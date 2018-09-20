Эльдар Сарсенов, председатель правления «Нурбанка»: Шансы на успех средних банков зависят от их стратегии

Банковский сектор Казахстана в последние два года переживает масштабные изменения - консолидация крупных игроков, уход небольших. Какой в этих условиях должна быть стратегия средних банков, стоит ли ждать роста кредитования в ближайшее время, и от чего будет зависеть будущее банков - в интервью председателя правления «Нурбанка» Эльдара Сарсенова.

В последние несколько лет мы наблюдали несколько объединений казахстанских банков, в том числе и крупных финансовых институтов. Как вы считаете, заканчивается ли уже на рынке период консолидации или он будет продолжаться?

В ближайшие полтора-два года тенденция к слиянию банковских активов еще будет наблюдаться, это связано с уходом с рынка тех банков, которые испытывают сложности с привлечением фондирования и ликвидности на рынке и могут столкнуться с проблемой недостаточности капитала. Однако это не несет негативного характера, наоборот, это будет стимулировать повышение уровня конкурентоспособности средних и малых банков за счет повышения финансовой эффективности, в частности, оптимизации операционных расходов, расширения каналов продаж банковских услуг и улучшения качества обслуживания. Что касается развития Нурбанка, в 2019 году мы планируем увеличить свои активы за счет роста кредитного портфеля по всем направлениям, в большей степени акцентировав внимание на розничном и потребительском сегменте. Мы обладаем достаточным объемом ликвидности и качественным кредитным портфелем.

Какова стратегия Нурбанка в ближайшей перспективе?

В данный момент Нурбанк находится в фазе активного роста. Мы развиваем розницу и массовый бизнес, онлайн-каналы доступа к услугам и много внимания уделяем качеству сервиса. Наша политика всегда была направлена на обеспечение устойчивости и надежности нашего бизнеса. Банк будет придерживаться прежней традиционной консервативной стратегии развития - мы делаем ставку не на стремительный рост, а на высокую надежность. Наши результаты говорят об эффективности выбранной стратегии, ориентированной на сбалансированный рост, развитие бизнеса и внедрение новых услуг. Финансовый рынок - живой, он неоднократно подвергался различного рода потрясениям и еще будет им подвержен, такова природа рынка. Но Нурбанк всегда оставался стабилен, так как имеет необходимое количество ресурсов и опыта.

Казахстанская банковская система получила колоссальные государственные вливания в последние годы. При этом не заметно существенного роста кредитования бизнеса. Произойдет ли сдвиг в этом направлении в ближайшее время и за счет чего может возобновиться рост кредитования?

Кредитование производственных, перерабатывающих и обрабатывающих предприятий включено в целый ряд государственных программ кредитования. Нужно понимать, что такие займы не выдаются в больших объемах и этому есть свои объяснения. Одна из основных причин – это масштаб таких предприятий, потому что даже небольшое предприятие (стартап, к примеру) имеет несколько циклов работы, каждый из которых может существенно отличаться друг от друга. Руководить и организовывать такое предприятия могут только люди, имеющие опыт в той или иной сфере, уверенные в будущем росте. Также любое предприятие имеет долгосрочную перспективу развития, требует весомых финансовых вложений, соответственно, таких предприятий немного, или они еще находятся в процессе окупаемости и выхода на чистую прибыль.

В рамках программы финансирования Банком развития Казахстана субъектов крупного предпринимательства обрабатывающей промышленности Нурбанк освоил два займа на общую сумму 8 млрд. тенге. С 2015 года средства, возвращенные клиентами в виде погашения, были повторно выданы. Эта сумма за 3 года составила более одного миллиарда тенге. Соответственно, выдачи по данной программе превысили 9 млрд. тенге.

Нурбанк также является участником государственных программ развития МСБ, реализуемых фондом «Даму» на протяжении более 10 лет. За это время общее число программ выросло с 2 до 17. За данный период было размещено более 50 млрд. тенге.

Банк также принимает активное участие в программах субсидирования и гарантирования кредитов МСБ. Начиная с 2010 года в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» было просубсидировано 288 проектов на сумму 66 млрд. тенге, а также по 102 проектам подписаны договора гарантий на сумму 1,926 млрд. тенге.

Однозначного ответа на вопрос о росте кредитования дать невозможно. Сдвиг в кредитовании уже происходит и мы его наблюдаем, но для полноценного и масштабного роста требуется несколько факторов: стабильное фондирование, повышение макроэкономических показателей Казахстана, стабилизация на банковском рынке, а также продолжение господдержки финансирования МСБ и крупного бизнеса.

Банки по всему миру, в том числе и в Казахстане, применяют сейчас формулу, которую условно можно назвать «больше, чем банк» - когда финансовые институты предлагают гораздо более широкий набор услуг, чем раньше. Это единственная возможность для выживания банков или банки просто ищут новые возможности?

Банк уже давно перестал существовать в том понимании и виде, который был даже в начале этого века, представляя финансовое учреждение, куда клиенту необходимо прийти, получить консультацию, собрать пакет документов и появиться там лично несколько раз, прежде чем получить какой либо банковский продукт или услугу. Развитие технологий позволяет клиентам банка на расстоянии подавать кредитные заявки, работать со своими счетами. Более того, каждый из нас сейчас только посредством мобильного телефона пользуется услугами банка в части переводов и пополнений, оплате счетов и иными опциями. Многие компании по продаже техники, автомобилей в тесном тандеме работают с банками и предлагают свои товары в рассрочку или в кредит, при этом оформление такой услуги не требует от клиента отдельного посещения банка. Активно используются населением дебетовые карты, по которым можно быстро оплатить покупку одежды, мебели, авиабилетов, турпутевки и так далее – все это опции банков, основной целью которых является получение клиентом «быстрых денег» под незначительную ставку или в случае с рассрочкой - приобрести товар с оплатой по частям.

Нельзя сказать, что это новшество, так как и ранее население пользовалось услугами покупок в рассрочку, но это осуществлялось через взаимодействие точки торговли и предприятия, на котором работал покупатель. Сейчас эта модель работает через банки, которые имеют возможность применять скоринговую модель для оценки заемщика, увидеть его платежную дисциплину и одобрить или отказать в предоставлении денежных средств. Банки, как и любая другая компания, существующая в мире, стремятся всегда идти в ногу с технологическим прогрессом.

За счет расширения предоставляемых услуг банк не только «выживает», но и предлагает клиентам новые средства для облегчения и повышения уровня и качества жизни. Ведь сейчас не принято жить по принципу «вот скоро будет лучше» или «купим холодильник, потом накопим на телевизор», сейчас ритм жизни и новые возможности формируют потребность у большинства населения жить «здесь и сейчас».

Как в целом будет развиваться мировая банковская система, по вашим прогнозам, какие технологические решения нам предстоит увидеть в ближайшие годы?

В ближайшие годы будет наблюдаться ускорение темпов трансформации банков от «классических» финансовых институтов в цифровые, технологически развитые, финансовые организации с гибкой операционной структурой, близкой к финтехам. Банки будут уходить от концепции бизнеса, в центре которого стоит продукт и повышение продаж к клиентоориентированному подходу, когда все больше усилий будет направлено на повышение удовлетворенности клиента, его удержание. Одним из таких подходов будет создание и расширение экосистемы банков, с участием финтех-компаний, как стратегических партнеров. Также влияние на банковскую систему окажет использование открытых API, поскольку банковское обслуживание в открытом формате (open banking) все больше входит в сферу интересов клиентов банков.

В сфере кадровых стратегий банков возможны изменения, связанные с распространением технологий роботизации и биометрической идентификации. Можно предположить, что доля технических специалистов в штатах банков будет возрастать, однако нельзя недооценивать важность навыков межличностного общения и классические подходы к обслуживанию также будут сохраняться.

В целом сегменты розничных и коммерческих банковских операций продолжат движение к новым тенденциям рынка, таким как широкое распространение мобильных технологий, клиентоориентированность и расширение автоматизации. Мобильный банкинг постепенно заменяет собой физический офис в качестве основной точки получения банковских услуг, обеспечивая даже более высокий уровень взаимодействия с клиентом, чем при использовании интернет-банкинга. Для того чтобы получить преимущества от внедрения мобильных технологий, банки будут изменять свои стратегии привлечения клиентов, портфели продуктов и модели оказания услуг.