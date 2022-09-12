Финтех в инвестициях и фондовом рынке. Разговор с Ренатом Бектуровым, AIX

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Как появилось первое казахстанское приложение для розничных инвесторов «Табыс» и в чем его уникальность и предназначение? Какая аудитория инвестирует в фондовый рынок через данную площадку? Как на небольшом рынке Казахстана уживаются две фондовые биржи? Как развивается фондовый рынок сегодня и что принесет выход на IPO квазигосударственных компаний?

Об этом в третьем выпуске говорит ведущий подкаста Вячеслав Абрамов с Ренатом Бектуровым, председателем правления фондовой биржи при Международном финансовом центре «Астана».

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.