Как инвестировать в кризис?

Vласть запустила цикл онлайн встреч о том, как нашу жизнь изменила пандемия.
В рамках новой встречи представители инвестиционных компаний говорят о том, как в целом пандемия повлияла на рынок ценных бумаг и какие изменения происходили на международном и казахстанском фондовом рынке с начала пандемии, каково состояние рынков на сегодняшний день, каких стратегий инвестирования необходимо придерживаться, чтобы инвесторам защититься от потерь, компании каких отраслей увеличили свою капитализацию в период кризиса и почему, а также каковы прогнозы на будущее казахстанского и международного рынка ценных бумаг?
Во встрече принимают участие:
- Александр Дронин, заместитель председателя правления BCC Invest,
- Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа Freedom Finance.
Модерирует встречу обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко.