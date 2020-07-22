Как инвестировать в кризис?

В рамках новой встречи представители инвестиционных компаний говорят о том, как в целом пандемия повлияла на рынок ценных бумаг и какие изменения происходили на международном и казахстанском фондовом рынке с начала пандемии, каково состояние рынков на сегодняшний день, каких стратегий инвестирования необходимо придерживаться, чтобы инвесторам защититься от потерь, компании каких отраслей увеличили свою капитализацию в период кризиса и почему, а также каковы прогнозы на будущее казахстанского и международного рынка ценных бумаг?

Во встрече принимают участие:

- Александр Дронин, заместитель председателя правления BCC Invest,

- Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа Freedom Finance.

Модерирует встречу обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко.