6 барьеров на пути к дешевым микрокредитам

Льготное микрокредитование по программе занятости, призванное помочь начать свое дело более чем миллиону безработных и самозанятых, на самом деле достается уже работающим предпринимателям.

Оператором «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» является министерство социальной защиты. Это говорит о том, что главной её целью является решение проблем социально уязвимых слоев населения. В данном случае – безработных и самозанятых, чьи доходы не позволяют обеспечить себя элементарными благами.

По данным комитета по статистике, уровень безработицы по стране в среднем составляет 5%, это приблизительно полмиллиона человек. Из чуть более двух миллионов самозанятых примерно 600 тысяч человек – это лица, чьи доходы ниже 60 тысяч тенге в месяц. В итоге мы имеем свыше миллиона человек, нуждающихся в помощи государства.

Одним из методов помощи и было задумано льготное микрокредитование. Но на деле получается так, что эти кредиты в основном получают более или менее состоявшиеся предприниматели, а граждане, находящиеся в группе риска, остаются не у дел.

Почему так получается? Давайте разберемся.

1. Проблемы начинаются на этапе информирования о мерах государственной поддержки. Как выяснилось, канала информации об этом только два: местные газеты и национальные телеканалы. В итоге очень большой пласт людей отсекается на самом первом этапе: те, кто не читают этих газет и не смотрят эти каналы (а судя по тиражам и рейтингам, к этой категории относится большинство казахстанцев).

2. Одним из обязательных условий доступа к льготному кредиту является прохождение курсов по предпринимательству, которые организуются региональными палатами предпринимателей Атамекен. В то же время, согласно статистике, подавляющее большинство самостоятельно занятых живут в сельской местности. Учитывая внушительную территорию Казахстана — среднее расстояние между селами и районными центрами в Казахстане составляет 60 км, ближайший филиал РПП может находиться за сотню километров от места жительства потенциального участника программы. При этом там часто добавляются еще и транспортные проблемы, да и просто невозможность надолго оставить дом и семью. Таким образом, огромное число возможных участников отсеивается по этим причинам – они просто не доезжают до курсов.

3. В тексте самой программы мало информации о том, по какому принципу отбираются кандидаты на обучение. Есть упоминания о тестировании кандидатов, при этом не совсем понятно, как тестирование может определить мотивацию кандидата. В ситуации, когда правила игры не определены, всегда есть большой шанс, что отбор кандидатов не будет справедливым. Люди, не получив развернутой информации, просто не верят в программу, и поэтому отказываются даже от попыток участия.

4. Для получения доступа к микрокредитам недостаточно просто пройти курсы, необходимо защитить свой бизнес-план перед комиссией НПП Атамекен. Учитывая то, что значительная часть кредитов по программе распределятся микрокредитными организациями при НПП Атамекен, возникает очевидный конфликт интересов: сотрудники НПП сами определяют достойных, сами их обучают, сами экзаменуют и сами распределяют им государственные деньги. Налицо поле для злоупотреблений.

5. Есть и другие дистрибьюторы кредитов по программе, одни из которых – кредитные товарищества. Для участия в них нужно внести членский взнос в размере минимально 250 тысяч тенге. Социально уязвимый самозанятый в месяц получает доход ниже 60 тысяч тенге. При том, что самозанятому приходится на время прохождения курсов отказаться от подработки, которая дает ему доход для существования. Помимо этого, по данным КазАгро, большинство кредитных товариществ имеют показатели финансовой стабильности ниже среднего. В таких условиях дальнейшее сотрудничество государства с нестабильными Кредитными товариществами кажется просто нелогичным.

6. Можно также обратиться в Фонд поддержки сельского хозяйства при КазАгро. Но это опять-таки не частный банк, который заинтересован в прибыли и минимизации рисков, а государственная структура, распределяющая государственные деньги – со всеми вытекающими в наших условиях последствиями и рисками.

Создается впечатление, что процесс получения микрокредитов сознательно максимально усложнили – начиная с этапа отбора кандидатов и заканчивая самим получением кредитов.

Но нельзя же просто раздавать кредиты всем желающим. Что делать?

1. Сделать акцент на информирование отдаленных от центра сел. Самый эффективный метод – поручить акимам сел оповещать о программе занятости, в том числе о возможности получения кредита, на собрании «сельского совета». Учитывая, что в сельской местности до сих пор актуально «сарафанное радио», такой метод обеспечит более высокую информированность населения о государственных мерах поддержки.

2. Обеспечить прозрачность в процессе отбора кандидатов. Если правила игры будут понятны всем, у неуспешных кандидатов будут рычаги для оспаривания решения приемной комиссии, что создаст барьер для несправедливого отбора кандидатов.

3. НПП Атамекен имеет архив видеозаписей всех проведенных видеокурсов. Публикация курсов по предпринимательству в свободном доступе на различных площадках в интернете (от сайта НПП, до сайтов акиматов, центов занятости и т.д.) обеспечит доступ всех желающих к полезной информации. Учитывая, что в некоторых селах есть проблема доступа к интернету, можно также передать копии на DVD в каждое село, для сельских библиотек или ресурсных центров.

4. Необходимо по максимуму привлекать частный сектор: банки второго уровня и частные микрокредитные организации для выдачи кредитов по программе. Частный сектор вынужден быть прагматичным при распределении кредитов, минимизировать риски, так как он работает по рыночным принципам. Именно это позволит отбирать бизнес проекты с максимальной вероятностью успеха.

5. Комиссии, перед которыми защищает свой проект самозанятый, должны состоять только из представителей частных финансовых институтов. А сама НПП Атамекен не должна участвовать в процессе выдачи кредитов.

6. Необходимо также отказаться от кредитных товариществ с низким рейтингом финансовой устойчивости и распределить эти деньги через частный сектор с хорошими финансовыми показателями.