход состоит из трех ключевых составляющих и позволяет воплощать в жизнь цифровые сценарии всего за 3-5 месяцев.

«Первая составляющая, это конечно, цифровая платформа, построенная на определенной технологии, которая может работать как в облаке, так и в ландшафте клиента. Платформа, которая способна обрабатывать большие объемы данным с применением интеллектуальных алгоритмов обработки, а также включение таких технологий как машинное обучение, блокчейн. Вторая составляющая - это методология совместных инноваций SAP, которая позволяет в короткие сроки спроектировать и реализовать цифровой сценарий с использованием инструментов, уже заложенных в цифровой платформе. И третье – накопленная многолетняя экспертиза SAP и наших партнеров. Эту экспертизу мы конвертировали в бизнес-акселераторы платформы, и данные акселераторы делают запуск цифровых сценариев еще более быстрым», - отметил Ламсков.

Цифровой ураган – именно так охарактеризовал происходящие в мире процессы исполнительный вице-президент и руководитель клиентского офиса SAP в странах Африки, Китая, Европы Эрик Верно. С развитием и внедрением новых трендов никому не известные компании могут строить абсолютно новые бизнес-модели очень быстро, используя новые технологии, чем могут подрывать устои рынка, полностью его менять и бросать вызов существующим компаниям.

«Недостаток инноваций, вялость, излишнее спокойствие могут поставить ситуацию, когда вы потеряете лидирующие позиции и можете выбыть с рынка за менее чем десятилетие. Правила игры сегодня очень просты – становитесь умнее. Применяйте инновации или вы станете меньше и в итоге, потенциально исчезнете», - подчеркнул Верно.

Ожидается, что в ближайшие десять лет рост мирового ВВП достигнет $698 трлн, в результате чего доля цифровой экономики возрастет с 6 до 33%, тогда как существующая экономика потеряет шесть процентов. Цифровые лидеры получат выгоды от изменений производительности труда. Очевидно, что в следующие 10 лет традиционные устои будут меняться еще сильнее. При этом технологии трансформируют не только бизнес-процессы, но и практически всю бизнес-модель.

«Пришло время бросить вызов своим бизнес-моделям и приготовиться к новой цифровой эпохе. Цифровой ураган повлияет на все отрасли промышленности. Некоторые отрасли уже попали в эпицентр этого урагана. Те, кто работает с клиентами, они пострадают больше всего. Потому что это трансформация, которую двигают сами клиенты. Сегодня, если вы розничная компания, банк, страховая компания, которая непосредственно работает с клиентами, вы уже ощущаете это «тепло», буквально жару. Если у вас нет развитой системы, многоканальной стратегии, цифрового цикла управления клиентами, где вы постоянно обеспечиваете замечательный клиентский опыт, то в результате вы можете почувствовать, что становится «очень горячо». Вы находитесь под нападением со стороны Amazon, Apple и других компаний, которые завоевывают рыночную долю быстрыми темпами», - подчеркнул Верно.

Спикеры констатируют: правила придется менять. И в Казахстане это происходит вовремя. За прошедший год значительно набрала обороты программа трансформация в фонде «Самрук-Казына». В активной стадии находится реализация проектов в «Казахстан Темир Жолы», «КазАтомПром», KEGOK, «Казпочте» и «Самрук-Энерго». Ламсков надеется, что в перспективе двух лет эти компании получат централизованные интегрированные системы для управления основными процессами, в них будет сформирован проектный ресурс, а также накоплены необходимые знания. Идут процессы и в банковской сфере, например в Halyk Bank. Все это, по его мнению, станет фундаментальной основой для дальнейшего развития экономики в рамках программы «Цифровой Казахстан».

«Мы не считаем, что те цели, которые ставятся, - запоздалые. Скорее наоборот, они очень своевременные, потому что все технологии, о которых мы сегодня говорим, те кейсы, которые мы рассматриваем на нашем форуме – это инновации. Они находятся в стадии становления. Например, технология чат-ботов меняется каждый день, в ней постоянно появляются новые алгоритмы, которые позволяют чат-ботам работать более естественно и приближаться к человеческому поведению. В целом процесс цифровой трансформации бизнеса – это исключительно динамичная сфера, и предприятия Казахстана включились в нее очень своевременно», - подчеркнул уже в ходе пресс-конференции Ламсков.