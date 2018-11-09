МФЦА на завтрак

В Астане в Talan Towers прошел бизнес-завтрак, на котором представили Международного финансового центра «Астана» рассказали о его преимуществах. Вопросы разбирались хоть и при галстуках, но за изысканными салатами, брускетами и кофе.

Организатором дискуссии выступил журнал Forbes. Местом проведения первого в столице бизнес-завтрака был выбран многофункциональный комплекс Talan Towers с видом на Байтерек и Ак орду, спроектированный мировым конструкторским бюро SOM. Среди гостей были глава холдинга BI-group Айдын Рахимбаев, бизнесмен Булат Абилов, представители Всемирного банка и отечественных финансовых институтов, а также представители иностранных компаний. А главными спикерами стали управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев.

«Я очень благодарен Talan Towers, ведь статус мероприятия сразу поднимается, когда его проводишь здесь. И, само собой, статус нашего издания говорит о том, что мы намерены обсуждать серьезные темы с экспертами высокого класса», - заявил глава Forbes Russia и совладелец Forbes Kazakhstan, модератор завтрака Арманжан Байтасов.

Сегодня на площадке МФЦА зарегистрировано 70 компаний, в следующем году их число вырастет до 250. Его главное преимущество для партнеров - особый юридический режим, который работает на основе английского права. К тому же, партнерам МФЦА предоставят налоговые льготы на 50 лет, а также упрощенный валютный, визовый и трудовой режимы.

«Юрисдикция МФЦА – весь Левый берег, включая и Talan Towers. Если организация зарегистрирована в МФЦА и расположилась, к примеру, на территории Talan Towers, то она тоже будет входить в нашу экосистему, и для нее будет действовать особый налоговый режим, а также доступ к услугам арбитражного суда МФЦА», - рассказал Кайрат Келимбетов.

Причем вердикты финансового суда по сложным спорам будет иметь законную силу не только в Казахстане, но и за его пределами. Келимбетов сообщил, что МФЦА начал подписывать с зарубежными судами соглашения о взаимном признании решений.

После трехчасовой дискуссии гости завтрака отправились на экскурсию по Talan Towers – единственному в стране зданию, получившему сертификат LEED за энергосберегающие технологии. Здесь важны «мелочи» - от суперскоростных лифтов с периодом ожидания не более 30 секунд в часы пик до отделки фасада камнем юрского периода, окнами в пол и индивидуальной настройкой температурного режима. Под крышами башен Talan Towers расположились отель и апартаменты The Ritz Carlton Residences, Astana, люксовая торговая галерея и первый бизнес-центр в стране с круглосуточным доступом в офисы. А для любителей здорового образа жизни имеются душевые кабины для велосипедистов и парковка для электромобилей.

«Заполняемость офисных площадей Talan Towers Offices со дня открытия неуклонно растёт. На столичном рынке недвижимости это уникальный продукт настоящего класса «А». Хочу подчеркнуть, речь идет о международном стандарте, соответствии критериям, принятым в мировой бизнес-практике. Как правило, выбирая офисные помещения, потенциальные клиенты сначала приходят к нам, затем знакомятся с другими предложениями и неизменно возвращаются. Это признание высочайшего качества и выбор в пользу лучшего», - рассказал гостям встречи гендиректор группы компаний «Верный капитал» Ерлан Оспанов.